Kiểm tra an toàn thực phẩm tại hơn 2.300 bếp ăn tập thể ở TPHCM

Từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 2.316 bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thực phẩm trong 2.016 cơ sở giáo dục.

Trong số đó, có 1.374 bếp ăn tập thể tự tổ chức, 140 bếp ăn tập thể hợp đồng, 9 căn tin tự tổ chức, 466 căn tin hợp đồng, 325 trường nhận suất ăn sẵn. Ngoài ra, các đoàn kiểm tra cũng kiểm tra 2 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học.

Một buổi kiểm tra tại bếp ăn tập thể ở TPHCM (Ảnh: Ban Quản lý An toàn thực phẩm).

Các đoàn kiểm tra theo các nội dung sau:

- Thực hiện ba bước và lưu mẫu:

Qua thực tế kiểm tra, vẫn còn một số trường chưa hoàn chỉnh nội dung ghi chép theo quy định của Bộ Y tế. Đoàn kiểm tra cũng đã có những hướng dẫn cụ thể để khắc phục những hạn chế này nhằm đảm bảo tính đầy đủ của sổ ghi chép ba bước và tính pháp lý cho các mẫu lưu tại bếp ăn tập thể của nhà trường.

- Về nhân lực:

Qua kiểm tra, đánh giá, cả người quản lý và người tham gia chế biến trực tiếp có nhận thức tốt về nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm trong sử dụng, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Thêm một điểm sáng, đó là các trường bố trí cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra bếp ăn, qua đó góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể tại trường.

- Về nguồn thực phẩm, hầu hết các trường cân đối và sử dụng nguyên liệu, thực phẩm tươi trong ngày.

Qua kiểm tra, nguồn nguyên liệu, thực phẩm đầu vào đều có nguồn gốc rõ ràng, chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ thông qua hợp đồng, hóa đơn và năng lực của nhà cung cấp.

Kết quả kiểm tra ghi nhận có 1.220 cơ sở đạt chứng nhận "Chuỗi thực phẩm an toàn", 1.411 cơ sở đạt chứng nhận ISO22000, HACCP, VietGap, GlobalGap.

Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, đoàn cũng ghi nhận một số đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường có nơi chế biến đặt tại các tỉnh lân cận, ngoài phạm vi quản lý dẫn đến việc kiểm tra, giám sát còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, một số trường chưa tổ chức được căng tin, do đó học sinh vẫn sử dụng hàng rong trước cổng trường, khó kiểm soát về an toàn thực phẩm; công tác kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào của các trường gặp nhiều khó khăn do sử dụng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau...

Vì thế, đoàn kiểm tra kiến nghị các trường học tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm, các cơ sở cung cấp suất ăn cho các trường; khuyến khích các bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học sử dụng nguyên liệu, thực phẩm từ các nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn.