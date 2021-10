Miền Tây cách ly người hồi hương: Nhiều kiểu khác nhau

Dân trí Bộ Y tế đã có hướng dẫn các tỉnh, thành về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ vùng dịch. Tuy nhiên, ở miền Tây đang có nhiều kiểu cách ly khác nhau.

TP Cần Thơ yêu cầu người về đã tiêm đủ 2 liều vaccine hay đã khỏi Covid-19 trong 6 tháng được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Người tiêm một liều vaccine được cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Những người chưa tiêm vaccine bị cách ly tập trung 14 ngày và theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Lao động Cần Thơ từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An...trở về qua chốt kiểm soát Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Khi công dân về đền cửa ngõ của Cần Thơ sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí tại chốt kiểm soát, miễn phí toàn bộ trong suốt thời gian phải cách ly tập trung. Bên cạnh đó khi những người này khi hoàn thành cách ly sẽ được hỗ trợ 15kg và 500 ngàn đồng.

Từ ngày 1/10 đến nay tỉnh Đồng Tháp đón hơn 25.000 người về quê, trong đó hơn 170 ca mắc Covid-19.

Hiện địa phương này vẫn duy trì cách ly tập trung 3 ngày với người tiêm đủ 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh có chứng nhận.

Cách ly 7 ngày nếu tiêm mũi một. Những trường hợp chưa tiêm vaccine phải cách ly đủ 14 ngày.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, tính từ ngày 1/10 đến chiều ngày 7/10, An Giang đón hơn 43.000 công dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An về địa phương.

Công dân An Giang hồi hương chờ xét nghiệm (Ảnh: Thanh Hùng).

An Giang quyết định, sau khi người dân về từ vùng dịch có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, kể cả trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi nào cũng cho về quê cách ly tại nhà.

An Giang cũng yêu cầu các địa phương trước khi đưa người dân về nhà cách ly, phải kiểm tra các điều kiện cách ly cơ bản. Nếu nhà có người già, người bệnh nền cần sang ở tạm nhà hàng xóm, người thân để tránh tiếp xúc người về từ vùng dịch.

Người cách ly tại nhà phải cam kết: ở nhà trong suốt thời gian cách ly, hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.

Từ đầu ngày 1/ 10 đến nay, Sóc Trăng đã tiếp nhận hơn 40.000 người từ TP HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương về quê. Địa phương đã trưng dụng nhiều trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao... để cách ly tập trung toàn bộ người về nhưng vẫn không đáp ứng đủ.

Sau khi, Bộ Y tế hướng dẫn, tỉnh chỉ đạo sàng lọc toàn bộ công dân hồi hương và trường hợp trong khu cách ly.

Theo đó, người đã tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày và người tiêm mũi 2 chưa đủ 14 ngày, F0 khỏi bệnh được cách ly tại nhà 14 ngày.

Những người tiêm vaccine 2 mũi và đủ 14 ngày được cách ly tại nhà 7 ngày. Các trường hợp còn lại cách ly tập trung.

Còn tại Hậu Giang những ngày qua đang cách ly tập trung tất cả những người hồi hương.

Hoàng Tùng