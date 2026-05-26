Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế khuyên hạn chế ra đường từ 10h đến 16h

Bộ Y tế hướng dẫn người dân đối phó với nắng nóng

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), năm 2026 chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên tình trạng khô nóng xuất hiện sớm, số ngày nắng nóng gia tăng và dự báo còn tiếp tục gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa thiếu hụt phổ biến từ 10%-40%, nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa nắng nóng, Cục Phòng bệnh đã gửi công văn tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng và xử lý nước sinh hoạt an toàn.

Theo Bộ Y tế, các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng gồm say nắng, say nóng, đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu do tiếp xúc quá lâu với nhiệt độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Nguy cơ này cao hơn ở nhóm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mạn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...), người lao động làm việc ngoài trời.

Tác động của nắng nóng đến mỗi người phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể.

Trong mùa nắng nóng, khi xuất hiện các biểu hiện mệt mỏi, khát nước, chóng mặt, chuột rút, tim đập nhanh, cảnh báo nguy cơ say nắng. Trường hợp nặng có thể đau đầu dữ dội, khó thở, cảm giác buồn nôn, nôn, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim, mạch nhanh, huyết áp tụt, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Khi có dấu hiệu say nắng, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, chườm mát cơ thể bằng khăn hoặc có thể dội nước mát vào nạn nhân rồi lau khô. Nên đặt khăn có nước mát vào vùng nách, bẹn, hai bên cổ để nhanh chóng giảm thân nhiệt.

Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế người dân ra đường từ 10h đến 16h. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.

Người dân được khuyến nghị mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.

Tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiểu 1,5 - 2 lít nước/ngày. Nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.

Người dân không nên sử dụng đồ uống có cồn, cần bổ sung nước đều đặn, có thể bổ sung thêm oresol hoặc thêm muối vào nước với những trường hợp ra nhiều mồ hôi khi làm việc.

Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng.

Đối với người lao động phải làm việc ngoài trời, Bộ Y tế khuyến cáo nên bố trí thời gian làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn; sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc cần nghỉ từ 15-20 phút tại nơi thoáng mát.

Người lao động cũng được khuyến cáo sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ như mũ, kính, quần áo chống nắng; uống nước thường xuyên và không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc.

Bệnh viện tăng cường chống nóng cho người bệnh

Sáng 26/5, trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, nơi thân nhân người bệnh ngồi chờ, các quạt điện được trang bị, quạt hết tốc lực. Bên cạnh đó, hệ thống phun sương cũng được kích hoạt. "Ngồi dưới bóng mát, có thêm quạt điện, quạt phun sương, chúng tôi cũng thấy bớt đi ngột ngạt", một người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Hệ thống phun sương, nước uống được cung cấp cho người dân đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Hồng Hải).

Ngoài ra, hệ thống nước sạch cung cấp nước uống cho người dân cũng được bệnh viện lắp đặt miễn phí.

Trong phòng bệnh, khu khám bệnh đều được trang bị điều hòa, quạt mát cho người bệnh.

Tương tự, Bệnh viện K cũng triển khai các giải pháp chống nóng, hỗ trợ bệnh nhân hiệu quả hướng đến bảo đảm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tại Bệnh viện K, người bệnh, người nhà bệnh nhân đến khám được cung cấp nước uống miễn phí (Ảnh: Trần Hà).

Hiện tại, mỗi ngày Bệnh viện K tiếp đón trên 2.000 lượt bệnh nhân đến khám và tiếp nhận nhiều người bệnh nhập viện, điều trị nội trú.

Bệnh viện triển khai đón tiếp từ 5h sáng tại cơ sở Tân Triều, 6h sáng hàng ngày tại cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp.

Tại cơ sở chính được bố trí 33 bàn khám, cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp là 18 bàn khám, giúp quá trình khám bệnh diễn ra nhanh chóng hơn. Bệnh viện đã bổ sung nhân lực hướng dẫn người bệnh giúp giảm áp lực tại khu vực phòng khám, khu vực chẩn đoán hình ảnh, khu vực nội soi, xét nghiệm...

Tại khu vực chờ khám của người bệnh được trang bị điều hòa, quạt, cây xanh để làm dịu cái nóng oi bức (Ảnh: Trần Hà).

Các hệ thống thiết bị y tế hiện đại được trang bị vận hành hỗ trợ tối đa công tác chẩn đoán, điều trị; các máy bấm số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt; quét mã QR trả kết quả, giúp người bệnh tiết kiệm rất nhiều thời gian và chủ động hơn trong việc thăm khám và theo dõi hồ sơ sức khỏe.

Người bệnh và người nhà được sử dụng nước uống miễn phí với hệ thống lọc nước đảm bảo chất lượng. Tại các khoa điều trị có bố trí cây nước nóng và lạnh để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết thực của người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân cao tuổi hay người bệnh mới phẫu thuật có nhiều nhu cầu như sử dụng nước ấm, pha sữa...

Bệnh viện bổ sung lắp đặt điều hòa, bật điều hòa 24/24 giờ tại tất cả các buồng bệnh, khu vực khám bệnh; tăng, cường quạt mát công suất lớn, ghế ngồi tại các khu vực sảnh chờ để người bệnh, người nhà cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình điều trị, làm thủ tục.

Khuôn viên bệnh viện được tăng cường thêm nhiều cây xanh đặc biệt là tại các khoa khám bệnh, phòng điều trị để làm dịu bớt nắng nóng, thanh lọc không khí ngột ngạt oi bức.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đề nghị các bác sĩ điều trị chủ động trao đổi, hẹn lịch thăm khám tạo điều kiện tối đa cho bệnh nhân đặc biệt với những người bệnh ở tỉnh xa.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân di chuyển xa khi đi khám bệnh cần luôn mang theo nước, ô, áo, mũ chống nắng, mặc quần áo thấm hút mồ hôi để hạn chế tối đa sự tiếp xúc của nắng nóng lên cơ thể.