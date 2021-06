Kiến nghị cấp phép khẩn cấp có điều kiện vắc xin Covid-19 Việt Nam

Dân trí Theo kết quả nghiên cứu, vắc xin Nanocovax có khả năng sinh miễn dịch tương đương các loại vắc xin Covid-19 trên thế giới, trong khi đó giá bán dự kiến lại thấp nhất.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 22/6, ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin cấp phép khẩn cấp vắc xin Covid-19 Nanocovax.

Cụ thể, trong văn bản, Nanogen bày tỏ mong muốn vắc xin Nanocovax sớm được cấp phép khẩn cấp có điều kiện, tương tự như các loại vắc xin của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Thử nghiệm vắc xin Nanocovax.

Theo Nanogen, loại vắc xin Covid-19 do đơn vị này nghiên cứu và sản xuất đã chứng minh được những thành công bước đầu, dựa trên các kết quả báo cáo giữa kỳ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và giai đoạn 2 đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh (Bộ Y tế) chấp thuận và đánh giá tốt. Đồng thời, Bộ Y tế và hội đồng đã thông qua đề cương nghiên cứu, triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho Nanocovax hàm lượng 25 mcg/mL trên quy mô 13.000 người.

Dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Nanocovax đạt 99,4%. So sánh với các loại vắc xin khác trên thế giới là không hề thua kém. Dù vậy, giá bán dự kiến hiện đang thấp nhất thế giới, chỉ với 120.000 đồng/liều.

Dựa trên kế hoạch và năng lực hiện tại, đến tháng 12 năm nay, Nanogen dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều và vào năm 2022 là 100 triệu liều vắc xin.

Như Dân trí đã đưa tin, đến nay, vắc xin Nanocovax đã tiêm xong mũi thứ nhất cho 1.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Hiện tại sức khỏe của tất cả các tình nguyện viên đều ổn định.

Từ tháng 5/2020, Công ty Nanogen đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu và sản xuất vắc xin Covid-19. Đây là dự án theo đơn đặt hàng của Bộ Khoa học - Công nghệ.

Sau 6 tháng nghiên cứu, Nanocovax trở thành loại vắc xin Covid-19 đầu tiên của Việt Nam đã hoàn thiện quy trình nghiên cứu tiền lâm sàng và bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng từ tháng 12/2020.

Công ty Nanogen đã sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp để sản xuất vắc xin Nanocovax.

Theo TS Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc nghiên cứu phát triển, Công ty Nanogen, đơn vị này đã tạo ra các gai protein y hệt như của virus SARS-CoV-2. Để sản xuất ra gai protein cần qua 2 giai đoạn, đầu tiên là nuôi cấy sau đó là tinh chế để tạo ra kháng nguyên tinh sạch.

Nhược điểm lớn nhất của công nghệ protein tái tổ hợp là đòi hỏi nhiều thời gian để phát triển. Đổi lại, ưu điểm lớn nhất của vắc xin protein tái tổ hợp là tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vắc xin khác (bảo quản 2-8 độ C).

Minh Nhật