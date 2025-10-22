Lợi ích vàng của việc cho trẻ bú sớm, da kề da với mẹ

Ngày 21/10, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) chính thức được Bộ Y tế công nhận danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc.

Bác sĩ Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết, khoa Sản hiện tiếp nhận hơn 3.000 ca sinh mỗi năm. Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bà mẹ, bệnh viện đã đầu tư phòng vắt sữa riêng, trang bị đầy đủ cốc, thìa, dụng cụ hấp sấy, máy hút sữa.

Theo bác sĩ, trong giai đoạn đầu, việc triển khai mô hình gặp không ít khó khăn. Nhiều mẹ thấy khó chịu khi da kề da lâu hay vẫn giữ thói quen mang sữa công thức đi sinh.

Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé (Ảnh minh họa: Tú Anh).

Đặc biệt, vẫn có tình trạng chỉ vài giờ sau sinh, sản phụ đã nhận được cuộc gọi tư vấn sữa công thức. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý các bà mẹ trong thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

Ông Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), cho biết, nuôi con bằng sữa mẹ là biện pháp quan trọng nhất tăng cường sự sống và sức khỏe của trẻ. Để đảm bảo mọi trẻ sinh ra được bú mẹ hoàn toàn, Bộ Y tế đã triển khai mô hình bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc.

“Điều này sẽ thúc đẩy các cơ sở y tế có chuyên ngành sản khoa, nhi khoa, thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế về hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm... Các can thiệp này sẽ làm tăng tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm trong 1 giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu”, ông Chi nói.

Theo ông, để đạt được các tiêu chí của bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, bên cạnh đánh giá của cơ quan chuyên môn, đây là lần đầu tiên phản hồi của sản phụ, người nhà được đưa vào như một cấu phần của quá trình đánh giá.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tỷ lệ da kề da đủ 90 phút đạt 100% với sinh thường, 63% với sinh mổ. Bệnh viện cũng triển khai kỹ thuật giữ tầng sinh môn trong sinh thường từ đầu năm 2024. Đến nay, tỷ lệ cắt khâu tầng sinh môn của sản phụ sinh thường giảm xuống còn dưới 60%.

Việc da kề da và bú sớm không chỉ giúp mẹ kích thích tiết sữa, hạn chế băng huyết sau sinh, mà còn giúp trẻ ổn định thân nhiệt, tăng miễn dịch và gắn kết tình cảm mẹ - con.

Nhân rộng mô hình nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết thêm, danh hiệu này không chỉ là niềm vui mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ, tâm huyết và tình yêu thương dành cho bà mẹ và trẻ em trong thời gian qua.

“Đây là một danh hiệu rất khó đạt được. Vì thế, nó vừa là niềm tự hào lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai và lan tỏa mô hình này đến các cơ sở y tế khác”, ông Tùng nhấn mạnh.

Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, việc đạt được danh hiệu này không chỉ là niềm vui riêng của bệnh viện mà còn là niềm tự hào chung của ngành y tế thủ đô trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Danh hiệu này là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao.

Vì thế, ông đề nghị bệnh viện tiếp tục duy trì củng cố phát huy kết quả đạt được, đồng thời lan tỏa mô hình này đến các bệnh viện khác trên địa bàn TP.