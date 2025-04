Lấy thành công khối u não phức tạp cho người bệnh trẻ tuổi

Chị A.N (29 tuổi, Hải Dương) đã chịu đựng cơn đau đầu trong một thời gian dài, mặc dù đã uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Khi cơn đau đầu ngày càng trở nặng, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và nhất là xuất hiện một số cơn nói khó, chị A.N đã đến một vài bệnh viện để thăm khám và được chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não để chẩn đoán, phát hiện có khối u não thùy thái dương trái, đây là bán cầu não ưu thế và gần với trung tâm ngôn ngữ. Chị A.N được tư vấn phẫu thuật, tuy nhiên ca phẫu thuật tiềm ẩn rủi ro biến chứng mất chức năng ngôn ngữ (không hiểu được ngôn ngữ nói và viết) nên chị A.N quyết định không phẫu thuật.

Trong quá trình tìm kiếm phương thức điều trị khác, chị A.N tình cờ biết đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chị và gia đình đã quyết định di chuyển quãng đường hơn 1,500km vào TP.HCM để thăm khám. Tại khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chị A.N đã được bác sĩ chỉ định chụp MRI sọ não có tiêm thuốc tương phản từ, dựng hình 3 mặt cắt, kết quả cho thấy có khối u não ở vùng thái dương trái, khả năng là u sao bào độ thấp, gần vùng ngôn ngữ Wernicke.

Chị A.N chia sẻ: "Khi thăm khám tại đây, tôi cảm thấy rất an tâm. BS. Tuân đã tư vấn về tình trạng bệnh của tôi, cũng như đưa ra phương án điều trị phẫu thuật rất chi tiết, do đó tôi đã quyết định phẫu thuật và hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ."

TS.BS Lê Khâm Tuân - Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết u sao bào là khối u tế bào thần kinh đệm trong não. Đây là khối u khá nguy hiểm, có thể làm tổn thương hoặc phá hủy các cấu trúc lành xung quanh, đặc biệt khi u nằm tại các vùng não chức năng quan trọng.

Người bệnh bị u sao bào sẽ có triệu chứng điển hình như đau đầu, đặc biệt là có những cơn động kinh như co giật tay chân, tê bì hay mất cảm giác trên cơ thể, nói khó hay mất ngôn ngữ… Đồng thời người bệnh cũng có thể gặp một số triệu chứng khác như nhìn đôi, nhìn mờ, suy giảm khả năng nhận thức, yếu chi. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển dẫn đến các khiếm khuyết thần kinh không hồi phục và đe dọa tính mạng người bệnh.

Hình ảnh chụp MRI của khối u trước khi phẫu thuật.

Để giải quyết vấn đề cho người bệnh A.N, BS. Tuân cùng với ê kíp phẫu thuật gây mê hồi sức đã tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u não cho người bệnh. Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, dưới sự hỗ trợ của hệ thống định vị Navigation giúp xác định chính xác vị trí khối u, kính vi phẫu phóng đại vị trí khối u lên 12 lần và đặc biệt là dao mổ siêu âm Cusa Excel, các bác sĩ đã lấy thành công toàn bộ khối u cho người bệnh mà không để lại bất kỳ biến chứng nào.

7 ngày sau mổ, người bệnh xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không còn đau đầu, không còn cơn nói khó. Kết quả giải phẫu bệnh lý là u sao bào độ II, khối u này sẽ được làm xét nghiệm đột biến gen để có hướng theo dõi tiên lượng và điều trị tiếp theo.

Người bệnh phục hồi sau phẫu thuật.

BS.CKI Nguyễn Hải Tâm - người trong ê kíp phẫu thuật - cho biết thêm: "U sao bào thường không có nguyên nhân rõ ràng, do đó chúng ta không có biện pháp phòng tránh hoàn toàn. Vì vậy, khi người bệnh xuất hiện triệu chứng đau đầu kéo dài, uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm thì nên đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và điều trị bệnh kịp thời, tránh để lại biến chứng".

Hệ thống dao mổ siêu âm Cusa Excel tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được sử dụng trong nhiều ca phẫu thuật như: phẫu thuật thần kinh, tiết niệu, phụ khoa, lồng ngực, ổ bụng, nội soi lồng ngực… Dao mổ siêu âm Cusa Excel có các ưu điểm nổi bật là hỗ trợ bác sĩ tránh các mạch máu và mô lành một cách có chọn lọc, chính xác, an toàn, giảm đáng kể mức độ tổn thương mô; cầm máu tốt hơn phương pháp thông thường, lượng máu mất trong quá trình phẫu thuật sẽ ít hơn; ít để lại biến chứng sau phẫu thuật.

Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, với lợi thế nhờ vào đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm luôn liên tục cập nhật, áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu, cùng sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị y tế hiện đại mang lại hiệu quả điều trị cao và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh gặp các vấn đề về Thần kinh và Cột sống.