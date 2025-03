Mỗi ngày ăn một quả chuối có sao không, ai không nên ăn?

Ăn chuối có lợi ích gì?

Huyết áp

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến khích mọi người giảm lượng muối hoặc natri nạp vào cơ thể và tăng lượng thực phẩm có chứa kali. Kali có thể giúp kiểm soát huyết áp và giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch.

Theo đó, một quả chuối cỡ trung bình cung cấp gần 9% nhu cầu kali hàng ngày của một người.

Hen suyễn

Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy ăn chuối có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thở khò khè ở trẻ bị hen suyễn. Lý do cho điều này có thể là hàm lượng chất chống oxy hóa và kali trong chuối. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận những phát hiện này.

Nhiều lợi ích với sức khỏe của chuối đã được khoa học chứng minh (Ảnh: Health).

Ung thư

Theo Medical News Today, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy lectin, một loại protein có trong chuối, có thể giúp ngăn ngừa các tế bào bạch cầu phát triển.

Lectin hoạt động như một chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do. Nếu quá nhiều gốc tự do tích tụ, tế bào có thể bị tổn thương, có khả năng dẫn đến ung thư.

Năm 2004, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trẻ em ăn chuối, nước cam hoặc cả hai có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu thấp hơn. Các tác giả nghiên cứu cho rằng điều này có thể là do hàm lượng vitamin C, vì vitamin C cũng có đặc tính chống oxy hóa.

Sức khỏe tim mạch

Chuối chứa chất xơ, kali, folate và chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C. Tất cả những chất này đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Đánh giá năm 2017 phát hiện ra rằng những người ăn nhiều chất xơ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn những người ăn ít chất xơ. Những người ăn nhiều chất xơ cũng có mức lipoprotein mật độ thấp (LDL) hoặc cholesterol "xấu" thấp hơn.

Bệnh tiểu đường

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn chuối và các loại trái cây khác vì chúng chứa chất xơ. Họ lưu ý rằng ăn chất xơ có thể giúp hạ đường huyết.

Tác giả của đánh giá năm 2018 kết luận rằng ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và có thể hạ đường huyết ở những người đã mắc bệnh.

Sức khỏe tiêu hóa

Chuối chứa nước và chất xơ, cả hai đều thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 10% nhu cầu chất xơ của một người trong một ngày.

Chuối cũng là một phần của chế độ ăn BRAT, một số bác sĩ khuyên dùng để điều trị tiêu chảy. BRAT là viết tắt của chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng.

Tiêu chảy có thể dẫn đến mất nước và chất điện giải, chẳng hạn như kali. Chuối có thể thay thế các chất dinh dưỡng này.

Theo một nghiên cứu năm 2012, thực phẩm giàu chất xơ có thể gây đầy hơi, chướng bụng và đau bụng ở những người mắc bệnh viêm ruột (IBD). Tuy nhiên, các tác giả kết luận rằng chuối có thể cải thiện các triệu chứng. Quỹ Crohn và Viêm đại tràng Hoa Kỳ khuyên dùng chuối như một món ăn nhẹ trong chế độ ăn uống.

Duy trì trí nhớ và cải thiện tâm trạng

Chuối chứa tryptophan, một loại axit amin có thể giúp duy trì trí nhớ, tăng khả năng học hỏi và ghi nhớ của một người, đồng thời điều chỉnh tâm trạng.

Kali

Chuối rất giàu khoáng chất kali. Kali giúp duy trì mức chất lỏng trong cơ thể và điều chỉnh sự di chuyển của chất dinh dưỡng và chất thải ra vào tế bào.

Kali giúp tim đập đều đặn và có thể làm giảm tác động của natri lên huyết áp. Kali có thể làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận khi mọi người già đi. Đổi lại, thận khỏe mạnh đảm bảo lượng kali phù hợp ở lại trong cơ thể.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa 422mg kali. Bạn nên bổ sung kali từ các nguồn thực phẩm, chẳng hạn như chuối.

Rủi ro

Một số người nên cẩn thận không ăn quá nhiều chuối.

- Thuốc chẹn beta: Bác sĩ thường kê đơn những loại thuốc này để giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tim mạch. Thuốc chẹn beta có thể làm tăng nồng độ kali trong máu.

Tiêu thụ quá nhiều kali có thể gây hại cho những người có thận không hoạt động đầy đủ. Nếu thận không thể loại bỏ kali dư thừa ra khỏi máu, tình trạng này có thể gây tử vong. Những người sử dụng thuốc chẹn beta nên ăn những thực phẩm giàu kali, chẳng hạn như chuối, ở mức độ vừa phải.

- Dị ứng: Chuối có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số người.

- Đau nửa đầu: Chuối có thể gây ra chứng đau nửa đầu ở một số người.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội Việt Nam, lưu ý chúng ta không nên dùng chuối lúc cơ thể đang đói, dạ dày trống rỗng.

Nguyên nhân là chuối có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhưng có 2 chất gồm magie và kali có thể gây tình trạng mất cân bằng cho hệ tim mạch, chướng bụng, người ăn sẽ cảm thấy khó chịu trong cơ thể.

Vì vậy, nếu muốn dùng chuối chín bạn chỉ nên ăn sau bữa ăn, tuyệt đối không nên ăn khi đói.

Những người có bụng dạ "yếu" nên tránh ăn sữa chua với chuối vì dễ gây đau bụng, tiêu chảy. Bạn cũng không nên kết hợp chuối với dưa hấu vì cả hai loại trái cây này đều giàu kali, không tốt với bệnh nhân suy thận.

Theo lương y Sáng, chuối chứa nhiều đường, giàu calo. Tiêu thụ hơn 2 quả chuối có nghĩa là bạn đã nạp hơn 300 calo/lần. Do đó, chỉ nên ăn 2 quả chuối, nếu bạn không ăn trái cây nào khác trong ngày.

Nếu đang mắc bệnh tiểu đường thì bạn tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

Ăn chuối mỗi ngày có tốt không?

Chuối là một món ăn nhẹ lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Do đó, ăn chuối mỗi ngày chắc chắn là một ý tưởng hay.

Tuy nhiên, nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, bao gồm bệnh tiểu đường không kiểm soát được, suy thận giai đoạn cuối hoặc đang dùng thuốc điều trị huyết áp cao, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để xem liệu chuối có an toàn để ăn hay không.