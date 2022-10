Labehe ghi dấu ấn tại chuỗi dược mỹ phẩm Matsumoto Kiyoshi Việt Nam

Với hơn 80 năm hình thành và phát triển, Matsumoto Kiyoshi đã tạo nên cuộc cách mạng thay đổi nền bán lẻ tại Nhật Bản. Đến nay, Matsumoto Kiyoshi đã có hơn 1.700 cửa hàng khắp Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Tại Nhật, Matsumoto Kiyoshi đóng vai trò quan trọng trong việc tạo xu hướng tiêu dùng dược mỹ phẩm. Bởi, việc sở hữu cửa hàng tại những địa điểm đắc địa ở các thành phố lớn khiến cho Matsumoto Kiyoshi được nhiều công ty mỹ phẩm đánh giá cao. Nếu đi dạo một vòng trên phố Tokyo, chỉ khoảng 500m-1km sẽ bắt gặp một cửa hàng Matsumoto Kiyoshi.

Các sản phẩm được Matsumoto Kiyoshi lựa chọn phải trải qua quá trình nghiên cứu, chọn lọc và kiểm duyệt kỹ càng từ thương hiệu, sản phẩm đến nhà cung cấp. Tất cả sản phẩm được phân phối tại Matsukiyo đều phải đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp tục hành trình chinh phục khách hàng tại thị trường Việt, Matsumoto Kiyoshi hiện có 3 cửa hàng tại TPHCM, và sẽ mở thêm 2 cửa hàng tiếp theo trong năm 2022.

Ngay từ khi Matsumoto Kiyoshi khai trương tại Việt Nam và ký kết hợp tác cùng Labehe, các sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) chính hãng do Labehe phân phối được bày bán tại hệ thống cửa hàng của Matsumoto Kiyoshi và được khách hàng đón nhận.

Các sản phẩm mang thương hiệu Oirhiro được Labehe phân phối trực tiếp (Ảnh: Labehe).

"Việc trở thành đối tác của Matsumoto Kiyoshi đã một lần nữa khẳng định uy tín, tên tuổi của thương hiệu Labehe trong lĩnh vực phân phối sản phẩm bảo vệ sức khỏe chính hãng đến từ xứ sở hoa anh đào", đại diện Labehe chia sẻ.

Sản phẩm chính hãng, uy tín làm nên thương hiệu

Với mong muốn mang đến những tinh hoa từ "đất nước mặt trời mọc", sau 7 năm hành trình phát triển, Labehe đã trở thành đại diện phân phối chính thức của 3 thương hiệu TPCN hàng đầu tại Nhật Bản là Orihiro, Minami và Fine Japan với hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng.

Trải qua hơn 40 năm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Orihiro được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe.

Tại Việt Nam, Labehe cho biết đã trở thành đại diện chính thức và là đại diện duy nhất được mở showroom Orihiro tại Việt Nam. Hiện tại, Labehe đang phân phối hơn 100 mã sản phẩm TPCN về chăm sóc sức khỏe của thương hiệu Orihiro.

Showroom Orihiro tại số 3 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Hà Nội.

Các sản phẩm được phân phối độc quyền tại Labehe là Viên uống hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ BBB Orihiro (Giấy phép quảng cáo số: 1369/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/5/2021); TPBVSK ORIHIRO new oyster extract tablets (Giấy phép quảng cáo số: 1368/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/5/2021); Viên uống hỗ trợ bảo vệ khớp ORIHIRO High purity Glucosamine grain Economical bottle (Giấy phép quảng cáo số: 1217/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 7/5/2021). Các thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các sản phẩm phân phối độc quyền của Orihiro tại Labehe thu hút chị em (Ảnh: Labehe).

Thương hiệu Minami Healthy Food của Nhật Bản được người tiêu dùng yêu thích bởi tất cả các sản phẩm đến từ nhãn hàng Minami đều có nguồn gốc thành phần từ thiên nhiên.

Hiện nay, Labehe đang phân phối 12 sản phẩm TPCN đến từ thương hiệu này, trong đó có 3 mã sản phẩm độc quyền nổi bật.

Fine là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chuyên nghiên cứu và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Osaka, Nhật Bản. Labehe hiện phân phối 2 sản phẩm độc quyền là Viên uống hỗ trợ hạn chế lão hóa da UV Care Plus (Giấy phép quảng cáo số: 1980/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 15/7/2021) và Bone's Calcium for kids (Giấy phép quảng cáo số: 1979/2021/XNQC-ATTPdo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 15/7/2021). Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Với tiêu chí "Chất lượng làm nên thương hiệu", hiện tại Labehe đã và đang nhận được sự ủng hộ từ nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz.

Trong tương lai, Labehe sẽ tiếp tục hành trình xúc tiến, đưa các sản phẩm chất lượng Nhật đến tất cả các hệ thống siêu thị, đại lý, nhà thuốc… trên toàn quốc. "Đây được coi là một động thái tích cực giúp người tiêu dùng Việt yên tâm hơn và chủ động khi tìm mua các sản phẩm đến từ những thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Nhật Bản", đại diện đơn vị cho biết.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH MTV Khỏe Đẹp Bền Vững (Labehe)

Địa chỉ: Số 3, Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1800 555 591

Email: info@labehe.com