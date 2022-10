Khớp gối đột nhiên căng phồng: Cảnh giác với căn bệnh này

U nang bao hoạt dịch khoeo (kén Baker) là một túi dịch do tăng dịch khớp gối.

Đây là tình trạng phổ biến xảy ra khi dịch ở nội mô khớp gối sản xuất quá nhiều và xuất hiện ở phần sau của bao khớp (mô sợi bao quanh khớp), hình thành một kén và nhô ra khỏi phần sau của khớp gối.

Theo Viện Y học ứng dụng, nếu bị viêm khớp hoặc viêm khớp dạng thấp, bệnh nhân có thể quen với tình trạng đau đớn này.

Nguyên nhân dẫn đến kén Baker

Bất cứ ai ở bất cứ nghề nghiệp nào có thể bị kén Baker, đặc biệt sau một chấn thương khớp gối hoặc do bệnh khớp gối mạn tính. Kén Baker hình thành sau khi bao khớp bị tổn thương hoặc bị yếu do sự sưng nề khớp gối do viêm khớp hoặc một chấn thương như rách sụn hoặc rách sụn chêm.

Điều quan trọng là phải xác minh xem liệu tình trạng của bạn có phải là kén Baker hay không, vì những trạng thái sức khỏe nghiêm trọng như huyết khối tĩnh mạch sâu có thể dẫn đến sự hình thành cục máu đông gây ra những triệu chứng dễ nhầm lẫn.

Triệu chứng của kén Baker

Kén Baker mềm và căng nhẹ khi chạm vào. Bạn có thể không có triệu chứng gì ngoài việc nhìn thấy một khối cục u lên phía sau khớp gối hoặc cảm giác căng tức khi có thứ gì đó chẹn phía sau khớp gối. Khi dang rộng gối có thể khiến kén Baker bị siết chặt hoặc gây đau đớn.

Kén Baker có thể bị sưng hoặc co lại. Nó có thể vỡ dưới da và hậu quả của việc vỡ kén Baker đó là những triệu chứng giống như khi có cục máu đông: đỏ và đau ở bắp chân.

Dịch từ kén vỡ được hấp thu bởi cơ thể. Khi điều này xảy ra, kén Baker tạm thời biến mất, nhưng nó vẫn có thể tái phát.

Chẩn đoán và điều trị kén Baker

Khám lâm sàng là điều kiện cần thiết để chẩn đoán kén Baker. MRI hoặc siêu âm cũng được sử dụng để khẳng định kén chứa dịch hay kén cứng.

Phụ thuộc vào tình trạng tiềm ẩn gây nên bệnh, trong hầu hết các trường hợp, kén Baker có thể được điều trị mà không cần phẫu thuật.

Điều trị không phẫu thuật bao gồm:

- Chọc dịch từ kén bằng kim.

- Tiêm cortisone để giảm viêm.

- Nghỉ ngơi.

- Nâng cao chân.

- Chườm đá để giảm viêm.

- Liệu pháp vật lý để kiểm soát sự sưng nề.

- Điều trị tình trạng tiềm ẩn.

Phẫu thuật loại bỏ kén Baker là lựa chọn nếu bạn cảm thấy đau và khó chịu. Thậm chí sau khi phẫu thuật, kén Baker vẫn có thể tái phát lại. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, điều trị chấn thương gây nên kén Baker sẽ giảm triệu chứng và giảm khả năng tái phát.