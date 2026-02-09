Món quà từ người hiến chết não cứu sống bác sĩ trẻ vùng cao

Tháng 9/2025, tại một phòng bệnh ở miền núi Nghệ An, bác sĩ Sầm Thành Tài (SN 1993) lặng lẽ đối diện với biến cố lớn nhất đời mình.

Từng khoác áo blouse trắng cứu người, nay anh trở thành bệnh nhân, phải giành giật sự sống từng ngày khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

"Cú sốc" đột ngột của đôi vợ chồng trẻ

Cuối tháng 7/2025, những dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, sụt cân nhanh buộc bác sĩ Tài phải đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối khiến cả gia đình anh như sụp đổ.

Là một bác sĩ, anh Tài hiểu hơn ai hết căn bệnh mình đang đối mặt (Ảnh: NVCC).

Là bác sĩ, anh hiểu rõ mức độ khắc nghiệt của căn bệnh mình đang đối mặt. Từng chứng kiến nhiều bệnh nhân phải sống phụ thuộc vào máy lọc máu, chịu đựng những cơn đau kéo dài, anh hiểu rõ: chỉ có ghép thận mới giúp anh trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục nghề y của mình.

Thu nhập của hai vợ chồng anh Tài chủ yếu dựa vào đồng lương công chức y tế, mọi khoản tích góp đều dành để nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Vợ chồng anh vừa đón em bé thứ hai được hai tháng khiến nỗi lo về chi phí điều trị càng thêm nặng nề.

Trong khi đó, chi phí ghép thận lên tới hơn 1 tỷ đồng - con số vượt xa khả năng của gia đình. Việc lọc máu ba buổi mỗi tuần cũng là gánh nặng lớn: “Tiền thuốc men, đi lại, sinh hoạt… thực sự không biết xoay xở ở đâu nữa”, chị Bích, vợ bác sĩ Tài nói.

Món quà ý nghĩa từ người hiến chết não

Sau thời gian dài kiên cường điều trị và chờ đợi, phép màu đã đến với gia đình bác sĩ Tài.

Tháng 1/2026, anh được ghép thận thành công từ nguồn tạng hiến của một người chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ca ghép được thực hiện dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ê-kíp phẫu thuật giàu kinh nghiệm.

Sau gần một tháng điều trị và theo dõi tích cực, sức khỏe của bác sĩ Tài dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Sau nhiều tháng chiến đấu với bệnh tật, hiện tình trạng sức khoẻ của bác sĩ Tài đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện (Ảnh: NVCC).

"Khi gọi về cho gia đình thông báo tin được xuất viện, nghe lại giọng của người thân, tôi như vỡ oà. Cuối cùng tôi cũng được về đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình", anh Tài chia sẻ.

Được trở về, khoác áo blouse trắng và tiếp tục nghề y, bác sĩ Tài muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người hiến tạng, chính nhờ món quà vô giá này anh mới có cơ hội được sống, tiếp tục chăm sóc sức khoẻ cho bà con vùng cao.

Anh cũng gửi lời cảm ơn các y bác sĩ, ê-kíp phẫu thuật đã tận tình chăm sóc; các mạnh thường quân đã ủng hộ, san sẻ khó khăn với gia đình.

Bác sĩ trẻ của bản làng vùng cao

Bác sĩ Sầm Thành Tài là người dân tộc Thái, quê tại bản Nhang Thắm, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An. Anh tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019.

Trong khi nhiều bạn bè lựa chọn lập nghiệp tại các bệnh viện lớn ở thành phố, anh Tài quyết định quay về quê hương với mong muốn góp phần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng núi còn nhiều khó khăn.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, tuyến y tế cơ sở rơi vào tình trạng quá tải, bác sĩ cùng đồng nghiệp đến từng thôn bản, truy vết, lấy mẫu, tuyên truyền phòng dịch, điều trị cho người bệnh… Dù ở trên địa bàn vùng núi còn nhiều khó khăn nhưng bác sĩ Tài vẫn tận tâm làm việc, không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào.

Hiện bác sĩ Tài được phân công về Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân, nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Không giống như nhiều bạn bè lập nghiệp tại các bệnh viện lớn ở thành phố, bác sĩ Tài trở về quê hương, chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ khám chữa bệnh, anh còn lặn lội đến từng thôn, từng bản để tuyên truyền phòng bệnh, vận động người dân từ bỏ thói quen sử dụng thuốc nam, thuốc lá không rõ nguồn gốc.