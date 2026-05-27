MEDLATEC và Vietnam Post hợp tác mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn quốc

Y tế kết hợp cùng mạng lưới bưu chính quốc gia: Mở rộng tiếp cận y tế đến vùng sâu, vùng xa

Lễ ký kết được diễn ra tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (số 5 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) với sự tham dự của ông Nguyễn Kiên Cường - Phó tổng giám đốc Vietnam Post; ông Lê Văn Nghị - Giám đốc Trung tâm Điều hành Kinh doanh Vietnam Post, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Về phía MEDLATEC có sự tham gia của TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc; ông Nguyễn Duy Hùng - Phó tổng giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm chuyên môn và đơn vị chức năng trong hệ thống.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa MEDLATEC và Vietnam Post (Ảnh: MEDLATEC).

Tại chương trình, đại diện hai bên đã chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong quá trình phát triển cũng như định hướng chiến lược trong giai đoạn mới.

Trong đó, Vietnam Post là doanh nghiệp bưu chính quốc gia sở hữu mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ phủ khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Với lợi thế về hạ tầng logistics, công nghệ số cùng hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm, Vietnam Post đang từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ đa tiện ích phục vụ cộng đồng.

Trong khi đó, MEDLATEC là đơn vị y tế có hơn 30 năm phát triển, nổi bật với thế mạnh xét nghiệm, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại nhà và ứng dụng công nghệ trong y tế. Hiện MEDLATEC đã xây dựng hệ thống bệnh viện, phòng khám và trung tâm xét nghiệm trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm.

Ông Nguyễn Kiên Cường - Phó tổng giám đốc Vietnam Post phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: MEDLATEC).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kiên Cường - Phó tổng giám đốc Vietnam Post cho hay, với lợi thế mạng lưới phủ rộng toàn quốc cùng năng lực logistics và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, Vietnam Post mong muốn đồng hành cùng MEDLATEC trong việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đến gần hơn với người dân. Đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa - nơi nhu cầu tiếp cận y tế vẫn còn nhiều hạn chế.

Đồng thời, sự hợp tác này cũng mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ mới trên nền tảng chuyển đổi số, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng giá trị phục vụ cộng đồng.

TS Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC GROUP phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: MEDLATEC).

TS Nguyễn Trí Anh nhấn mạnh, sự kiện ký kết là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái y tế của đơn vị. Thông qua sự đồng hành cùng Vietnam Post, MEDLATEC kỳ vọng đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trên toàn quốc.

Hai hệ sinh thái lớn ký kết hợp tác, phát huy thế mạnh mạng lưới và chuyên môn y tế

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC Group và ông Nguyễn Kiên Cường - Phó tổng giám đốc Vietnam Post đã thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp tác (Ảnh: MEDLATEC).

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện trên cơ sở phát huy thế mạnh, nguồn lực và hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng dựa trên 4 trụ cột gồm: logistics - tài chính và bảo hiểm - phân phối bán lẻ - chăm sóc sức khỏe.

Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hai bên sẽ nghiên cứu tích hợp quyền lợi dịch vụ y tế của MEDLATEC vào hệ thống thẻ ưu đãi của Vietnam Post nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng.

Trong lĩnh vực logistics y tế, Vietnam Post sẽ phối hợp vận chuyển hàng hóa, thiết bị y tế và phân phối các bộ tự lấy mẫu xét nghiệm của MEDLATEC thông qua mạng lưới bách hóa bưu điện trên toàn quốc. Hai bên đồng thời nghiên cứu triển khai mô hình “Khu vực trải nghiệm dịch vụ MEDLATEC” tại các bưu cục trọng điểm để tư vấn dịch vụ y tế và hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ.

Hai đơn vị sẽ phối hợp nghiên cứu ứng dụng công nghệ phương tiện bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm nhằm tối ưu hóa chuỗi logistics y tế, nâng cao tốc độ và chất lượng vận chuyển mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, MEDLATEC và Vietnam Post sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xúc tiến thương mại trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố.

Sự hợp tác của hai đơn vị hàng đầu kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng (Ảnh: MEDLATEC).

Sự kết hợp giữa hệ sinh thái bưu chính - logistics rộng khắp của Vietnam Post với năng lực chuyên môn y tế của MEDLATEC được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cho người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số y tế và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, tiện ích trong giai đoạn mới.