Một giờ hút shisha độc ngang 100 điếu thuốc lá

Ngày 4/9, mạng xã hội lan truyền clip một streamer (người thực hiện phát sóng trực tiếp) nổi tiếng hút shisha trong quán bar.

Khói shisha chứa hơn 4.800 hóa chất, trong đó 69 chất được xác định gây ung thư (Ảnh: Telegraph).

Hình ảnh này xuất hiện trên nhiều nền tảng, lập tức tạo thành tâm điểm bàn tán.

Điều khiến dư luận bức xúc là shisha đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam từ 1/1, song nam streamer nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên TikTok và Facebook lại vô tư sử dụng nơi công cộng.

Nhiều khán giả cho rằng hành vi này vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Giữa làn sóng chỉ trích, nam streamer đã tạm thời khóa tính năng bình luận trên tài khoản TikTok.

Quy định cấm Shisha tại Việt Nam ra sao?

Theo Công văn 2483/BYT-KCB năm 2021, ngoài thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lào, thị trường còn xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới như shisha, thuốc lá điện tử (ENDS) và thuốc lá nung nóng (HTPs).

Các sản phẩm này đều đã bị chính thức cấm lưu hành từ 1/1.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15, từ ngày 1/1, Việt Nam cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha cùng các loại khí, chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người.

Hiện chưa có khung xử phạt riêng với người sử dụng shisha. Tuy nhiên, nếu phát hiện shisha chứa chất ma túy, người sử dụng có thể bị xử phạt theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt 1-2 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh shisha cũng đối diện nguy cơ xử phạt hành chính hoặc tước giấy phép

Một giờ hút shisha, gánh độc như hút hơn 100 điếu thuốc lá

Theo Tổ chức Y tế thế giới và Hội Ung thư Hoa Kỳ, 1 bình shisha có thể hút đến 40 phút, trung bình khoảng 50-200 lượt hít vào. Mỗi lần hút tạo ra khoảng 0,15-0,5l khói.

Theo nghiên cứu từ CDC Mỹ, nếu hút shisha trong vòng 1 giờ, lượng khói hút vào cơ thể tương đương 100 điếu thuốc lá, nguy cơ tiếp xúc với lượng carbon monoxide cao gấp 9 lần và lượng nicotine cao gấp 1,7 lần.

Theo nghiên cứu của NLM (Thư viện Y học Quốc gia Mỹ) vào năm 2022 chỉ ra, khói thuốc lá tạo ra từ Shisha có hơn 4.800 hóa chất khác nhau, trong đó 69 chất là chất gây ung thư ở người và chất kích thích khối u.

Cũng theo nghiên cứu của NLM, lượng hợp chất aldehyde, carbon monoxide và tar (hắc ín) được tìm thấy trong một lần hút shisha cao gấp 4-30 lần so với một lần hút thuốc lá và có khả năng gây ung thư ở người cùng với các chất độc hại khác.

Hút shisha được biết là gây ra stress oxy hóa, có tác dụng gây độc gen, gây ngộ độc carbon monoxide và sự hiện diện của kim loại nặng trong khói thuốc gây ung thư.

Nicotin trong khói shisha làm tăng đông máu, trong khi CO làm giảm oxy trong máu, gây stress cho hệ tuần hoàn và thúc đẩy hình thành cục máu đông.

Các kim loại nặng như chì, cadmium và hợp chất hữu cơ độc hại trong khói còn gây viêm, tổn thương nội mạc tĩnh mạch - môi trường lý tưởng để huyết khối phát triển.

Trên thị trường, các loại bình shisha thường đi kèm phụ kiện được quảng cáo "giảm độc hại" như than hoạt tính, lưới lọc. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy chúng thực sự hiệu quả.