Loại quả Việt xuất khẩu sang Mỹ là "kẻ thù" của ung thư

Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 13 cho Hoa Kỳ. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết nhu cầu nhập khẩu quả xoài các loại của Hoa Kỳ ngày càng có xu hướng tăng trong giai đoạn năm 2019-2023, với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,1% về trị giá.

Xoài không chỉ hấp dẫn bởi hương vị ngọt ngào mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch

Xoài được mệnh danh là "kho vitamin C tự nhiên" khi chỉ một quả xoài đã cung cấp đến hơn 60% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng khác.

Xoài mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Immunology, vitamin C không chỉ kích thích sản xuất bạch cầu mà còn tăng cường khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Cùng với đó, vitamin A trong xoài giúp bảo vệ màng nhầy của mắt, mũi, họng - tuyến phòng thủ đầu tiên trước vi khuẩn và virus.

Hỗ trợ tiêu hóa

Bạn thường xuyên bị táo bón? Hãy thử ăn xoài. Loại trái cây này chứa nhiều chất xơ cùng các enzym tiêu hóa tự nhiên như amylase, giúp phá vỡ thức ăn, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Molecular Nutrition & Food Research đã chứng minh rằng xoài không chỉ cải thiện táo bón mà còn tăng cường hệ vi sinh đường ruột nhờ hợp chất polyphenol.

Ngoài ra, xoài còn giúp giảm triệu chứng đầy bụng, khó tiêu - một trong những vấn đề thường gặp ở những người có chế độ ăn uống thiếu cân bằng.

Bảo vệ tim mạch

Tim khỏe, đời vui - và xoài có thể giúp bạn đạt điều đó! Polyphenol trong xoài, đặc biệt là mangiferin, được biết đến như một chất chống viêm mạnh, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và bảo vệ các mạch máu.

Nghiên cứu từ tạp chí Nutrition Research cho thấy, tiêu thụ xoài đều đặn có thể cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong xoài còn hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ.

Chống lão hóa và làm đẹp da

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể sử dụng xoài như một "người bạn đồng hành" trong hành trình giữ gìn nhan sắc. Vitamin C trong xoài giúp kích thích sản xuất collagen. Đây là yếu tố quan trọng để giữ cho làn da săn chắc và đàn hồi.

Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Cosmetic Dermatology chỉ ra rằng việc ăn xoài thường xuyên giúp giảm các đốm nâu trên da, làm mờ nếp nhăn và tăng độ sáng mịn.

Hơn nữa, xoài còn chứa vitamin E, giúp da giữ ẩm tự nhiên, đồng thời bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Giảm nguy cơ ung thư

Xoài chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như mangiferin, quercetin và isoquercetin, được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Nghiên cứu từ Texas A&M University đã chỉ ra rằng, các hợp chất này có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt.

Mặc dù đây mới là kết quả từ nghiên cứu ban đầu, nhưng các nhà khoa học lạc quan về tiềm năng phòng chống ung thư của xoài.

Bảo vệ đôi mắt

Vitamin A trong xoài không chỉ giúp cải thiện thị lực mà còn bảo vệ mắt khỏi nguy cơ mắc các bệnh như thoái hóa điểm vàng và quáng gà. Hợp chất zeaxanthin trong xoài còn hoạt động như một lá chắn, bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử.