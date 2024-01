Loại quả chợ nào cũng có đặc biệt tốt cho gan

Gan đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Tầm quan trọng của gan thể hiện ở hơn 500 chức năng sinh học khác nhau và sự có mặt trong hầu hết các quá trình chuyển hóa diễn ra trong cơ thể.

Việc chăm sóc sức khỏe lá gan thông qua chế độ dinh dưỡng đặc biệt quan trọng với sức khỏe tổng thể.

Thải độc, kích thích tái tạo tế bào gan

Theo Healthline, bữa ăn có bí đỏ là một trong những lựa chọn tốt nhất cho lá gan khi khởi đầu ngày mới.

Theo phân tích, bí đỏ rất giàu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là caroten, mangan, kali, đồng. 100g bí đỏ cung cấp 3,615mg caroten (beta và alpha carotene), 16mg mangan, 349mg kali, 210μg đồng.

Bữa ăn có bí đỏ là một trong những lựa chọn tốt nhất cho lá gan khi khởi đầu ngày mới (Ảnh: Getty).

Theo các chuyên gia, bí đỏ là loại thực phẩm đặc biệt tốt cho lá gan. Vì bí đỏ giàu vitamin A và carotene, trong khi gan có liên quan chặt chẽ với vitamin A. Gan có thể lưu trữ một lượng lớn vitamin A, và việc lưu trữ vitamin A có thể đạt tới 95%.

Một trong những thành phần quan trọng của bí đỏ là chất xơ, có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ quá trình thải độc. Cụ thể, chất xơ giúp kích thích sự sản xuất và tiết dịch mật, giúp gan loại bỏ các chất cặn và chất độc hại tích tụ trong cơ thể.

Ngoài ra, bí đỏ chứa nhiều vitamin C và E. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự tổn thương tế bào gan do các gốc tự do, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và bệnh gan.

Nghiên cứu mới đây của Đại học Y Khoa Singapore đã tập trung vào tác động của bí đỏ đối với sức khỏe gan. Trong nghiên cứu này, 100 người tham gia đã được chia thành hai nhóm: Một nhóm tiêu thụ bí đỏ mỗi ngày và một nhóm không tiêu thụ.

Kết quả cho thấy, nhóm tiêu thụ bí đỏ có mức enzyme gan thấp hơn so với nhóm không tiêu thụ, đồng thời các chỉ số chức năng gan cũng được cải thiện đáng kể.

Nghiên cứu này đã làm rõ rằng, chất chống oxy hóa trong bí đỏ giúp giảm stress oxy hóa cho tế bào gan, đồng thời kích thích quá trình tái tạo tế bào gan khỏe mạnh.

Kết quả này không chỉ làm nổi bật tính chất chống oxy hóa của bí đỏ mà còn làm tăng cường sự hiểu biết về vai trò quan trọng của chúng trong bảo vệ gan.

Hoạt chất trong bí đỏ còn có vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào gan. Nó giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo tế bào gan bị tổn thương, giúp gan duy trì chức năng tốt hơn.

Vitamin A và các hoạt chất thực vật trong bí đỏ cũng có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp gan kháng lại các tác nhân gây bệnh và bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư gan

Bí đỏ là loại thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa như carotene, vitamin C… (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, bí đỏ còn giúp phòng ngừa ung thư gan và nguy cơ mắc các loại ung thư nói chung.

Cụ thể, theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, bí đỏ là loại thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa như carotene, vitamin C…

Đây là những hợp chất đã được chứng minh trong phòng thí nghiệm có tác dụng bảo vệ ADN của tế bào, chống lại các chất oxy hóa tự do, thúc đẩy quá trình chết của các tế bào bất thường…, từ đó có vai trò trong ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư.

Ngoài phần bí đỏ, hạt bí đỏ có chứa chất chống oxy hóa như carotenoid và vitamin E. Chất chống oxy hóa có thể làm giảm viêm và bảo vệ tế bào của bạn khỏi các gốc tự do có hại.

Đó là lý do tại sao tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ chống lại nhiều bệnh tật, trong đó có ung thư.

Theo Healthline, chế độ ăn giàu hạt bí đỏ có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư phổi, tuyến tiền liệt và đại tràng. Một nghiên cứu quan sát lớn cho thấy ăn chúng có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh.