Mức hỗ trợ thu hút bác sĩ giỏi cao nhất lên tới 650 triệu đồng

Ngày 29/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3. Các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết về chính sách thu hút, ưu đãi đối với đội ngũ bác sĩ, dược sĩ làm việc trên địa bàn tỉnh.

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, dù địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tuyển dụng, đào tạo, nhân lực ngành y vẫn thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng, nhất là ở các chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao và tuyến y tế cơ sở. Chính sách mới được kỳ vọng tạo động lực thu hút đội ngũ y tế trình độ cao về công tác tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai thăm khám bệnh nhân (Ảnh: Lê Cường).

Nghị quyết chia các đơn vị thụ hưởng thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm các đơn vị đặc thù và tuyến cơ sở như Trường Cao đẳng Y tế, bệnh viện Lao, Tâm thần, Pháp y, trung tâm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, cơ sở bảo trợ xã hội…

Nhóm 2 gồm Văn phòng Sở Y tế, các chi cục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế và các trạm y tế còn lại.

Nhóm 3 là các bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nhi và Sản - Nhi.

Đối tượng được hưởng chính sách gồm: giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, bác sĩ nội trú cùng bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

Chính sách không áp dụng với các trường hợp đào tạo theo diện cử tuyển, chuyên tu, liên thông hoặc đào tạo theo địa chỉ.

Người được thu hút phải cam kết làm việc tại tỉnh tối thiểu 5 năm. Độ tuổi áp dụng 35-50 tuổi tùy trình độ, trường hợp đặc biệt không quá 55 tuổi.

Mức hỗ trợ một lần cao nhất dành cho giáo sư là 650 triệu đồng, phó giáo sư 600 triệu đồng và tiến sĩ 550 triệu đồng.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ giỏi (Ảnh: Công Sơn).

Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ 350-450 triệu đồng tùy đơn vị công tác. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú nhận 250-350 triệu đồng.

Trong khi đó, bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp đại học hệ chính quy được hỗ trợ 100-250 triệu đồng; người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được hưởng mức cao hơn.

Ngoài khoản hỗ trợ một lần, tỉnh còn hỗ trợ tiền thuê nhà 3 triệu đồng/tháng trong tối đa 5 năm và ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Nghị quyết quy định người tự ý nghỉ việc, bị buộc thôi việc hoặc 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ phải bồi thường gấp 3 lần kinh phí hỗ trợ đã nhận cùng khoản hỗ trợ thuê nhà. Trường hợp nghỉ việc vì nguyên nhân khách quan và được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận sẽ phải hoàn trả gấp 2 lần số tiền tương ứng với thời gian chưa thực hiện cam kết.

Tỉnh Gia Lai cũng áp dụng cơ chế ưu đãi hàng tháng cho nhân lực đang công tác trong ngành y tế. Giáo sư được hưởng hệ số ưu đãi 3,5 lần mức lương cơ sở; phó giáo sư hưởng 3 lần. Các đối tượng còn lại như tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ đại học chính quy được hưởng hệ số 0,8-2 lần tùy trình độ và đơn vị công tác.

Riêng bác sĩ, dược sĩ có hệ số lương dưới 3 được hỗ trợ thêm hệ số 0,33 lần mức lương cơ sở.

Nhân viên tại các trạm y tế xã, phường được hưởng mức ưu đãi 0,4-1 lần mức lương cơ sở; mức cao nhất áp dụng tại khu vực biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách trong năm 2026 khoảng 81 tỷ đồng, trong đó chi cho chính sách ưu đãi khoảng 66 tỷ, chi thu hút 12 tỷ và hỗ trợ thuê nhà khoảng 3 tỷ đồng.