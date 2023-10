Lợi ích bất ngờ khi bạn đi bộ sau ăn, thậm chí chỉ 2 phút

Đi bộ sau bữa ăn giúp đầu óc bạn tỉnh táo và hỗ trợ tiêu hóa. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng đi bộ 15 phút sau bữa ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu, giúp ngăn ngừa các biến chứng như bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên, hóa ra, thậm chí chỉ vài phút đi bộ cũng có thể kích hoạt những lợi ích này.

Theo New York Times, trong một phân tích tổng hợp, được công bố gần đây trên tạp chí Sports Medicine, các nhà nghiên cứu đã xem xét kết quả của 7 nghiên cứu so sánh tác động của việc ngồi so với đứng hoặc đi bộ đối với các thước đo về sức khỏe tim mạch, bao gồm lượng insulin và lượng đường trong máu.

Họ phát hiện ra rằng việc đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn, tăng dần từ 2 đến 5 phút, có tác động đáng kể trong việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Tiến sĩ Kershaw Patel, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Houston Methodist, cho biết: "Mỗi việc nhỏ bạn làm sẽ mang lại lợi ích, ngay cả khi đó là một bước nhỏ".

Việc đi bộ sau bữa ăn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh minh họa: Times of India).

Đi bộ nhẹ nhàng giúp giảm lượng đường trong máu

Trong 5 nghiên cứu mà bài báo đánh giá, không ai trong số những người tham gia mắc bệnh tiền tiểu đường hoặc tiểu đường túyp 2. Hai nghiên cứu còn lại xem xét những người mắc và không mắc các bệnh này. Những người tham gia được yêu cầu đứng hoặc đi bộ từ 2 đến 5 phút cứ sau 20 đến 30 phút trong suốt cả ngày.

Tất cả 7 nghiên cứu đều cho thấy rằng chỉ cần vài phút đi bộ cường độ nhẹ sau bữa ăn là đủ để cải thiện đáng kể lượng đường trong máu so với việc ngồi ở bàn làm việc hoặc ngồi phịch xuống ghế dài. Khi những người tham gia đi bộ một quãng ngắn, lượng đường trong máu của họ tăng và giảm dần.

Đứng cũng giúp giảm lượng đường trong máu, mặc dù không bằng việc đi bộ nhẹ nhàng. Aidan Buffey, nghiên cứu sinh tại Đại học Limerick ở Ireland và là tác giả của bài báo, cho biết: "Đứng có một lợi ích nhỏ. So với việc ngồi hoặc đứng, đi bộ với cường độ nhẹ là biện pháp can thiệp ưu việt hơn".

Đó là bởi vì việc đi bộ nhẹ nhàng đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cơ hơn là đứng và sử dụng nhiên liệu từ thức ăn vào thời điểm có nhiều năng lượng lưu thông trong máu.

Theo Times of Inida, đi bộ sau bữa tối cho phép cơ thể sản xuất nhiều enzyme dạ dày hơn đồng thời cho phép dạ dày đồng hóa các chất dinh dưỡng mà nó đã hấp thụ. Điều này cải thiện quá trình tiêu hóa của chúng ta, giảm đầy hơi, táo bón và cải thiện các vấn đề khác ở dạ dày.

Đi bộ trong vòng 60 đến 90 phút sau khi ăn sẽ mang lại kết quả tốt nhất

Mặc dù đi bộ nhẹ bất cứ lúc nào đều tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng đi bộ ngắn trong vòng 60 đến 90 phút sau bữa ăn có thể đặc biệt hữu ích trong việc giảm thiểu lượng đường trong máu tăng đột biến. Lý do đó là lúc lượng đường trong máu có xu hướng đạt đỉnh.

Bạn cũng có thể dậy làm việc nhà hoặc tìm cách khác để vận động cơ thể. Lượng hoạt động ngắn này cũng sẽ tăng cường những thay đổi chế độ ăn uống khác mà mọi người có thể thực hiện để giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Tiến sĩ Euan Ashley, bác sĩ tim mạch tại Đại học Stanford, cho biết: "Di chuyển dù chỉ một chút cũng đáng giá và có thể dẫn đến những thay đổi có thể đo lường được về các dấu hiệu sức khỏe của bạn".

Đi bộ ngắn sẽ thiết thực hơn trong ngày làm việc

Tác giả nghiên cứu, ông Aidan Buffey, lưu ý rằng việc đi bộ ngắn từ 2 đến 3 phút sẽ thiết thực hơn trong ngày làm việc. Mọi người sẽ không đứng dậy và chạy trên máy chạy bộ hoặc chạy quanh văn phòng nhưng họ có thể uống một ít cà phê hoặc thậm chí đi dạo dọc hành lang.

Đối với những người làm việc tại nhà, ông đề xuất đi bộ một đoạn ngắn quanh khu nhà giữa các cuộc họp trực tuyến hoặc sau bữa trưa.

Nếu bạn không thể dành vài phút đó để đi bộ thì việc đứng cũng sẽ giúp ích.

Lợi ích của hoạt động thể chất là hiệu quả dần dần của việc hoạt động nhiều hơn, sức khỏe tốt hơn. Mỗi bước tăng dần, mỗi lần bạn đứng lên hoặc đi bộ nhanh đều mang lại lợi ích.