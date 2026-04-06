Tối 5/4, phát biểu tại chương trình truyền hình trực tiếp “Nhân dân khỏe mạnh - Đất nước phát triển” hưởng ứng Ngày Sức khoẻ toàn dân 7/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng của mọi thành công và sự hưng thịnh của quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, mỗi gia đình là "tuyến phòng thủ" đầu tiên bảo vệ sức khỏe (Ảnh: Trần Minh).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực y tế: chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu; chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa; lấy người dân làm trung tâm và huy động sự tham gia của toàn xã hội.

Tuy nhiên, các thách thức về sức khỏe ngày càng gia tăng, từ lối sống ít vận động, áp lực công việc đến ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Các yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, làm suy giảm chất lượng dân số và tác động đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Vì thế, bà nhấn mạnh, phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững; tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng sức khỏe của nhân dân. Một quốc gia hùng cường chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng một dân tộc khỏe mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, cần có cách tiếp cận toàn diện và bền vững hơn, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt, ngành giáo dục là nền tảng và mỗi người dân là trung tâm.

Bà mong muốn, mỗi gia đình là "tuyến phòng thủ" đầu tiên bảo vệ sức khỏe; mỗi cộng đồng là môi trường nuôi dưỡng lối sống tích cực; và mỗi người dân phải chủ động chăm lo sức khỏe của chính mình.

Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; củng cố y tế dự phòng và y tế cơ sở; đẩy mạnh quản lý sức khỏe toàn dân; phát hiện sớm, phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó là đổi mới giáo dục thể chất, tăng cường dinh dưỡng học đường, xây dựng môi trường sống lành mạnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao nhận thức xã hội về chăm sóc sức khỏe.

Bà Thanh cho biết, Quốc hội đang ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, đặc biệt trong lĩnh vực phòng bệnh và bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng, hiệu quả.

Các đại biểu tham gia một bài vận động tại chỗ trước tại chương trình (Ảnh: Trần Minh).

Chương trình "Nhân dân khỏe mạnh - Đất nước phát triển" được dàn dựng công phu trong thời lượng 80 phút, kết hợp giữa nghệ thuật và chính luận, truyền tải thông điệp: sức khỏe là nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Nội dung chương trình gồm ba phần chính, phản ánh toàn diện bức tranh chăm sóc sức khỏe từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến đô thị.

Trong đó, phần đầu tái hiện những nỗ lực của ngành y tế tại các địa bàn khó khăn như Cô Tô, Vân Đồn với mô hình quân - dân y kết hợp và ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe.

Phần thứ hai giới thiệu các mô hình "thầy thuốc đồng hành cùng nhân dân sống khỏe", tiêu biểu tại Đồng Nai và câu chuyện xúc động về hành trình của Hội Bác sĩ tình nguyện đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa và những người yếu thế vừa khám bệnh, khám sàng lọc vừa tư vấn dinh dưỡng, bài trừ hủ tục và hướng dẫn cách thức sống khỏe.

Phần cuối lan tỏa văn hóa sống khỏe thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng, như hình ảnh người cao tuổi tích cực rèn luyện thể chất.

Xen kẽ chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, góp phần truyền tải thông điệp một cách sinh động, gần gũi.

Chương trình "Nhân dân khỏe mạnh - Đất nước phát triển" với sự đồng hành của Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu là lời kêu gọi hành động thiết thực và mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội: Hãy chủ động phòng bệnh - vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đây là hoạt động lớn thứ hai trong ngày được tổ chức hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 72.

Trước đó, sáng 5/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Y tế đã tổ chức Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", thu hút hàng nghìn người dân tham gia.