MEDLATEC Group và Viettel IDC ký kết hợp tác chiến lược

Bắt tay chiến lược giữa y tế và công nghệ

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ Giám sát an toàn thông tin (SOC) giữa MEDLATEC Group và Viettel IDC (Ảnh: MEDLATEC).

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu y tế được xem là tài sản vô giá nhưng cũng là mục tiêu tấn công hàng đầu của tội phạm mạng. Những rủi ro về rò rỉ hồ sơ bệnh án, đánh cắp thông tin cá nhân hay mã hóa dữ liệu tống tiền gây thiệt hại về kinh tế, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến sự riêng tư, quá trình điều trị của người bệnh.

Thấu hiểu điều đó, MEDLATEC Group xác định việc bảo vệ an toàn thông tin là yêu cầu kỹ thuật và là mệnh lệnh của y đức, trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, trước yêu cầu tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, MEDLATEC đã tìm kiếm đối tác đủ tầm, đủ lực để hiện thực hóa cam kết bảo mật cao cho hàng triệu khách hàng.

Đó là lý do MEDLATEC lựa chọn Viettel IDC - nhà cung cấp dịch vụ Cloud và Data Center hàng đầu Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái giải pháp theo chuẩn quốc tế trở thành đối tác chiến lược trong dự án giám sát và vận hành an toàn thông tin toàn diện.

Tham dự lễ ký kết, về phía MEDLATEC Group, có TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc tập đoàn; ông Đặng Đức Hạnh - Trưởng ban Công nghệ thông tin; ThS. Bùi Lê Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số; ông Nguyễn Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Marketing.

Về phía Viettel IDC, đại diện tham dự có ông Lê Bá Tân - Giám đốc; ông Lê Xuân Quế - Phó Giám đốc; cùng đại diện từ các Trung tâm, Phòng ban các đơn vị.

Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel IDC sẽ cung cấp dịch vụ Trung tâm Điều hành an toàn thông tin (SOC - Security Operation Center) cho MEDLATEC. Phạm vi triển khai bao phủ toàn diện hệ sinh thái số của MEDLATEC, từ hạ tầng công nghệ thông tin, các ứng dụng khám chữa bệnh, hệ thống máy chủ cho đến cơ sở dữ liệu bệnh nhân.

TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC Group tại sự kiện (Ảnh: MEDLATEC).

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Trí Anh cho hay: “Với MEDLATEC, hợp tác cùng Viettel IDC không chỉ là một dấu mốc, mà là cam kết tạo ra giá trị thực cho người dân thông qua dịch vụ y tế tin cậy, an toàn và thuận tiện hơn. Chúng tôi coi hạ tầng dữ liệu là nền móng của bệnh viện số - nền móng vững thì dịch vụ mới ổn định, nền móng an toàn thì người bệnh mới an tâm.

Bằng việc cộng hưởng cùng tinh thần 'thần tốc - hiệu quả' của Viettel, MEDLATEC sẽ tập trung vào 4 trục ưu tiên: Hạ tầng sẵn sàng, an toàn dữ liệu tuyệt đối, tối ưu trải nghiệm khách hàng và đổi mới dựa trên AI. Đây là liên minh chiến lược để chúng tôi không chỉ làm nhanh, làm lớn mà còn làm chắc, để mỗi điểm chạm của khách hàng đều là một khoảnh khắc an lòng và hạnh phúc”.

Ông Lê Bá Tân - Giám đốc Viettel IDC chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: MEDLATEC).

Trên tinh thần đó, ông Lê Bá Tân - Giám đốc Viettel IDC khẳng định: “Viettel IDC cam kết vận hành hệ thống với kỷ luật nghiêm ngặt và tiêu chuẩn cao nhất, gắn trực tiếp mức độ an toàn, ổn định của hệ thống MEDLATEC với chính tiêu chuẩn an toàn của Viettel IDC. Chất lượng vận hành được xác định là ưu tiên hàng đầu, lấy trải nghiệm và niềm tin của MEDLATEC cùng người bệnh làm trung tâm”.

"Lá chắn thép" bảo vệ quyền lợi người bệnh trên không gian số

Sự hợp tác giữa MEDLATEC và Viettel hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế số bền vững (Ảnh: MEDLATEC).

Dự án hợp tác này mang đến cho MEDLATEC “kiến trúc” bảo mật đa lớp, sử dụng những công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, bao gồm:

SIEM (VCS-CyM): Giám sát và phân tích log tập trung.

NDR: Phát hiện và phản ứng tấn công mạng lớp mạng.

EDR: Giám sát, điều tra, phản ứng trên máy trạm và máy chủ.

Web Security Gateway và WAF: Bảo vệ ứng dụng website.

Threat Intelligence: Cập nhật tri thức tấn công toàn cầu.

Giám sát ATTT 24/7: SOC Hybrid Managed Service.

Pentest (kiểm thử xâm nhập): Tư vấn - đánh giá ATTT hệ thống và ứng dụng.

Với tôn chỉ “Dịch vụ tốt, công nghệ cao”, sự hợp tác giữa MEDLATEC và Viettel hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế số bền vững, trong đó công nghệ vừa hỗ trợ hoạt động chuyên môn, vừa bảo vệ quyền lợi và mang lại những lợi ích thiết thực tới khách hàng.

Bảo mật thông tin riêng tư: Hồ sơ bệnh án, lịch sử xét nghiệm và thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ trong một "két sắt số" kiên cố. Nguy cơ dữ liệu bị rò rỉ ra bên ngoài để phục vụ mục đích quảng cáo trái phép hay lừa đảo bị loại bỏ tối đa. Người bệnh có thể thoải mái chia sẻ tình trạng sức khỏe với bác sĩ mà không lo ngại về vấn đề lộ, lọt thông tin.

Dịch vụ y tế liên tục, không gián đoạn: Trong y tế, "thời gian là vàng". Các cuộc tấn công mạng thường gây tê liệt hệ thống, khiến việc tra cứu kết quả, đăng ký khám bệnh bị ngưng trệ. Hệ thống SOC giúp MEDLATEC phát hiện sớm và ngăn chặn sự cố, đảm bảo các dịch vụ đặt lịch, lấy mẫu tận nơi, trả kết quả online hoạt động trơn tru 24/7.

Nâng cao trải nghiệm số an toàn: Khi sử dụng App My Medlatec hoặc website để tra cứu, khách hàng được bảo vệ bởi các lớp tường lửa (WAF) và cổng bảo mật web, tránh xa các mã độc hoặc đường link (đường dẫn) giả mạo.

Với sự đầu tư bài bản và đối tác đồng hành tin cậy, MEDLATEC tiếp tục khẳng định vị thế của Hệ thống y tế hàng đầu không chỉ giỏi về y thuật mà còn tiên phong trong công nghệ, là lựa chọn tin cậy của hàng triệu gia đình Việt.