Lệ thuộc thủ dâm, nhiều người trẻ mất hứng thú khi quan hệ thật

Trước đây, nhiều nền văn hóa từng xem thủ dâm là hành vi tiêu cực, cần che giấu hoặc lên án. Quan điểm này xuất phát từ suy nghĩ tình dục chỉ phục vụ mục đích sinh sản. Vì vậy, việc tìm kiếm khoái cảm cá nhân bị xem là không phù hợp.

Tuy nhiên, con người là sinh vật bậc cao với đời sống tình dục phức tạp, không chỉ dừng lại ở chức năng duy trì nòi giống mà còn bao hàm nhu cầu tận hưởng và sự gắn kết cảm xúc. Chính vì thế, vấn đề không nằm ở chuyện có thủ dâm hay không, mà là thủ dâm ở mức độ nào thì còn bình thường và khi nào bắt đầu trở thành sự lệ thuộc.

Rối loạn cương dương vì lạm dụng thủ dâm

Dưới góc nhìn y khoa, ThS.BS Trần Hoài Nam, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8, cho biết thủ dâm là hành động tự thỏa mãn nhu cầu tình dục khi không có bạn tình. Đây là biểu hiện sinh lý hoàn toàn bình thường của con người.

Theo bác sĩ Nam, hiện chưa có nghiên cứu cụ thể nào xác định tần suất thủ dâm bao nhiêu lần là bất thường. Mỗi người có thể trạng, nhu cầu sinh lý và trạng thái tâm lý khác nhau nên không thể áp dụng một con số chung cho tất cả.

Hành vi này chỉ được xem là đáng lo ngại khi gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, công việc hoặc các mối quan hệ xã hội.

“Một số dấu hiệu cảnh báo gồm mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ, giảm tập trung, cáu gắt khi không được thỏa mãn, hoặc không thể học tập, làm việc nếu chưa thực hiện hành vi thủ dâm. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể xuất hiện xu hướng lệ thuộc, khó kiểm soát hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý”, BS Nam cho biết.

Trong thực tế lâm sàng, bác sĩ từng tiếp nhận nhiều trường hợp nghiện thủ dâm và thủ dâm quá mạnh dẫn đến nhiều hệ quả cả về thể chất lẫn tinh thần.

Về mặt cơ thể, mỗi lần đạt cực khoái là một lần cơ thể tiêu hao năng lượng cho hoạt động thần kinh, co cơ vùng sàn chậu và quá trình sản xuất hormone, tinh trùng. Nếu diễn ra liên tục với tần suất cao, cơ thể có thể rơi vào trạng thái uể oải, thiếu sức sống.

Nghiêm trọng hơn, một số trường hợp có thể gặp rối loạn cương dương hoặc khó đạt hưng phấn khi quan hệ thực tế do lệ thuộc vào kiểu kích thích quen thuộc. Xuất tinh với tần suất quá dày có thể ảnh hưởng tạm thời đến mật độ tinh trùng ở một số thời điểm.

Về tâm lý và đời sống tình cảm, việc quá phụ thuộc vào thủ dâm có thể khiến một số người giảm hứng thú với quan hệ tình dục thực tế. Họ dần quen với cảm giác tự thỏa mãn nhanh chóng mà không cần quan tâm đến cảm xúc hay sự kết nối với đối phương. Tình trạng này có thể gây bệnh tâm lý, rối loạn lo âu, stress, ám ảnh, sợ quan hệ.

Thoát lệ thuộc thủ dâm bằng cách thay đổi lối sống

Có nhiều nguyên nhân khiến con người hiện đại dễ lệ thuộc vào hành vi này. Trước hết, đây là một hình thức thỏa mãn quá dễ dàng, không cần đối tác, không cần sự thấu hiểu hay chiều chuộng.

Trong bối cảnh các mối quan hệ xã hội ngày càng phức tạp, một số người có xu hướng tìm đến thủ dâm như cách giải tỏa nhanh nhu cầu sinh lý. Bác sĩ Nam ví hành vi này giống như “thức ăn nhanh” vì có thể mang lại cảm giác thỏa mãn tức thời.

Áp lực cuộc sống bận rộn cũng khiến nhiều người không còn thời gian cho bản thân. Khi có thời gian riêng tư, một số người lựa chọn cách giải tỏa nhu cầu nhanh chóng thay vì tìm kiếm các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các nội dung khiêu dâm trên không gian mạng càng khiến việc lạm dụng trở nên phổ biến và khó kiểm soát hơn.

Để thoát khỏi tình trạng lệ thuộc, bác sĩ Nam nhấn mạnh yếu tố tiên quyết là sự tự nhận thức.

Việc thay đổi không nên diễn ra quá vội vàng hoặc đột ngột. Người có dấu hiệu lệ thuộc nên giảm dần tần suất, đồng thời xây dựng các thói quen thay thế như tập luyện thể thao, thay đổi không gian sống, mở rộng giao tiếp xã hội và hạn chế ở một mình quá lâu trong môi trường dễ kích thích hành vi.

Quan trọng hơn, mỗi người cần học cách tìm lại niềm vui từ các mối quan hệ thực tế, trong đó có sự kết nối cảm xúc, sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.