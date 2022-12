Labehe tổ chức lễ ra mắt sản phẩm với chủ đề "Bùng nổ sắc xanh"

Nhân viên công ty cùng đối tác và khách mời của Labehe tại sự kiện (Ảnh: Labehe).

Tại Trung tâm sự kiện và tiệc cưới CTM, số 131 Nguyễn Phong Sắc, Công ty TNHH MTV Khỏe Đẹp Bền Vững (Labehe) đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm độc quyền của công ty tại thị trường Việt Nam. Sự kiện nhằm quảng bá những thương hiệu và sản phẩm chất lượng Nhật đến với người tiêu dùng trên toàn quốc.

Labehe đã phối hợp với hai đối tác hàng đầu trong ngành thực phẩm chức năng (TPCN) tại Nhật Bản là Orihiro Japan và Fine Japan để tổ chức sự kiện "Bùng nổ sắc xanh".

Lượng người sử dụng TPCN đã tăng, ước tính hơn 20 triệu người. Ngành TPCN tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh và có sự dịch chuyển lớn về số lượng và chất lượng.

Với nền kinh tế phát triển nhanh và năng động ở châu Á, thu nhập người tiêu dùng ngày càng được cải thiện, nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang tăng lên. Do đó, người dùng ngày càng chú ý khi lựa chọn những thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng cho bản thân và gia đình.

CEO Labehe - bà Nguyễn Thị Hoàn, cùng ông Norikazu Kato - Giám đốc Kinh doanh - Công ty TNHH Orihio và á hậu Huyền My tại sự kiện (Ảnh: Labehe).

Hiểu được điểu đó, CEO Labehe đã nghiên cứu, tìm kiếm những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến từ Nhật Bản về với Việt Nam. Một hành trình dài từ năm 2015, đến nay, sự phát triển của Labehe được đánh dấu mốc bằng lễ ra mắt bộ sản phẩm độc quyền tại sự kiện "Bùng nổ sắc xanh".

Sự kiện được còn có sự đồng hành đến từ đại diện nhãn hàng Orihiro và Fine Japan, cùng á hậu Huyền My. "Sự kiện Bùng nổ sắc xanh của Labehe có được thành công lớn như vậy, không thể không kể đến những đối tác, đại lý đã đồng hành cùng Labehe từ những ngày đầu cho đến nay", đại diện Labehe chia sẻ.

Á hậu Huyền My xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện "Bùng nổ sắc xanh" (Ảnh: Labehe).

Sự kiện "Bùng nổ sắc xanh" là dấu mốc quan trọng giúp Labehe định vị thương hiệu trên thị trường Việt Nam. Khách mời được lắng nghe chia sẻ của đại diện nhãn hàng và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm từ những chuyên gia, bác sĩ đầu ngành và từ CEO, giám đốc của hai nhãn hàng Orihiro và Fine Japan.

Tọa đàm "Giữ mãi nét xuân cùng Orihiro" (Ảnh: Labehe).

Những sản phẩm được giới thiệu trong lễ ra mắt sản phẩm độc quyền "Bùng nổ sắc xanh" gồm có các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe như BBB Orihiro, UV Fine Plus, Bone's Calcium for kids.

Cả 3 sản phẩm nêu trên đều là những sản phẩm độc quyền mà Labehe cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế. Nguyên liệu đầu vào được kiểm định, quá trình sản xuất hiện đại tân tiến đến từ Nhật Bản, và được nhập khẩu về Việt Nam. Labehe đã hợp tác cùng Orihiro Japan và Fine Japan để trở thành nhà phân phối chính hãng và độc quyền tại Việt Nam.

Labehe gửi những mòn quà ý nghĩa tới khách mời đã đến tham dự chương trình (Ảnh: Labehe).

Để tri ân cho sự góp mặt của các khách mời và đại lý lớn của Labehe, khách hàng tham gia sự kiện, không chỉ có những phần quà ý nghĩa đến từ các nhãn hàng mà còn được tham gia chương trình bốc thăm may mắn.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Đại lý độc quyền tỉnh Bắc Giang giành giải nhất chương trình bốc thăm đến từ Labehe (Ảnh: Labehe).

"Một lần nữa, lễ ra mắt sản phẩm đến từ Labehe đã gửi gắm nhiều tâm huyết của nhãn hàng với mong muốn đưa những sản phẩm với chất lượng Nhật đến tay người tiêu dùng Việt Nam", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Thông tin chi tiết:

Công ty TNHH MTV Khỏe Đẹp Bền Vững (Labehe)

Địa chỉ: Số 3, Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1800 555 591

Email: info@labehe.com

Website: https://labehe.com

Fanpage: https://www.facebook.com/Labehevietnamofficial

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BBB Orihiro có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1369/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/5/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bone's Calcium for kids có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1979/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 15/7/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe UV Care Plus có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1980/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 15/7/2021.

Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.