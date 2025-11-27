Nam sinh 19 tuổi đau đầu dữ dội 1 tuần, phát hiện huyết khối hiếm gặp

Ngày 27/11, Bệnh viện Việt Đức thông tin về trường hợp nam bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch não hiếm gặp, được can thiệp cấp cứu lấy huyết khối xoang tĩnh mạch thành công, tái thông toàn bộ các xoang tĩnh mạch lớn trong não sau khi điều trị nội khoa không hiệu quả.

Đây là trường hợp hiếm gặp và nặng, với nguy cơ tổn thương não và di chứng thần kinh nếu không xử trí kịp thời.

Trước đó, nam bệnh nhân N.A.T. ở Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội kéo dài một tuần, kèm theo nhìn đôi. Tại bệnh viện tuyến dưới, T. được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não và điều trị bằng thuốc kháng đông liều chuẩn nhưng không cải thiện, các triệu chứng thậm chí tăng nặng, buộc bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Kết quả phim chụp tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy bệnh nhân bị tắc gần như toàn bộ hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu não, bao gồm xoang dọc trên, xoang ngang, xoang sigma và đoạn đầu xoang tĩnh mạch cảnh trong phải.

Hình ảnh phim chụp cho thấy rõ mức độ tắc nghẽn nghiêm trọng của người bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Đào Xuân Hải - Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, đa số bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não đáp ứng tốt với điều trị nội khoa nhưng trường hợp này huyết khối rất lớn, tắc hoàn toàn các xoang tĩnh mạch lớn và diễn tiến xấu đi dù đã dùng thuốc.

Do nguy cơ cao gây ứ trệ tuần hoàn, dẫn đến tổn thương nhu mô não và di chứng nặng, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa và quyết định thực hiện can thiệp hút huyết khối, đồng thời tiếp tục duy trì thuốc kháng đông.

Không giống như huyết khối động mạch, để lấy huyết khối tĩnh mạch não, bác sĩ phải tiếp cận qua đường tĩnh mạch.

Bác sĩ Lê Quốc Việt, Khoa Nội - Hồi sức thần kinh thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau khi xác định vị trí huyết khối trên máy DSA, các bác sĩ dùng hệ thống dụng cụ được đưa từ tĩnh mạch đùi lên tĩnh mạch cảnh trong phải để lấy huyết khối từ tĩnh mạch cảnh trong lên đến xoang dọc trên - vị trí có huyết khối. Từ đây, bác sĩ lấy toàn bộ huyết khối từ xoang dọc trên xuống tĩnh mạch cảnh trong để tái thông hệ thống xoang tĩnh mạch não.

Ngay sau ca can thiệp kéo dài hơn 2 giờ đồng, dòng chảy trong hệ thống xoang tĩnh mạch được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân giảm nhanh triệu chứng đau đầu và tránh được nguy cơ xuất huyết não.

Sự kết hợp giữa can thiệp hút huyết khối và điều trị nội khoa đã giúp tái thông hiệu quả dòng chảy tĩnh mạch, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ hình thành huyết khối mới.

Theo BS Hải, kỹ thuật này không phải là chỉ định thường quy vì độ phức tạp cao và chỉ áp dụng trong các trường hợp đặc biệt: tắc nhiều tĩnh mạch lớn; điều trị nội khoa không đáp ứng; triệu chứng tiến triển nặng.

Sau 5 ngày can thiệp, bệnh nhân đã hoàn toàn hết triệu chứng đau đầu, thể trạng ổn định và đáp ứng điều trị tốt. Các chỉ số cận lâm sàng được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt và sinh hoạt gần như bình thường.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng nhằm phòng ngừa nguy cơ tái phát.