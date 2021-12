Nam giới không có "tinh binh", sinh con được không?

Dân trí Trong các nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới, nhiều trường hợp không có "tinh binh". Dù họ vẫn quan hệ tình dục đều, có xuất tinh nhưng không có tinh trùng trong tinh dịch.

Xuất tinh nhưng "vườn không nhà trống"

Thượng tá, PGS.TS Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, tỷ lệ vô sinh ở nước ta hiện nay khoảng 12%, trong đó vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng chiếm 40%, khoảng 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân.

Trong các nguyên nhân vô sinh ở nam giới, có nguyên nhân vô tinh.

Có nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới như: Các vấn đề trong quá trình xuất tinh gồm xuất tinh sớm, xuất tinh ngược, một số bệnh như xơ nang; chất lượng tinh trùng thấp, hình dạng hoặc sự chuyển động bất thường của tinh trùng; mắc các bệnh viêm nhiễm tuyến tiền liệt, viêm bao quy đầu, viêm tinh hoàn,.... Trong đó tình trạng trầm trọng nhất là không có tinh trùng trong tinh dịch (vô tinh - azoospermia) chiếm 10% số trường hợp vô sinh do nam giới.

"Rất nhiều nam giới sốc khi đi khám phát hiện không có "tinh binh". Bởi họ vẫn sinh hoạt tình dục đều đặn, có xuất tinh nhưng không thể ngờ "vườn không nhà trống", không có tinh trùng trong tinh dịch", PGS Sơn cho biết.

Nguyên nhân gây nên tình trạng vô tinh khá đa dạng bao gồm 2 nhóm nguyên nhân chính: Do tắc đường đi của tinh trùng hoặc không do tắc đường đi của tinh trùng. Với tình trạng vô sinh không do tắc có thể bởi các bệnh lý gây tổn thương tế bào mầm sinh dục (suy sinh dục nguyên phát), hoặc do các bệnh lý gây rối loạn trục nội tiết - dưới đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục (suy sinh dục thứ phát).

Suy sinh dục thứ phát có thể điều trị không?

Suy sinh dục thứ phát là bệnh lý của nhiều nguyên nhân cần điều trị thường xuyên, liên tục suốt đời Mục đích điều trị nhằm và cần nhắm tới hai đích, đó là làm cho cơ thể những nam giới này phát dục hoàn toàn (ở nam giới đang mong con đồng nghĩa là phải kích hoạt quá trình sinh tinh) và duy trì được việc sản xuất tinh trùng đến khi có đủ con cũng như duy trì được các đặc tính nam tính cho nam giới.

Để điều trị suy sinh dục thứ phát, có thể sử dụng hormone nam giới có tên là testosterone từ bên ngoài cơ thể (testosterone ngoại sinh) hoặc tăng cường sản xuất hormone testosterone bên trong cơ thể (testosterone nội sinh) bằng sử dụng các thuốc nội tiết của tuyến yên hoặc vùng dưới đồi.

Với testosterone đường ngoại sinh có thể gây phát dục nhanh nhưng không làm gia tăng được thể tích tinh hoàn, không kích thích được sinh tinh, không đáp ứng được mong muốn có con của bệnh nhân, vì thế chỉ áp dụng với những người không có nhu cầu sinh con.

Trong khi đó, việc điều trị nội khoa có thể phục hồi khả năng sinh tinh của tinh hoàn.

PGS Sơn thông tin, nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả của HCG - phối hợp với Clomiphene Citrate trong điều trị bệnh nhân vô tinh do suy sinh dục thứ phát" với sự tham gia của nhiều chuyên gia cho thấy hiệu quả sinh ra tinh trùng rất rõ ràng trên bệnh nhân suy sinh dục thứ phát.

Kết quả sau một năm điều trị cho thấy, hiệu quả kích hoạt sinh tinh (có tinh trùng trở lại) bằng HCG đơn thuần sau một năm điều trị là 9/18 trường hợp (50%); tỷ lệ kích hoạt sinh tinh (có tinh trùng) thành công trong nhóm lập gia đình lên đến 7/10 trường hợp (70%); kích hoạt sinh tinh (có tinh trùng) trong nhóm chưa lập gia đình là 2/8 trường hợp (25%).

Thượng tá, PGS.TS Trịnh Thế Sơn cùng ê-kíp sau một ca phẫu thuật.

Trường hợp xuất hiện tinh trùng sớm nhất là 3 tháng, số lượng và chất lượng của những mẫu tinh trùng này thường thấp với mật độ trung bình thường <5x10^6 (5 triệu tinh trùng), tỷ lệ tiến tới nhanh (PR) <8%.

Ngoài hiệu quả trên sinh tinh, hiệu quả trên phát triển cơ quan sinh dục thứ phát cũng rất ấn tượng: HCG làm tăng kích thước dương vật trung bình lên 2,7cm (trước điều trị là 8,1cm, sau điều trị là 10,8cm). Thể tích tinh hoàn tăng lên trung bình 2,5ml ở cả hai (nhóm đã kết hôn trước điều trị là 2,1ml, nhóm chưa kết hôn là 3ml).

"Đặc biệt, phác đồ điều trị này còn tác dụng phát triển chiều cao cơ thể của bệnh nhân suy sinh dục. Các bệnh nhân tăng chiều cao tăng trung bình là 2,7cm. Trong đó ở nhóm chưa lập gia đình chiều cao tăng mạnh, trung bình 4,1cm, trong khi đó ở nhóm đã kết hôn chiều cao tăng khiêm tốn là 1,4cm. Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận người lớn tuổi nhất vẫn còn phát triển chiều cao là 37 tuổi (lên được 4cm) người tăng chiều cao cao nhất là 8cm khi ở tuổi 24", PGS Sơn cho biết.

PGS Sơn cho biết thêm, tạp chí khoa học quốc tế "Research and Reports in Urology" - tạp chí có uy tín trong lĩnh vực Nam khoa tiết niệu đã công bố thành tựu trong nghiên cứu này.

Theo ông, đây là biện pháp điều trị ít tốn kém, hiệu quả tốt, đặc biệt ưu điểm của việc điều trị này là kích hoạt và bảo tồn được khả năng sinh sản cho nam giới suy sinh dục do suy tuyến yên.

PGS Sơn khuyến cáo, các bệnh nhân vô tinh (không có tinh trùng trong tinh dịch) cần đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác bệnh lý, điều trị. Trong trường hợp sinh dục thứ phát dẫn đến không có "tinh binh" có thể được điều trị bằng phác đồ trên, giúp sinh tinh trở lại, "của quý" dài thêm, tinh hoàn to lên, chiều cao tăng lên rõ rệt.

Tú Anh