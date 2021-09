Lộ trình nới lỏng giãn cách tại Hà Nội: Các chuyên gia nói gì?

Dân trí Theo các chuyên gia, ở trạng thái "bình thường mới" Hà Nội phải có mô hình lối sống an toàn, mô hình kinh doanh an toàn. Bởi chỉ một ca bệnh xâm nhập vào là "vùng xanh" có thể chuyển thành "vùng đỏ".

Lần đầu tiên Hà Nội áp dụng chiến lược "chống dịch theo phân vùng"

Trong đợt giãn cách thứ 4 từ ngày 6 - 21/9, Hà Nội áp dụng chiến lược giãn cách theo vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất.

Cụ thể, vùng 1 bao gồm khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hiện là vùng đỏ, có nhiều đối tượng nguy cơ cao sẽ tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc "ai ở đâu, ở đó".

Bản đồ phân vùng chống dịch tại Hà Nội.

Tại vùng 2, 3 sẽ phòng chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị 15 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao (Chỉ thị 15+) cho phù hợp, đồng thời có nhiệm vụ hỗ trợ khu vực vùng 1.

Ngày 7/9, trao đổi về tình hình tổ chức phân vùng phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho hay, trên cơ sở tầm soát y tế toàn dân, ngành y tế chủ trì phối hợp với chính quyền từng địa phương đánh giá mức độ nguy cơ và tham mưu, đề xuất quyết định nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch theo tình hình thực tế trên từng địa bàn để tổ chức đời sống, sản xuất, kinh doanh... Tinh thần là an toàn đến đâu, mở ra đến đấy.

Một cửa hàng tại Gia Lâm được mở cửa bán đồ ăn mang về.

Ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội lần thứ 4, huyện Gia Lâm đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán đồ ăn mang về tại 19/22 xã, thị trấn "vùng xanh" trên địa bàn.

Từ 9/9, địa bàn quận Long Biên cũng được chia 3 vùng để quản lý, phòng chống dịch. Trong đó, vùng 3 gồm 8 phường ở mức độ "bình thường mới": Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Gia Thụy, Bồ Đề, Ngọc Thụy và Cự Khối.

Cần có lộ trình nới lỏng "linh hoạt" dựa trên đánh giá nguy cơ

Nêu quan điểm về lộ trình nới lỏng các biện pháp giãn cách tại Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam cho rằng, để có thể tiến tới lộ trình nới lỏng hơn nữa các hoạt động, dịch vụ hoặc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19 đối với "vùng xanh", Hà Nội sẽ cần thực hiện đánh giá lại nguy cơ trên nguyên tắc "nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó".

Đồng thời, việc nới lỏng hơn nữa đối với "vùng xanh" sẽ bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó có nguy cơ dịch tễ, tỉ lệ tiêm vắc xin của thành phố cũng như đặc điểm dân cư và kịch bản phòng, chống dịch tại "vùng xanh".

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, tại các "vùng xanh", các cấp chính quyền cần nhanh chóng xây dựng phương án và thực hiện lộ trình "mở cửa" dần trở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Mục tiêu cuối cùng của việc chống dịch là từng bước thiết lập lại cuộc sống bình thường mới, không thể giãn cách mãi. Việc mở cửa trở lại một số hoạt động theo lộ trình dựa trên nguyên tắc đánh giá nguy cơ là điều cần thiết để đảm bảo an sinh cho người dân", PGS Hùng cho hay.

PGS Hùng nhận định, tại các quận/huyện vùng xanh có thể áp dụng mức giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 19 trên toàn địa bàn hoặc áp dụng trước tại các khu vực ít nguy cơ nhất và có lộ trình mở rộng vùng xanh trên nguyên tắc đánh giá mức nguy cơ. Thậm chí với những địa bàn nguy cơ rất thấp có thể áp dụng các biện pháp giãn cách thấp hơn Chỉ thị 19.

Tỉ lệ tiêm chủng vắc xin là một tiêu chí quan trọng để nới lỏng các biện pháp giãn cách (Ảnh minh họa).

"Cơ quan chức năng cần xây dựng lộ trình từng bước nới lỏng giãn cách xã hội đối với những khu vực dịch "hạ nhiệt" một cách linh hoạt theo diễn biến dịch. Cần có những tiêu chí cụ thể để đánh giá nguy cơ và "chuyển màu" cho các vùng. Ví dụ những quận/huyện đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15 nhưng sau 2 tuần liên tiếp không ghi nhận F0, có thể cho áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19. Đây cũng là động lực để các vùng đỏ, vùng vàng phấn đấu kiểm soát dịch để trở thành vùng xanh. Lộ trình nới giãn cách xã hội cũng cần căn cứ vào tỷ lệ tiêm chủng của người dân và kết quả truy vết, khống chế khi các vụ dịch bùng phát của địa phương", PGS Hùng nhấn mạnh.

Hà Nội đang mở chiến dịch xét nghiệm toàn dân.

Trước đó, trao đổi với Dân trí, TS.BS Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Việt Nam nhận định, Hà Nội cần tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách cho đến khi bao phủ đủ vắc xin cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền... Bên cạnh đó, xây dựng tiêu chí cho việc nới giãn cách theo từng giai đoạn để tạo động lực phấn đấu cho chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Chuyên gia này nêu quan điểm: "Để nới lỏng giãn cách, cần đạt được ít nhất 2 tiêu chí về: độ bao phủ tiêm chủng và năng lực xét nghiệm, điều trị, y tế công cộng".

Lối sống, mô hình kinh doanh an toàn trong trạng thái bình thường mới

PGS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, dù ở trạng thái "bình thường mới" thì Hà Nội vẫn phải có mô hình lối sống an toàn, mô hình kinh doanh an toàn. Bởi lẽ, nếu không có lối sống an toàn, mô hình kinh doanh an toàn, chợ an toàn… thì khi nới lỏng các biện pháp chống dịch, chỉ cần một ca bệnh xâm nhập vào là "vùng xanh" có thể chuyển thành "vùng đỏ". Nhất là ở những vùng có dân cư đông đúc. Vì vậy, cần xây dựng mô hình an toàn và đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan", PGS Phu cho hay.

PGS Nguyễn Việt Hùng cũng có chung quan điểm về tầm quan trọng của việc thực hành phòng, chống dịch của người tại các vùng xanh đang dần được nới lỏng.

Theo PGS Hùng, khi mở cửa trở lại các hoạt động, điều quan trọng nhất chính là đảm bảo thực hành phòng ngừa lây nhiễm của mỗi người dân, mỗi cơ sở.

Ví dụ điển hình là tại các vùng xanh của Gia Lâm, Long Biên đã cho hoạt động trở lại dịch vụ bán đồ ăn mang về. Nếu người bán hàng, khách hàng, người giao hàng tuân thủ tốt các nguyên tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay, khai báo y tế… thì sẽ vẫn đảm bảo an toàn.

"Đương nhiên, không thể trông chờ hoàn toàn vào ý thức của người dân mà cần phải có sự giám sát chặt của cơ quan chức năng. Trong việc này, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng cơ sở. Họ là lực lượng gần dân nhất, sâu sát nhất. Do đó, cần nâng cao vai trò của lực lượng này trong việc đảm bảo thực hành giãn cách của người dân và các cơ sở kinh doanh. Phải xử phạt nghiêm những người vi phạm", PGS Hùng nhấn mạnh.

Minh Nhật - Đình Trường