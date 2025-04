Máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi S695: Khỏe bên trong, đẹp da bên ngoài

Đại diện thương hiệu khẳng định, sản phẩm Karofi S695 cũng như toàn bộ hệ máy RO của Karofi đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 an toàn sức khỏe theo tiêu chuẩn cao nhất của Mỹ, giúp người tiêu dùng an tâm sống khỏe toàn diện.

Máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi S695 sở hữu 5 tấm điện cực Titan phủ bạch kim tạo ra 3 mức kiềm tùy chọn pH 8,5-9,5.

Điểm nhấn ấn tượng của máy lọc nước Hydro-ion kiềm Karofi S695 là sở hữu 5 tấm điện cực Titan phủ bạch kim cùng nhiều công nghệ hiện đại khác. Sản phẩm đang được bán tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh.

5 tấm điện cực Titan phủ bạch kim, 3 mức kiềm, tươi trẻ mỗi ngày

Karofi S695 với sự kết hợp của bộ đôi công nghệ Alkaline Direk và Hydro-ion sở hữu 5 tấm điện cực Titan phủ bạch kim. Đây là chất liệu không chỉ đem đến hiệu suất điện phân tốt mà còn an toàn cho sức khỏe, tuổi thọ bền bỉ lên đến 10 năm.

Công nghệ Alkaline Direk trang bị 3 tấm điện cực Titan phủ bạch kim, tạo ra 3 loại nước kiềm với độ pH từ 8,5 - 9,5, đáp ứng nhu cầu của người dùng, từ người mới uống nước kiềm đến người đã quen với việc sử dụng nước kiềm hàng ngày.

Máy lọc nước Karofi S695 được trang bị 5 tấm điện cực Titan phủ bạch kim.

Công nghệ Hydro-ion sở hữu 2 tấm điện cực Titan phủ bạch kim mang đến nguồn nước dồi dào Hydro-ion kiềm. Thiết kế độc đáo của công nghệ này với dạng cốc trong suốt cho phép người dùng tận mắt chứng kiến quá trình điện phân tạo nước Hydrogen. Nhiều người cho biết, công nghệ Hydro-ion giúp họ cảm thấy tin tưởng hơn vào việc máy có khả năng tạo ra nước chứa Hydrogen.

Gấp 2 hiệu suất, công nghệ thông minh, an tâm sống khỏe

Một điểm nhấn khác của Karofi S695 hứa hẹn sẽ khiến nhiều người dùng cảm thấy an tâm và tiện nghi hơn là ở công nghệ AioTec thông minh. Công nghệ AioTec kết nối máy lọc nước với smartphone thông qua app Karofi 365. Qua đây, người dùng có thể chủ động theo dõi chỉ số tinh khiết của nước, tình trạng lõi lọc và hỗ trợ liên hệ chăm sóc khách hàng nhanh chóng.

Là dòng máy lọc nước cao cấp, Karofi S695 được trang bị tới 12+1 lõi lọc hiện đại. Trong đó, hệ lõi Smax Pro V, màng RO sản xuất tại Mỹ và cụm lõi chức năng nguyên khối vô trùng HP 6,2 đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 cao nhất của Mỹ về an toàn sức khỏe cho nước ăn uống và có bổ sung thêm với lõi T33 Plus tăng cường vị ngon ngọt cho nước. Điều này chứng minh Karofi S695 có khả năng loại chất độc hại trong nước, mang đến nguồn nước tinh khiết tinh khiết, an toàn để ăn uống theo tiêu chuẩn của Mỹ và thế giới.

Công nghệ AioTec kiểm soát toàn diện chất lượng nước hàng ngày trên điện thoại.

Nhằm hướng đến một cuộc sống tiện nghi hơn, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng, Karofi S695 mang đến 6 chế độ nước gồm: kiềm mạnh - kiềm vừa - kiềm yếu - nước nóng - nước lạnh Hydro-ion kiềm - nước Hydro-ion kiềm. Các nhu cầu của cuộc sống hàng ngày như chăm sóc sức khỏe, cải thiện tiêu hóa, pha sữa, pha mì, pha trà, giải khát… được đáp ứng nhanh chóng và dễ dàng.

"Trước đây, tôi luôn tìm kiếm những phương pháp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ bên ngoài mà không biết nguồn nước cũng đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi nghe nhân viên tại Điện Máy Xanh tư vấn về sản phẩm Karofi S695 với 5 tấm điện cực Titan phủ bạch kim, có 3 mức độ kiềm, tôi đã quyết định đặt hàng ngay 1 chiếc để trải nghiệm. Tôi tin đây là một lựa chọn đúng đắn, sẽ giúp tôi sống khỏe và tươi trẻ hơn từ bên trong", chị Hải (Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Sản phẩm Karofi S695 hiện bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh toàn quốc. Đây là một trong những kênh phân phối của Karofi, giúp người tiêu dùng tiếp cận nhiều sản phẩm máy lọc nước Karofi chất lượng với chính sách giá hấp dẫn, chế độ chăm sóc khách hàng hậu mãi…