Báo cáo tại Hội nghị khoa học "Bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm - Thách thức và thành tựu", diễn ra ngày 20/8, BSCKII Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, theo số liệu giám sát của Viện Pasteur TPHCM, đến tuần thứ 30 của năm, khu vực phía Nam có hơn 56.300 ca nhiễm sốt xuất huyết, khiến 10 người tử vong.

Ở bệnh tay chân miệng, đã có hơn 61.200 ca nhiễm và 11 ca tử vong. Con số này ở não mô cầu lần lượt là 33 ca nhiễm và 5 người tử vong, còn với bệnh dại là 23 ca nhiễm và đều tử vong.

Một trường hợp bị chó cắn, đến tiêm ngừa dại ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

So sánh với cùng kỳ năm 2025, số ca nhiễm các bệnh trên ở phía Nam đều tăng mạnh. Riêng bệnh sởi, sau chiến dịch tiêm chủng đã giảm hơn 97% (chỉ còn 964 ca), trong khi ho gà, Covid-19 và bạch hầu ở mức thấp.

Theo dõi cơ cấu bệnh của nội trú điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM giai đoạn 2022-2026, BSCKII Nguyễn Thành Dũng ghi nhận tình trạng dịch chuyển liên tục, mỗi năm lại có một nhóm bệnh truyền nhiễm chủ đạo khác nhau, khiến bệnh viện phải liên tục đổi cấu hình điều trị. Có những bệnh trước đây chỉ ghi nhận ít, ca lẻ tẻ đã quay lại, như đậu mùa khỉ, quai bị, thủy đậu...

Đặc biệt, gánh nặng bệnh nhân HIV/AIDS điều trị nội trú tăng mạnh, với tỷ lệ thở máy chiếm hơn 48% số ca nhập viện giai đoạn 2022-2025. Trong đó, hàng nghìn bệnh nhân HIV bị nhiễm trùng cơ hội (như lao, nấm xâm lấn, đa nhiễm trùng...).

Trong năm nay, sốt xuất huyết Dengue đã đến chu kỳ quay lại, mùa dịch 2026 ở trước mắt, và tay chân miệng cũng đang tăng cao. Trước tình hình này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã chuẩn bị năng lực hồi sức, máy thở, lọc máu, hệ thống ECMO và khu vực cách ly, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và năng lực xét nghiệm.

Bệnh nhân sốt xuất huyết biến chứng nặng (Ảnh: Hoàng Lê).

Song song đó, bệnh viện còn tham gia hỗ trợ giám sát các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết ngoài cộng đồng, hay hỗ trợ chuyên môn những ca bệnh khó ở tuyến dưới.

Để góp phần cảnh báo dịch bệnh kịp thời, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM chủ động phối hợp, chia sẻ dữ liệu điều trị thời gian thực với ngành y tế dự phòng phía Nam, bằng việc giữ liên hệ chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), Viện Pasteur TPHCM.

"Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới không chỉ là nơi điều trị cuối cùng, mà còn là trạm quan sát dịch tễ của khu vực phía Nam. Mỗi con số của bệnh viện đều có thể trở thành tín hiệu cảnh báo sớm cho cả hệ thống", BSCKII Nguyễn Thành Dũng nói.