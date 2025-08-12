Nằm điều hòa lạnh - tiềm ẩn nguy cơ đau dây thần kinh, liệt mặt vào mùa hè

Nắng nóng cao điểm, nhiều người nhập viện trong tình trạng méo mồm, liệt mặt

Vào mỗi đợt nắng nóng cao điểm, số lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng méo miệng, liệt mặt, mắt không nhắm kín có xu hướng tăng rõ rệt. Đa phần các trường hợp được chẩn đoán là liệt dây thần kinh số 7, đây là một dạng tổn thương thần kinh ngoại biên phổ biến nhưng dễ bị xem nhẹ.

Như trường hợp bé N.Đ.K (11 tuổi) nhập viện với khuôn mặt lệch hẳn, miệng méo khi nói. Qua khai thác bệnh sử, được biết bé thường xuyên nằm phòng điều hòa lạnh nhiều giờ mỗi ngày.

Hay anh H.T.P (42 tuổi), do buổi tối trời oi nóng nên tắm xong anh vào phòng điều hòa lạnh ngay, sáng hôm sau tỉnh dậy anh phát hiện miệng méo, mắt trái không nhắm được, mặt cử động yếu.

Qua thăm khám, các bệnh nhân này đều được xác định bị tổn thương dây thần kinh số 7 ngoại biên, khả năng cao do nhiễm lạnh đột ngột. Tình trạng này gây rối loạn vận động cơ mặt với các biểu hiện điển hình như: méo miệng, mặt lệch, mắt không nhắm kín và khó khăn trong ăn uống, nói chuyện.

Nhiều người bị liệt mặt, méo mồm bất thường vào mùa hè (Ảnh minh họa: istockphoto).

Nguy cơ liệt dây thần kinh số 7 do nằm điều hòa lạnh

Dây thần kinh số 7 đảm nhiệm vận động cơ vùng mặt. Khi bị viêm, phù nề hoặc chèn ép, sẽ dẫn đến tình trạng liệt mặt ngoại biên, khiến khuôn mặt mất cân đối rõ rệt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày.

Chia sẻ về nguyên nhân gây tổn thương dây thần kinh số 7, BS.CKI Phạm Hồng Ngọc - Bác sĩ khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “Ngoài những nguyên nhân thứ phát như chấn thương sọ mặt, u não, viêm tai giữa, đái tháo đường..., nhiều trường hợp liệt mặt khởi phát từ nguyên nhân lành tính hơn như co thắt mạch máu gây phù nề dây thần kinh hoặc do virus hoạt động trở lại trong cơ thể".

Một trong những tác nhân dễ bị bỏ qua chính là việc nằm phòng điều hòa lạnh quá lâu, đặc biệt là khi gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc vùng đầu khi ngủ. Nhiệt độ lạnh khiến các mạch máu nuôi dưỡng dây thần kinh bị co thắt, dẫn đến thiếu máu cục bộ và phù nề. Đồng thời, lạnh đột ngột cũng có thể kích hoạt virus đang ngủ yên trong cơ thể hoạt động trở lại, gây viêm dây thần kinh số 7. Đáng lo ngại, tổn thương này có thể không hồi phục hoàn toàn, để lại di chứng vĩnh viễn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Do vậy, khi thấy những dấu hiệu bất thường, người bệnh nên thăm khám sớm để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh di chứng lâu dài.

Cách phòng tránh liệt dây thần kinh số 7 trong mùa hè

Để giảm thiểu nguy cơ tổn thương dây thần kinh số 7, bác sĩ Ngọc khuyến cáo người dân nên điều chỉnh thói quen sử dụng điều hòa sao cho hợp lý. Nhiệt độ điều hòa không nên để quá thấp, mức phù hợp là khoảng 25 đến 27 độ C để cơ thể không bị sốc nhiệt. Tuyệt đối tránh việc để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào vùng mặt hoặc đầu, nhất là khi ngủ, vì đây là thời điểm dây thần kinh dễ bị kích thích và tổn thương nhất.

Ngoài ra, cần lưu ý, tránh thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột như: ra và vào phòng điều hòa đột ngột khi ngoài trời nắng nóng, rửa mặt với nước lạnh khi cơ thể ra nhiều mồ hôi… Việc giữ ấm vùng đầu, mặt và cổ, đặc biệt là ban đêm hoặc khi ngủ trong môi trường có điều hòa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, nên tăng cường miễn dịch bằng cách ăn uống đủ chất, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, tập thể dục đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc,… Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp phòng tránh nguy cơ viêm dây thần kinh số 7 mà còn hỗ trợ cơ thể chống lại nhiều loại bệnh nhiễm trùng và viêm khác.

Cần tới khám chuyên khoa nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ là liệt dây thần kinh số 7 (Ảnh: Bệnh viện).

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, nếu từng bị liệt mặt, người bệnh cần đặc biệt cẩn trọng trong sinh hoạt hằng ngày, tái khám định kỳ và tuân thủ đầy đủ hướng dẫn điều trị để hạn chế nguy cơ tái phát.