Lưu ý khi bổ sung vitamin tăng cường miễn dịch phòng chống Covid-19

Vitamin là gì?

Vitamin (Vital minerals) là một hợp chất hữu cơ thiết yếu mà cơ thể cần với một lượng nhỏ để duy trì hoạt động bình thường. Cơ thể không tự tổng hợp được vitamin nên phần lớn được bổ sung bằng thực phẩm.

Vitamin tồn tại trong cơ thể với một lượng nhỏ, tuy nhiên chúng đóng vai trò rất quan trọng:

- Vitamin là thành phần cấu trúc tế bào, giúp tế bào phát triển và biệt hóa.

- Tham gia quá trình trao đổi và chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

- Vitamin tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

- Điều hòa hoạt động thần kinh và cơ tim.

- Một số vitamin xúc tác quá trình hấp thu và chuyển hóa thức ăn.

- Bảo vệ tế bào, chống lại các gốc oxy hóa tự do sinh ra trong cơ thể do các quá trình chuyển hóa.

- Sửa chữa những tổn thương tế bào và mô.

Các loại vitamin phổ biến

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra hơn 30 loại vitamin khác nhau, mỗi loại đóng một vai trò quan trọng cho cơ thể và thường được bổ sung như một trong những cách tăng cường miễn dịch. Dưới đây là một số loại vitamin phổ biến và cần thiết đối với cơ thể.

Vitamin A

Vitamin A là một loại vitamin tăng cường miễn dịch, chống lại nhiễm trùng và thường được sử dụng phổ biến. Vitamin A có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị giác, chống lão hóa. Cơ thể không tự tổng hợp được loại vitamin này mà phải cung cấp từ bên ngoài. Hai nguồn cung cấp vitamin A quan trọng là carotenoid trong thực vật có màu xanh đậm, vàng, đỏ như cà rốt, bí ngô, cà chua, rau chân vịt... và retinoid trong động vật như gan, sữa, trứng...

Vitamin D

Vitamin D tăng cường miễn dịch cho cơ thể bằng cách thúc đẩy hoạt động của tế bào lympho T và đại thực bào trong quá trình tiêu diệt tác nhân gây bệnh. Để có đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể, bạn cần bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin D như dầu cá, gan động vật, sữa... vào chế độ ăn hàng ngày. Ngoài ra, cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để tổng hợp vitamin D cho cơ thể.

Vitamin E

Ngoài vai trò là một loại vitamin tăng cường hệ miễn dịch, vitamin E còn được biết đến với vai trò làm chậm quá trình oxy hóa khử, bảo vệ tế bào chống lại quá trình lão hóa. Một số thực phẩm cung cấp nhiều vitamin E trong tự nhiên như quả bơ, đậu tương, lạc, dầu hướng dương, dầu oliu, các loại rau màu xanh đậm...

Vitamin C

Một cách tăng cường miễn dịch được biết đến nhiều nhất, đó là bổ sung vitamin C. Vai trò của vitamin C là hỗ trợ các tế bào khác nhau của hệ thống miễn dịch thực hiện vai trò của chúng. Ngoài ra, với đặc tính oxy hóa mạnh, vitamin C có khả năng tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa lão hóa và sửa chữa tổn thương tế bào. Vitamin C có nhiều trong rau quả tươi và trái cây họ cam quýt.

Lưu ý khi bổ sung vitamin tăng cường miễn dịch

Bổ sung các vitamin tăng cường hệ miễn dịch là một phương pháp an toàn, hiệu quả giúp cơ thể có đủ sức mạnh chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tuân thủ một số lưu ý quan trọng để tránh gây ra những tác dụng phụ.

Tìm hiểu kỹ về vitamin đang sử dụng

Trước khi bắt đầu sử dụng một loại vitamin nào đó, bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tin về nguồn gốc của vitamin để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Dùng các loại vitamin có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất bởi nhà sản xuất uy tín, có thương hiệu.

Sử dụng vitamin đúng thời điểm và liều lượng

Bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất về liều lượng vitamin. Bên cạnh đó, thời điểm dùng vitamin cũng rất quan trọng, bởi một số vitamin gây ra tình trạng mất ngủ nên chỉ uống vào buổi sáng, trưa hoặc uống trước bữa ăn, sau bữa ăn đối với các loại vitamin khác nhau...

Tác dụng phụ có thể gặp khi bổ sung vitamin

Tuy rằng, bổ sung vitamin có thể giúp cơ thể tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, nếu thường xuyên lạm dụng hoặc sử dụng sai cách cũng có thể gây hại cho cơ thể. Ví dụ: Sử dụng vitamin A liều cao kéo dài gây khô môi, tróc vảy, đau xương... phụ nữ mang thai 3 tháng đầu dùng vitamin A liều cao có thể gây quái thai, dùng vitamin C vào buổi tối gây kích thích, khó ngủ...

Tương tác thuốc và vitamin

Một số thuốc có tương tác với vitamin làm tăng độc tính của thuốc, vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn đang sử dụng một loại thuốc nào đó.

Mặc dù bổ sung vitamin tăng cường miễn dịch là một biện pháp hiệu quả, tuy nhiên bạn không nên lạm dụng nó. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày vẫn là quan trọng nhất trong việc cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cơ thể.

Hy vọng những thông tin trong bài viết trên đã giúp bạn hiểu được và những điều cần lưu ý khi sử dụng vitamin giúp tăng cường miễn dịch hiệu quả. Bên cạnh việc bổ sung vitamin thì việc hoạt động thể chất và chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng rất quan trọng. Bạn nên thực hiện và kết hợp song song để có hiệu quả tốt nhất.

BSCKI Lê Thị Nhã Hiền

Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang