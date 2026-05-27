Làm việc giữa trời 40 độ C, nam thanh niên suy thận cấp vì quên uống nước

Gặp nguy vì làm việc liên tục dưới trời nắng nóng

Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa tiếp nhận một nam thanh niên khỏe mạnh bị suy thận cấp chỉ sau một ngày làm việc dưới trời nắng mà không uống đủ nước.

Bệnh nhân 25 tuổi là công nhân tại Hà Nội. Trước thời điểm nhập viện một ngày, anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng 40 độ C nhưng gần như quên uống nước. Trong thời điểm làm việc, anh bị ra nhiều mồ hôi thấm ướt đẫm áo.

Khi xuất hiện các biểu hiện khó thở, co rút chân tay, đau mỏi cơ dữ dội, anh được đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - thước đo chức năng lọc của thận - tăng vọt lên 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần mức bình thường. Đây là dấu hiệu suy thận cấp, có nguy cơ phải lọc máu.

Một bệnh nhân nhập viện vì nắng nóng (Ảnh minh họa: Tú Anh).

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Nếu tới viện muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, bệnh nhân đã có thể phải lọc máu cấp cứu.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của người bệnh đã hồi phục hoàn toàn, các triệu chứng co rút cơ và khó thở cũng cải thiện, bệnh nhân đã được xuất viện.

Một trường hợp khác, nam công nhân được đưa đến Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng. Bệnh nhân được xác định có tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước khá nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp do mất nước.

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, giảm tình trạng tiêu cơ vân, các chỉ số suy thận cấp giảm xuống.

Vì sao nắng nóng có thể gây suy thận cấp?

Theo các bác sĩ, mỗi mùa nắng nóng, số ca nhập viện vì suy thận cấp do mất nước và thời tiết cực đoan lại gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp là người trẻ, khỏe mạnh.

Khi làm việc hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể phải tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng, khiến lượng máu nuôi thận suy giảm.

Bên cạnh đó, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức còn có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất độc từ cơ sẽ giải phóng vào máu, gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp.

Nắng nóng 40 độ C làm gia tăng số người nhập viện (Ảnh minh họa: Tú Anh).

“Cơ thể con người luôn có giới hạn chịu đựng. Nếu chủ quan, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của suy thận cấp trong mùa nắng nóng”, BS Ánh Huyền cảnh báo.

Cùng quan điểm này, Ths.BS Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, làm việc liên tục dưới trời nắng nóng, hoặc chơi thể thao sẽ khiến thân nhiệt cơ thể tăng lên. Lúc này, cơ thể phản ứng lại bằng cách thoát mồ hôi để giải nhiệt, kéo theo không chỉ mất nước mà còn mất cả điện giải.

Các bác sĩ nhấn mạnh, chức năng thận có thể bị tổn thương rất nhanh chỉ vì một ngày mất nước nghiêm trọng. Khi xuất hiện tình trạng kiệt sức, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi đi nắng; đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút chân tay liên tục; mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo, người dânnên tới cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.

"Khi cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn, mất nước và mất điện giải thì bắt đầu gây tác động đến sức khỏe, gây toan máu, tiêu cơ vân. Khi tiêu cơ vân xảy ra, cộng thêm với toan chuyển hóa do mất nước, mất điện giải thì có thể sẽ gây ra tình trạng suy thận cấp, nặng hơn có thể gây ra tình trạng rối loạn tri giác, nặng hơn nữa có thể gây ra tình trạng sốc và tử vong", BS Dũng thông tin.

Để phòng ngừa nguy cơ suy thận cấp trong thời tiết nắng nóng gay gắt, người dân cần uống nước chủ động (không đợi khát), người làm việc ngoài trời nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù muối khoáng mất qua mồ hôi.

Hạn chế làm việc, vận động hoặc tập thể dục ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h.

Đối với người lao động phải làm việc ngoài trời, nên bố trí thời gian làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn; sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc cần nghỉ từ 15-20 phút tại nơi thoáng mát.

Người lao động cũng được khuyến cáo sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ như mũ, kính, quần áo chống nắng; uống nước thường xuyên và không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc.

Khi cảm thấy quá nóng hoặc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ngay tại nơi thoáng mát, hạ nhiệt cơ thể và bù nước kịp thời.