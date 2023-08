Món ăn được xem là "thần dược" giúp người Nhật trường thọ

Rong biển là một loại thực phẩm quen thuộc và phổ biến trong ẩm thực của người Nhật. Với hương vị độc đáo, hấp dẫn và lợi ích sức khỏe vượt trội, món rong biển không chỉ là một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, mà còn là "thần dược" giúp người Nhật duy trì sức khỏe và có tuổi thọ cao.

Rong biển: "Siêu thực phẩm" của người Nhật

Rong biển, hay còn gọi là nori, được sử dụng rộng rãi trong các món ăn của người Nhật, từ sushi, maki, onigiri đến các món tráng miệng như bánh bông lan rong biển. Điều đáng chú ý là người Nhật thường thưởng thức rong biển hàng ngày, và điều này đã góp phần vào sức khỏe và tuổi thọ ấn tượng của họ.

Rong biển chứa nhiều dưỡng chất và khoáng chất quý giá như I-ốt magie, sắt, canxi và vitamin A, C, E, B1, B2, B6. Đặc biệt, hàm lượng I-ốt trong rong biển là rất cao, giúp duy trì hoạt động bình thường của tuyến giáp, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Rong biển là một loại thực phẩm quen thuộc và phổ biến trong ẩm thực của người Nhật (Ảnh: iStock).

Theo các nghiên cứu khoa học, sự hiện diện của I-ốt trong rong biển đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tuyến giáp và bệnh suy giảm chức năng tuyến giáp. Ngoài ra, I-ốt cũng giúp duy trì cân bằng năng lượng trong cơ thể và hỗ trợ quá trình giảm cân một cách hiệu quả.

Một nghiên cứu được đăng trong tạp chí "Journal of Agricultural and Food Chemistry" năm 2016 đã chỉ ra rằng, rong biển giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, giảm thiểu tình trạng oxy hóa và chống viêm trong hệ tim mạch. Điều này góp phần vào việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau thắt ngực và đột quỵ.

Rong biển còn được xem là một nguồn cung cấp chất xơ quan trọng, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ quá trình thải độc tố trong cơ thể. Chất xơ trong rong biển giúp duy trì sự cân bằng đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Thành phần giàu chất chống oxy hóa trong rong biển giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa và bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Điều này làm cho người Nhật có tuổi thọ cao và sức khỏe tốt hơn so với nhiều quốc gia khác.

Một trong những lợi ích đặc biệt của rong biển là khả năng hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Các dưỡng chất trong rong biển giúp củng cố hệ thống miễn dịch và tăng cường khả năng chống lại các vi khuẩn, virus và vi sinh vật gây hại.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí "Journal of Applied Phycology" năm 2014 đã chỉ ra rằng, rong biển có khả năng kích thích hệ miễn dịch và tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch như tế bào T và tế bào B.

Ngoài ra, rong biển còn chứa nhiều chất chống viêm và kháng vi khuẩn, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm và hỗ trợ quá trình phục hồi sau khi bị bệnh.

Ngoài ra, một nghiên cứu đã được công bố trên "Nutrition Reviews" vào năm 2015 đã chỉ ra rằng, việc bổ sung rong biển vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp giảm cân hiệu quả. Rong biển chứa chất xơ và ít calo, giúp cảm giác no lâu hơn và hỗ trợ quá trình giảm cân một cách tự nhiên.

Nên ăn bao nhiêu rong biển là vừa đủ

Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe từ rong biển, cần tiêu thụ thực phẩm này một cách hợp lý và cân đối.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tiêu thụ khoảng 5g đến 10g rong biển mỗi ngày có thể mang lại lợi ích sức khỏe tốt nhất cho cơ thể. Đây là mức tiêu thụ phổ biến ở người Nhật và đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc hỗ trợ sức khỏe.

Dù rong biển có nhiều lợi ích sức khỏe, tiêu thụ quá mức cũng có thể gây hại. Việc ăn rong biển quá nhiều có thể dẫn đến hấp thu quá lượng I-ốt và gây ra những vấn đề sức khỏe khác. Hãy duy trì lượng tiêu thụ hợp lý và cân đối để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Khi ăn rong biển, đảm bảo bạn mua sản phẩm từ nguồn đáng tin cậy và an toàn. Chọn các sản phẩm rong biển đã được kiểm tra và chứng nhận an toàn, tránh mua từ các nguồn không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo chất lượng.