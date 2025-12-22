Lý do bệnh nhân người Guatemala chọn đến Việt Nam để điều trị u tuyến tiền liệt khổng lồ

Cuộc sống nhạc sĩ người Guatemala đảo lộn vì u phì đại tuyến tiền liệt khổng lồ

Mặc dù đã kiên trì điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng nội khoa trong nhiều năm tại quê nhà, song thời gian gần đây, ông Freed Iii không còn đáp ứng với thuốc. Các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu đêm, dòng tiểu yếu, kèm cảm giác đau buốt bàng quang khiến ông buộc phải thu hẹp lịch trình biểu diễn.

“Có những lúc tôi phải đi tiểu 20 phút một lần, điều đó thực sự rất bất tiện”, bệnh nhân chia sẻ.

Cuộc sống và công việc thực sự đảo lộn. Ông Freed Iii quyết tâm tìm hiểu một bệnh viện quốc tế uy tín để chấm dứt tình trạng trên. Qua tìm hiểu, ông rất tin tưởng và quyết tâm bay đến BVĐK Hồng Ngọc tại Việt Nam để điều trị.

Tại đây, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy tuyến tiền liệt của ông Freed nặng đến 245 gram, gấp 10 lần trọng lượng tuyến tiền liệt bình thường (20-25 gram), chèn ép vào bàng quang, làm giảm thể tích chứa và gây kích thích liên tục. Điều này lý giải cho việc thuốc điều trị đã không còn tác dụng khiến triệu chứng của bệnh nhân dai dẳng, gây mệt mỏi kéo dài.

Hình ảnh tuyến tiền liệt khổng lồ trên CT (Ảnh: BVCC).

Trước nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu tái đi tái lại, có thể dẫn đến sỏi đường tiết niệu rồi suy thận nếu không sớm can thiệp, ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng - Khoa Can thiệp điện quang và Chẩn đoán hình ảnh Hồng Ngọc đã chỉ định cho bệnh nhân phương pháp can thiệp nút mạch tuyến tiền liệt, phù hợp với nguyện vọng can thiệp nhẹ nhàng và bảo tồn tuyến tiền liệt của ông Freed.

ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng đánh giá: “Đây là trường hợp tuyến tiền liệt phì đại khổng lồ nên chỉ định điều trị cho bệnh nhân rất giới hạn. Phương pháp nút mạch tuyến tiền liệt đáp ứng được mong muốn xử lý triệt để khối u tuyến tiền liệt khổng lồ một cách hiệu quả nhưng vẫn bảo tồn tuyến tiền liệt cho bệnh nhân”.

Nút mạch tuyến tiền liệt - chấm dứt tình trạng rối loạn tiểu tiện nhiều năm

Phòng Điện quang can thiệp - BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Nút mạch tuyến tiền liệt là kỹ thuật can thiệp nội mạch tối thiểu, không cần phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt hay gây mê toàn thân, đặc biệt phù hợp với các trường hợp tuyến phì đại lớn hoặc người bệnh cao tuổi có nhiều bệnh nền. Bác sĩ đưa vật liệu gây tắc mạch từ động mạch đùi qua ống thông nhỏ đến các nhánh mạch nuôi tuyến tiền liệt, nhằm cắt nguồn nuôi dưỡng và giúp tuyến teo nhỏ dần theo thời gian.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại của Hà Lan kết hợp CT Cone Beam tại bàn, ê-kíp Hồng Ngọc quan sát rõ các nhánh mạch ngoằn ngoèo nuôi tuyến và thực hiện chính xác từng thao tác đưa ống thông đến đúng vị trí can thiệp.

Để tối ưu hiệu quả nút mạch, ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng kết hợp hai vật liệu đạt chuẩn quốc tế: hạt vi cầu giúp đi sâu gây hoại tử rộng nhu mô, làm giảm nhanh kích thước tuyến và keo sinh học tạo tắc mạch vĩnh viễn, ngăn tái thông mạch máu.

“Nhờ sự can thiệp tỉ mỉ và chọn lọc, nhu mô tiền liệt tuyến đã bị tắc, trong khi đó các động mạch khác nuôi cơ, da và các cơ quan lân cận như dương vật hoặc trực tràng đều còn được bảo tồn nguyên vẹn, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Huy Hoàng cho biết.

Bệnh nhân không có biểu hiện đau, chảy máu sau can thiệp và được xuất viện sau 2 ngày.

Bệnh nhân Freed Iii đủ điều kiện xuất viện và về nước (Ảnh: BVCC).

Chia sẻ với ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng sau 2 tháng nút mạch tuyến tiền liệt, ông Freed nói: “Tôi cảm thấy mình đang ở trong một cơ thể mới. Giờ đây, tôi có thể đi lưu diễn, tự tin biểu diễn liên tục nhiều giờ mà không còn lo lắng về những cơn buồn tiểu dồn dập”.

Ông Freed trở lại với âm nhạc và sân khấu (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ thêm về quyết định đi đến một đất nước xa xôi để can thiệp y tế, ông Freed cho biết: “Khi tìm được thông tin về nhiều bệnh nhân đã điều trị thành công tại BVĐK Hồng Ngọc, trong đó có các bệnh nhân quốc tế, tôi đã quyết định bay đến Việt Nam mà không lo lắng. Niềm tin càng được củng cố khi tôi tiếp xúc với các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh với chuyên môn sâu tại đây”.

Bệnh nhân người Guatemala bay đến Việt Nam nút mạch tuyến tiền liệt.

Việt Nam đang trở thành điểm đến uy tín trên bản đồ y tế thế giới khi ghi nhận 300.000 lượt bệnh nhân quốc tế đến điều trị mỗi năm (thống kê từ Bộ Y tế). Xu hướng này được dự báo sẽ ngày càng gia tăng khi có nhiều cơ sở y tế đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao.