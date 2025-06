Mật ong Manuka: Gợi mở chiều sâu vị giác, đánh thức xu hướng tiêu dùng hiện đại

Hương vị đậm đà thuần chất nguyên sơ

Không giống các loại mật ong phổ biến, mật ong Manuka nổi bật bởi kết cấu sánh mịn như caramel và hương vị giàu tầng nấc. Vị ngọt đậm đà xen lẫn chút đắng nhẹ đặc trưng khiến người thử có thể cảm nhận rõ vị của tự nhiên, một cảm giác hiếm thấy trong thời đại mà nhiều thực phẩm được chế biến theo lối công nghiệp.

Mật ong Manuka nổi bật bởi kết cấu sánh mịn như caramel (Ảnh: Pinterest).

Hiện tại, chưa có nghiên cứu khoa học nào trực tiếp xác nhận mối liên hệ giữa hàm lượng hoạt chất kháng khuẩn MGO (methylglyoxal) và hương vị của mật ong Manuka. Tuy nhiên, nhà sản xuất và chuyên gia mật ong của Manuka đã quan sát và ghi nhận rằng sự thay đổi về hương vị của mật ong Manuka có thể liên quan đến mức độ MGO. Theo đó, mật ong Manuka có chỉ số MGO thấp (khoảng 100–250) thường có vị ngọt nhẹ, thoang thoảng mùi thảo mộc và hoa rừng. Trong khi đó, các loại có chỉ số MGO cao hơn (từ hơn 500 đến hơn 1.000) lại có vị mạnh, hơi cay, hơi đắng ở hậu vị, kèm theo cảm giác ấm nhẹ đặc trưng, gần giống như vị của cam thảo.

Sự lên ngôi của mật ong Manuka trong nghệ thuật pha chế

Mật ong Manuka không chỉ vượt trội so với các loại mật ong thông thường mà còn được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ nâng cao sức khoẻ hệ tiêu hóa. Sự kết hợp giữa giá trị dinh dưỡng và đặc tính dược liệu đã khiến mật ong Manuka trở thành nguyên liệu được ưa thích trong ngành dược phẩm và thực phẩm chức năng.

Không chỉ xuất hiện trong các công thức bồi bổ sức khỏe, mật ong Manuka ngày càng góp mặt trong menu của các quán cà phê và nhà hàng theo đuổi lối sống “wellness - khỏe mạnh, bền vững và có hiểu biết” trên toàn cầu.

Mật ong Manuka ứng dụng trong pha chế đồ uống (Ảnh: Pinterest).

Theo tạp chí Vogue, tại Brooklyn (Mỹ), quán cà phê The End nổi tiếng với các loại đồ uống tăng cường sức khỏe, trong đó có món "Instant Glow and Go" là một loại nước ép cam chanh kết hợp với mật ong Manuka, gừng và cải ngựa. Đây là một trong những thức uống được ưa chuộng để tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Thương hiệu Starbucks tại Malaysia cũng đã giới thiệu dòng đồ uống phiên bản giới hạn có tên "It's Manuka Honey Beverages" kết hợp mật ong Manuka với nước ép trái cây tự nhiên, thu hút lượng lớn người tiêu dùng theo đuổi thực đơn vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe.

Thương hiệu Starbucks tại Malaysia cũng đã giới thiệu dòng đồ uống phiên bản giới hạn có tên "It's Manuka Honey Beverages" kết hợp mật ong Manuka (Ảnh chụp màn hình fanpage Starbuck Malaysia).

Điểm hấp dẫn của mật ong Manuka là ở khả năng nâng tầm hương vị, chỉ cần một lượng nhỏ mật ong Manuka, đồ uống vốn dĩ quen thuộc lập tức có chiều sâu và hậu vị khác biệt. Bởi vậy, mật ong Manuka được khuyến nghị kết hợp với nhiều đồ uống khác nhau như trà, cà phê, mocktail...để tạo nên những thức uống vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Mật ong Manuka: Sự lựa chọn tinh tế của người tiêu dùng hiện đại

Trong thế giới mà thực phẩm không chỉ để ăn ngon mà còn để sống khỏe, mật ong Manuka nổi bật như một lựa chọn mang tính biểu tượng. Hương vị vừa đậm đà vừa thuần chất, với vài giọt cũng đủ gợi mở chiều sâu vị giác, đánh thức cảm nhận tinh tế của người dùng. Đó không còn là trải nghiệm đơn thuần, mà là khoảnh khắc tận hưởng giá trị tự nhiên thuần khiết trong nhịp sống hiện đại.

Sự khác biệt ấy đã khiến mật ong Manuka trở thành lựa chọn ưa chuộng của những người theo đuổi lối sống lành mạnh, đề cao tính chọn lọc trong tiêu dùng. Không chỉ tìm kiếm thực phẩm giàu dinh dưỡng, họ còn ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, được sản xuất bền vững, gắn với giá trị sức khỏe dài lâu.

Việc sẵn sàng chi trả cho một sản phẩm đắt đỏ như mật ong Manuka không đơn thuần là mua một loại thực phẩm, mà là đầu tư cho chất lượng sống. Mỗi giọt mật không chỉ chứa giá trị sinh học vượt trội, mà còn đại diện cho quá trình khai thác kỳ công, vùng sinh thái nguyên bản và các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe, những điều khiến Manuka khác biệt với mật ong thông thường.

Bộ 3 sản phẩm Trà xanh mật ong LOF Manuka chính thức ra mắt.

Trà xanh mật ong Lof Manuka là sản phẩm trà đóng chai mới từ Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof, kết hợp giữa: Mật ong Manuka nguyên chất, thượng hạng từ Úc và New Zealand, là loại mật có giá trị sức khỏe và trà xanh Mộc Châu - Sơn La tuyển chọn, thanh khiết từ vùng cao nguyên Việt Nam.

Với vị ngọt dịu tự nhiên, thơm mát sảng khoái, hòa quyện cùng hương trái cây thanh nhẹ mang đến trải nghiệm giải khát tinh tế, phù hợp với lối sống chọn lọc của người trẻ hiện đại, trà xanh mật ong Lof Manuka hiện đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ truyền thống, siêu thị và các sàn thương mại điện tử trên toàn quốc.