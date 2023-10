Men vi sinh Zlac Probiotics Formula Standard hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hệ tiêu hóa là một bộ não thứ 2 với hệ thống thần kinh phức tạp và nhạy cảm. Mặc dù nó không thể tư duy, ghi nhớ nhưng có thể giúp tiêu hóa và gửi tín hiệu cảnh báo đến não bộ khi đường ruột gặp vấn đề.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không chú trọng bảo vệ hệ tiêu hóa, thậm chí lãng quên và xem nhẹ sức khỏe đường ruột. Minh chứng cho điều này là việc thường xuyên thực hiện các thói quen xấu dẫn đến phá hủy, làm tổn thương hệ tiêu hóa, mà trực tiếp nhất là gây hại cho hệ vi sinh vật đường ruột.

Hệ tiêu hóa và mối liên hệ với sức khỏe và tâm lý

Não bộ và hệ tiêu hóa có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của con người. Mà yếu tố quyết định đến điều này là do hệ vi sinh vật đường ruột. Hệ vi sinh vật giúp điều chỉnh chức năng của hệ tiêu hóa cũng như tâm trạng của con người. Lo lắng có thể gây khó chịu ở đường ruột do sự thay đổi của hệ vi sinh vật bên trong đó, có thể dẫn tới một số tình trạng rối loạn tiêu hóa như: hội chứng ruột kích thích (IBS), táo bón, đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy, đau dạ dày… Ngược lại, những cơn đau này sẽ quay trở lại khiến cho tâm trạng tồi tệ hơn.

Hệ tiêu hóa có mối liên hệ với sức khỏe và tâm lý (Ảnh: ShutterStock).

Một ví dụ khác là sự thay đổi cảm xúc tinh thần do theo hoạt động của đường ruột. Khi quá no hoặc đói đều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm việc, không muốn hoạt động, thậm chí là buồn ngủ. Nhiều người khi đói sẽ cáu gắt, bực bội, trong khi những người được ăn no sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Có thể thấy, việc bảo vệ đường ruột là rất quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tâm lý. Trong đó, chăm sóc sức khỏe đường ruột thì điều quan trọng là phải chú ý tới sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Sức khỏe hệ tiêu hóa chưa được quan tâm đúng mức

Mặc dù được xem là bộ não thứ 2 của cơ thể nhưng sức khỏe của hệ tiêu hóa lại không được quan tâm đúng mức. Nhiều người đang tự hủy hoại và phá hủy đường ruột bằng những thói quen độc hại hằng ngày, như: ăn uống không khoa học, không đúng giờ, thường xuyên ăn khuya quá nhiều đồ dầu mỡ khó tiêu, ít vận động, lười luyện tập và rèn luyện thân thể, ăn nhiều chất béo, ít chất xơ, ăn nhiều đường… dẫn tới mất cân bằng dinh dưỡng, uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá…

Tất cả những thói quen không lành mạnh này giết chết các lợi khuẩn trong đường ruột và dẫn đến các bệnh lý về hệ tiêu hóa. Nhẹ thì có thể là táo bón, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, đầy hơi, trào ngược dạ dày. Nặng hơn có thể bị viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đường ruột, thậm chí là ung thư.

Để bảo vệ bộ não thứ 2 của cơ thể, cách tốt nhất là thực hiện chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh, lựa chọn những thực phẩm và sản phẩm chức năng tốt cho sức khỏe đường ruột. Chẳng hạn như ăn nhiều rau củ quả để bổ sung chất xơ, ăn sữa chua hay sử dụng các loại men vi sinh để tăng lợi khuẩn.

Chăm sóc sức khỏe đường ruột với men vi sinh Zlac

Các bệnh lý về đường tiêu hóa xảy ra phần lớn là do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Để giải quyết và ngăn ngừa những tình trạng này thì sử dụng men vi sinh là một trong những giải pháp hữu hiệu được các chuyên gia khuyến cáo.

Men vi sinh Zlac - một sản phẩm đến từ Hàn Quốc, ứng dụng công nghệ multi - coating technology - công nghệ đa phủ bảo vệ lợi khuẩn. Sản phẩm giúp bổ sung 12 chủng với 5 tỷ lợi khuẩn sống. Trong đó, số lợi khuẩn đảm bảo trong vòng đời là 100 triệu lợi khuẩn, cho thấy tỷ lệ sống sót cao, mang tới hiệu quả cao và tác dụng nhanh. Cùng với đó, thế hệ probiotic tiên tiến đã được cấp bằng sáng chế là sản phẩm thuần chay, men vi sinh Zlac thực sự là một sản phẩm khác biệt.

Cụ thể, trong men vi sinh Zlac có chứa các polyme chiết xuất từ rong biển, kháng acid dạ dày, lecithin chiết xuất từ đậu nành có tác dụng kháng dịch mật, cùng nhiều probiotic và prebiotic giúp bảo vệ sự ổn định của lợi khuẩn đường ruột và thúc đẩy sự tăng trưởng của lợi khuẩn. Ngoài ra, Zlac còn chứa các vitamin B1, B2, B6, vitamin C, kẽm… hỗ trợ tăng cường đề kháng, tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể.

Với những đặc điểm này, men vi sinh Zlac giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường vi khuẩn tốt, ức chế các vi khuẩn xấu, hỗ trợ điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, chướng bụng, đầy hơi… Từ đó, bảo vệ sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch, cũng như đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Sản phẩm hiện đang được phân phối chính hãng bởi Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zlac Probiotics Formula Standard có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1650/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 13/10/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

