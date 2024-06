Món ăn quen thuộc giúp bổ gan, giải độc cơ thể

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thanh lọc độc tố và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Chăm sóc gan bằng chế độ ăn uống là một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe toàn diện.

Trứng

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng choline, một chất dinh dưỡng có trong trứng, có thể giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ (Ảnh: Getty).

Trứng được biết đến là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Protein trong trứng không chỉ giúp xây dựng cơ bắp mà còn hỗ trợ duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào.

Theo Healthline, các hợp chất trong trứng có thể cải thiện mô gan, nhờ đó giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc giải độc và xử lý chất béo.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng choline, một chất dinh dưỡng có trong trứng, có thể giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Việc bổ sung choline vào chế độ ăn có thể cải thiện chức năng gan và giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Nghệ, gừng

Curcumin có tác dụng bảo vệ gan khỏi các tổn thương do viêm và stress oxy hóa (Ảnh: Getty).

Các loại gia vị và thảo mộc như: nghệ, gừng, cây kế sữa và rau mùi được biết đến với khả năng hỗ trợ gan trong quá trình giải độc. Curcumin, hợp chất hoạt động chính trong nghệ, đã được chứng minh có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phytotherapy Research chỉ ra rằng, curcumin có thể giảm thiểu tổn thương gan và cải thiện chức năng gan ở những người mắc bệnh gan mãn tính. Nghiên cứu này đã chứng minh curcumin có tác dụng bảo vệ gan khỏi các tổn thương do viêm và stress oxy hóa.

Các loại hạt

Dinh dưỡng có lợi trong các loại hạt này có thể bảo vệ gan chống lại NAFLD (Ảnh: Getty).

Các loại hạt như: hạnh nhân, óc chó, đậu phộng… chứa chất béo không bão hòa lành mạnh, vitamin E và rất giàu chất dinh dưỡng thực vật. Chúng bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm và stress oxy hóa.

Dinh dưỡng có lợi trong các loại hạt này có thể bảo vệ gan chống lại NAFLD. Đồng thời tiêu hóa các loại hạt giàu dinh dưỡng tạo cảm giác no do đó có khả năng hỗ trợ các quá trình giảm cân của cơ thể và ngăn ngừa tăng cân.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition phát hiện ra rằng, việc tiêu thụ các loại hạt thường xuyên có liên quan đến giảm nguy cơ mắc NAFLD. Hạt óc chó có chứa omega-3 và polyphenol, giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe gan.

Dầu ô liu

Sử dụng dầu ô liu hàng ngày có thể cải thiện chức năng gan và giảm nguy cơ mắc các bệnh gan mãn tính (Ảnh: Getty).

Dầu ô liu không chỉ là một phần quan trọng của chế độ ăn Địa Trung Hải mà còn có nhiều lợi ích cho gan.

Một nghiên cứu trên World Journal of Gastroenterology cho thấy, dầu ô liu có khả năng giảm stress oxy hóa tế bào và cải thiện tình trạng kháng insulin, một trong những nguyên nhân gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu.

Hydroxytyrosol, một hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong dầu ô liu, có thể bảo vệ gan khỏi các tổn thương do chế độ ăn nhiều chất béo gây ra.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng, sử dụng dầu ô liu hàng ngày có thể cải thiện chức năng gan và giảm nguy cơ mắc các bệnh gan mãn tính.

Quả mọng

Polyphenol trong quả mọng có thể ngăn ngừa tổn thương gan và cải thiện chức năng gan (Ảnh: T.A).

Các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi, nho, việt quất… rất giàu anthocyanins, là hợp chất có khả năng bảo vệ gan nhờ hoạt động chống viêm và tác dụng tăng cường phản ứng của tế bào miễn dịch.

Các loại quả này còn chứa một chất chống oxy hóa được gọi là polyphenol giúp ngăn ngừa các tổn thương gan.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy polyphenol trong quả mọng có thể ngăn ngừa tổn thương gan và cải thiện chức năng gan. Các hợp chất này giúp giảm viêm và bảo vệ gan khỏi các tổn thương do các chất độc gây ra.