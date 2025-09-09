Loại quả chuyên dọn mỡ máu của người Nhật, chợ Việt rất rẻ

Từ chợ Việt đến bàn ăn Nhật

Ở Việt Nam, đậu bắp được trồng rộng rãi, bán phổ biến tại các chợ với mức giá bình dân.

Giá bán lẻ thường dao động khoảng 30.000-35.000 đồng/kg, trong khi tại các chợ đầu mối, giá sỉ chỉ 11.000-16.000 đồng/kg. Nhờ vậy, đậu bắp luôn nằm trong danh sách những loại rau quả “dễ mua - dễ chế biến - tốt cho sức khỏe”.

Đậu bắp là loại quả bình dân ở chợ Việt (Ảnh: Getty).

Tại Nhật Bản, đậu bắp được gọi là okura và là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực.

Người Nhật ưa chuộng đậu bắp đến mức đưa vào hàng loạt món ăn truyền thống như okura no aemono (salad đậu bắp), các món luộc hoặc chần đơn giản.

Trên trang Japanese Taste, đậu bắp còn được xếp vào nhóm “ neba foods” - những thực phẩm có độ nhớt đặc trưng như natto, rong biển mozuku hay nấm nameko.

Người Nhật tin rằng độ nhớt này có lợi cho hệ tiêu hóa, đường ruột và sức khỏe tổng thể. Chính vì vậy, họ gọi đậu bắp là “nhân sâm xanh”, coi đây là bí quyết góp phần cho tuổi thọ trung bình cao của người dân xứ sở hoa anh đào.

“Vũ khí” tự nhiên giúp giảm mỡ máu

Không chỉ là món ăn dân dã, đậu bắp còn được khoa học ghi nhận với khả năng hỗ trợ giảm mỡ máu.

Theo Healthline, lớp gel nhớt dày (mucilage) trong đậu bắp có khả năng gắn kết cholesterol trong quá trình tiêu hóa, ngăn chúng hấp thu vào cơ thể và đào thải ra ngoài theo phân.

Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) chỉ ra rằng chất xơ hòa tan trong đậu bắp có thể làm giảm cholesterol LDL - loại cholesterol “xấu” - từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.

Trong khi đó, Medical News Today dẫn lại nghiên cứu cho thấy việc bổ sung 1.000mg bột đậu bắp mỗi ngày giúp giảm cả cholesterol lẫn đường huyết ở người mắc tiểu đường tuýp 2.

Cơ chế này khiến đậu bắp trở thành “người quét dọn” tự nhiên, giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Kho dinh dưỡng giá rẻ

Đậu bắp còn được coi là kho dinh dưỡng khi chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Trong 100g đậu bắp chỉ có 33 calo nhưng cung cấp tới 26% nhu cầu hằng ngày về vitamin C, 26% vitamin K1, 15% folate, 14% magiê cùng khoảng 3g chất xơ.

Những thành phần này mang đến nhiều lợi ích:

- Giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường tuýp 2.

- Hỗ trợ thai kỳ nhờ lượng folate dồi dào, giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

- Chứa polyphenol và flavonoid – các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ và chống viêm.

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm còn cho thấy protein lectin trong đậu bắp có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú.

Nhờ giàu dinh dưỡng, ít calo và nhiều chất xơ, đậu bắp trở thành lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn lành mạnh, vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả.

Thưởng thức đậu bắp kiểu Nhật

Ngoài cách luộc, xào quen thuộc của người Việt, người Nhật thường chế biến đậu bắp thành món salad trộn gia vị (aemono).

Công thức đơn giản gồm 200g đậu bắp non, xì dầu, dầu mè, muối biển, đường, tiêu và mè rang giã nhỏ.

Đậu bắp sau khi luộc nhanh, làm lạnh để giữ màu xanh, được cắt xéo, rồi trộn cùng hỗn hợp gia vị. Món ăn có thể ăn nguội, ăn kèm cơm hoặc làm khai vị.

Cách chế biến này vừa giữ được độ giòn tươi, vừa phát huy tối đa lớp gel nhớt - phần “thần dược” giúp quét sạch cholesterol. Không cầu kỳ nhưng tinh tế, món ăn cho thấy cách người Nhật trân trọng thực phẩm đơn giản và biến nó thành bí quyết chăm sóc sức khỏe lâu dài.