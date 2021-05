Lo ngại ca mắc Covid-19 ở Yên Bái nhiễm chủng mới đang hoành hành tại Ấn Độ

Dân trí Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết, ca mắc Covid-19 lây từ chuyên gia Ấn Độ đã được chuyển xuống Hà Nội và lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 27/4, bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái, xác nhận ca mắc Covid-19, là nhân viên của khách sạn Như Nguyệt 2, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái do tiếp xúc, lây nhiễm từ đoàn chuyên gia Ấn Độ.

"Bệnh nhân chưa biểu hiện triệu chứng bệnh Covid-19. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Chúng tôi cũng đã lấy mẫu gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gen", bà Vân cho biết.

Trước đó, ngày 26/4/2021, Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của các bệnh nhân BN 2786, BN 2.811, BN 2.812, BN 2.831 (là 4 chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly tại Yên Bái) và lấy mẫu lần 2 cho 01 trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và 01 cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung Khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Kết quả có 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 08 trường hợp còn lại có kết quả âm tính.

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18/4/2021, trong đoàn đã có 04 ca dương tính trước đó. Ca bệnh đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phun thanh khiết môi trường tại Khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái.

Như vậy, đến nay, liên quan đến đoàn chuyên gia và thân nhân người Ấn Độ nhập cảnh về Yên Bái ngày 18/4/2021 có tổng cộng 05 người dương tính với SARS-CoV-2 (04 chuyên gia Ấn Độ và 01 người Việt Nam).

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế đã tổ chức vận chuyển trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về điều trị, cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải tại phòng cách ly và những khu vực liên quan đảm bảo đúng quy trình, quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời gửi mẫu xét nghiệm về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và báo cáo Bộ Y tế để công bố ca bệnh theo quy định.

Thông tin về tình hình sức khỏe của trường hợp kể trên, bác sĩ Vân cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân vẫn ổn định, không có triệu chứng gì khác lạ, hiện trường hợp này đã được đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2 ở Đông Anh, Hà Nội.

"Ngay sau khi phát hiện ra trường hợp mới này, chúng tôi đã đưa đi điều trị vào tối hôm 26/4. Hiện các trường hợp đang được cách ly tại khách sạn Như Nguyệt thì chúng tôi vẫn lấy xét nghiệm 1 lần/ ngày, để đảm bảo an toàn", bà Vân nói.

Nhân viên y tế Yên Bái xử lý môi trường tại khách sạn Như Nguyệt 2.

Cũng theo bà Vân, hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới này chưa có kết quả giải trình tự Gen nên chưa thể xác định được đây là loại chủng biến thể mới hay không.

"Việc giải trình tự Gen có thể mất tới hàng tuần nên chúng tôi chưa thể có kết luận về việc đây là chủng Covid-19 mới hay không, việc này phải được Bộ y tế công bố", bà Vân nói thêm.

Bà Vân cho biết, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nêu trên đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt. Hiện nay, 7 người Ấn Độ còn lại và 01 cán bộ y tế tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2. Do đó, người dân không nên hoang mang, lo lắng, tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là trước diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch Covid-19.

Về trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định, chưa biểu hiện triệu chứng bệnh.

"Hiện bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể hay không vẫn chưa được xác định, phải chờ kết quả xét nghiệm giải trình tự gen của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Tuy nhiên rất lo ngại ca mắc nhiễm chủng virus mới đang hoành hành tại Ấn Độ", BS Cấp cho biết.

Chia sẻ thêm về chủng virus mới này, BS Cấp cho rằng rất khó đánh giá tình trạng dịch Covid-19 ở Ấn Độ trầm trọng vì lý do gì, do độc lực chủng virus, hay do tình trạng y tế quá tải vượt quá khả năng đáp ứng chăm sóc, điều trị.

"Dù chủng virus gì, lo ngại nhất nếu người dân chủ quan, nguy cơ bùng phát dịch hoàn toàn có thể xảy ra. Khi bùng phát dịch, hệ thống y tế hoàn toàn có thể quá tải như Ấn Độ, dẫn đến việc chăm sóc, điều trị khó đáp ứng nhu cầu thực tế", BS Cấp cảnh báo.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, hiện các nhà khoa học tại đây đang tiến hành giải trình tự gen một số ca bệnh Covid-19 nhập cảnh về từ Ấn Độ. Mẫu giải trình tự gen được gửi từ một số địa phương lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Thông thường, việc giải trình tự sẽ phải tiến hành trong vài ngày. Dự kiến, trong tuần này sẽ có kết quả giải trình tự gen virus SARS-CoV-2.

Hồng Hải- Trần Thanh