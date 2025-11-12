Mổ nội soi cột sống: Giảm đau, nhanh hồi phục

Anh M.V.Liêm gửi câu hỏi đến chuyên trang Ngoại thần kinh - Cột sống, nhờ bác sĩ tư vấn như sau: “Tôi có nghe nói về phương pháp mổ nội soi cột sống, xin bác sĩ tư vấn kỹ hơn. Bố tôi 70 tuổi, bị thoát vị đĩa đệm đã nhiều năm, không biết có nên áp dụng phương pháp này không?”.

Dưới đây là phần trả lời của ThS.BS Dương Đức Anh, bác sĩ Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Đĩa đệm nằm giữa các đốt sống, giúp cột sống linh hoạt và giảm chấn động khi vận động. Theo thời gian, đĩa đệm dễ thoái hóa, bao xơ có thể rách khiến nhân nhầy tràn ra ngoài, chèn ép rễ thần kinh gây đau, tê hoặc liệt.

Phẫu thuật nội soi cột sống hiện là phương pháp điều trị hiện đại, sử dụng ống nội soi có gắn camera và dụng cụ vi phẫu để loại bỏ phần đĩa đệm bị tổn thương. Kỹ thuật này đang dần thay thế mổ hở truyền thống nhờ tính ít xâm lấn, vết mổ nhỏ dưới 1,5cm, giúp giảm đau, ít mất máu. Người bệnh có thể vận động bình thường sau 24 giờ và xuất viện trong 1-2 ngày.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, phẫu thuật nội soi đã trở thành kỹ thuật thường quy, giúp hàng trăm người bệnh thoát vị đĩa đệm nặng lấy lại khả năng vận động.

ThS.BS Dương Đức Anh, bác sĩ Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Một ca điển hình là anh V. (36 tuổi), bị thoát vị đĩa đệm L5-S1, đau lan hai chân, không đi lại được. Sau phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm thoát vị, anh đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau một ngày.

Dù an toàn và hiệu quả, người bệnh vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, tránh mang vác nặng, luyện tập vật lý trị liệu phù hợp và theo dõi các dấu hiệu bất thường sau mổ.

Đặc biệt, người lớn tuổi như bố của bạn nên được thăm khám, đánh giá sức khỏe tổng quát trước khi phẫu thuật để đảm bảo an toàn và đạt kết quả tốt nhất.