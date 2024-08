Loại cá người Việt ăn thường xuyên đặc biệt giàu DHA

Cá ngừ là một trong những loại cá biển được yêu thích và tiêu thụ rộng rãi trên thế giới. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị đậm đà và thịt chắc, cá ngừ còn được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng axit docosahexaenoic (DHA) dồi dào.

Vì sao DHA lại quan trọng?

DHA là một axit béo omega-3. Đây là một loại chất béo không bão hòa mà cơ thể không thể tự sản xuất được, do đó chúng ta cần bổ sung qua thực phẩm.

DHA đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển não bộ và mắt, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ngoài ra, DHA còn giúp cải thiện chức năng nhận thức, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có khả năng chống viêm.

Cá ngừ tốt nhưng một tuần chỉ nên ăn 2-3 lần (Ảnh: Getty).

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, DHA có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American College of Cardiology cho thấy rằng, những người tiêu thụ hàm lượng cao axit béo omega-3, bao gồm DHA, có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với những người tiêu thụ ít hơn.

Cá ngừ rất giàu DHA

Cá ngừ là một nguồn thực phẩm tuyệt vời cung cấp DHA. Một phần cá ngừ (khoảng 100g) có thể chứa từ 500 đến 1000mg DHA, tùy thuộc vào loại cá ngừ và cách chế biến.

Đặc biệt, cá ngừ vằn và cá ngừ vây dài có hàm lượng DHA cao, làm cho chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bổ sung DHA trong chế độ ăn hàng ngày.

Ngoài DHA, cá ngừ còn giàu protein, vitamin D, vitamin B12 và selen, những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vitamin D trong cá ngừ giúp hỗ trợ sức khỏe xương, còn vitamin B12 và selen có vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và quá trình trao đổi chất.

Lợi ích sức khỏe khi ăn cá ngừ

- Phát triển não bộ: DHA là thành phần chính của màng tế bào não và chiếm khoảng 40% các axit béo không bão hòa trong não. Các nghiên cứu cho thấy rằng, bổ sung DHA đầy đủ trong thời kỳ mang thai và cho con bú có thể hỗ trợ sự phát triển não bộ và mắt của trẻ.

Cá ngừ là thực phẩm giàu DHA rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Tú Anh).

- Cải thiện chức năng nhận thức: DHA có tác dụng cải thiện trí nhớ và khả năng học tập. Một nghiên cứu từ Proceedings of the National Academy of Sciences chỉ ra rằng, người lớn tiêu thụ nhiều DHA có khả năng duy trì chức năng nhận thức tốt hơn khi về già.

- Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: DHA giúp giảm nồng độ triglycerides trong máu, một yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition khẳng định rằng những người tiêu thụ nhiều DHA có huyết áp ổn định hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Thêm lý do để bổ sung cá ngừ vào chế độ ăn

Cá ngừ có thể dễ dàng được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như: kho, salad, sandwich, sushi hoặc nướng.

Cá ngừ không chỉ giàu DHA mà còn cung cấp nhiều protein chất lượng cao, ít chất béo bão hòa, làm cho nó trở thành một thực phẩm bổ dưỡng cho cả gia đình.

Bổ sung cá ngừ vào chế độ ăn giúp cung cấp các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch.

Lưu ý rằng, nên ăn cá ngừ 2-3 lần một tuần. Tần suất này cho phép người ăn hưởng lợi đầy đủ từ nguồn chất dinh dưỡng trong cá ngừ, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn tới sức khỏe.

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú, trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn cá ngừ sống và chín.