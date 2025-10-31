Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám đồng hành cùng ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng”

Sự kiện nhằm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho hơn 1.000 người cao tuổi trên địa bàn, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương và quan tâm thiết thực đến thế hệ ông bà, cha mẹ.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành (Ảnh: BTC).

Chăm sóc mắt chủ động: Món quà ý nghĩa cho người cao tuổi

Trong khuôn khổ chương trình, Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám phối hợp với UBND phường Hòa Hưng tổ chức khám mắt miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi. Tại chương trình, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế của Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám khám tổng quát, tư vấn các vấn đề về mắt, đưa lời khuyên, cách phòng ngừa và điều trị các bệnh lý thường gặp như: Đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp..., đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc mắt tại nhà.

Ngoài ra, những trường hợp cần can thiệp chuyên sâu cũng được bệnh viện Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám tiếp nhận để theo dõi và điều trị.

Bác sĩ Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám khám mắt cho người cao tuổi (Ảnh: BTC).

Gắn kết cùng địa phương, chung tay chăm lo sức khỏe cộng đồng

Chia sẻ tại ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng”, BS.CKII Tăng Hồng Châu - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chuyên môn Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám nhấn mạnh: “Người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ cao về các bệnh lý mắt. Việc thăm khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp giảm tỷ lệ suy giảm thị lực mà còn giúp họ duy trì cuộc sống tự lập, chủ động và chất lượng hơn”.

Ngày hội "Vì sức khỏe cộng đồng" do phường Hòa Hưng tổ chức không chỉ là hoạt động khám bệnh, mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi, góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh. Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương và các đối tác y tế như Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám đã tạo nên một chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, cho người dân.

Người dân đang chờ đến lượt khám (Ảnh: BTC).

Lan tỏa thông điệp: Chủ động chăm sóc mắt - Sống vui khỏe mỗi ngày

Qua hoạt động này, Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám thể hiện cam kết của mình đối với cộng đồng, không chỉ bằng chất lượng dịch vụ y tế mà còn thông qua các hoạt động xã hội thiết thực, ý nghĩa, góp phần vào mục tiêu chung là nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân.

Hoạt động tại phường Hòa Hưng với hơn 1.000 người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe là điểm sáng, mở đường cho những chương trình hợp tác vì sức khỏe cộng đồng quy mô hơn trong tương lai. Đồng thời gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc mắt, khuyến khích mọi người chủ động thực hiện khám định kỳ, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời để duy trì cuộc sống vui khỏe, trọn vẹn ánh sáng.

Được thành lập vào năm 2004, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt thế giới (WAEH) - hiện là một trong những điểm đến tin cậy trong chăm sóc và điều trị bệnh lý nhãn khoa. Mắt Sài Gòn đã thực hiện hơn 600.000 lượt phẫu thuật thành công, đồng thời nhận danh hiệu “Bệnh viện chuyên khoa của năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam 3 năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025” do Healthcare Asia Awards trao tặng.