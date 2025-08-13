Khi nào đau bụng là dấu hiệu của bệnh phụ khoa cần phẫu thuật?

“Không ít chị em đến khám tại BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng kiệt sức vì đau bụng và thiếu máu. Nhiều người đã đau bụng thời gian dài nhưng chủ quan không thăm khám, các tổn thương có thời gian tiến triển dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng”, ThS.BS Nguyễn Thị Thùy - Phó trưởng khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ.

Đừng nhầm cơn đau bụng phụ khoa với rối loạn tiêu hóa

Đau bụng dưới, đặc biệt đau vùng hạ vị lặp lại theo chu kỳ kinh, kèm rong kinh, rối loạn kinh nguyệt,… có thể là biểu hiện của các bệnh lý nguy hiểm như: u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, viêm dính vùng chậu hay viêm phần phụ mãn tính.

Đau bụng dưới có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm (Ảnh: BVCC).

Tại BVĐK Hồng Ngọc, không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy cấp do nhầm lẫn giữa đau bụng phụ khoa và rối loạn tiêu hóa. Trường hợp của chị T.L.A (Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Dù đau âm ỉ kéo dài, chị vẫn không kiểm tra, đến khi kèm sốt cao mới phát hiện u nang buồng trứng hoại tử, bắt buộc phải phẫu thuật.

Bác sĩ Thùy cho biết: “Tình trạng đau bụng liên quan đến phụ khoa thường xuất hiện quanh chu kỳ kinh nguyệt, đau âm ỉ kéo dài nhiều ngày hoặc đau quặn đột ngột và dữ dội".

Một số dấu hiệu cảnh báo có thể gồm: đau hạ vị lan lưng - hông, đau theo chu kỳ, rong kinh, khí hư lạ, đau khi quan hệ hay vận động. Nếu không điều trị sớm, các bệnh phụ khoa có thể tiến triển nặng, cần phẫu thuật để tránh biến chứng.

Cảnh báo cơn đau bụng cần phẫu thuật

“Không phải trường hợp đau bụng nào cũng cần can thiệp ngoại khoa. Việc theo dõi, dùng thuốc hay phẫu thuật sẽ dựa vào kích thước, vị trí, cũng như những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh”, bác sĩ Thùy nhấn mạnh.

Phương án phẫu thuật được áp dụng với trường hợp tổn thương nặng nề (Ảnh: BVCC).

Tuy nhiên, chị em cần lưu ý đến một số dấu hiệu cảnh báo tình trạng bệnh không thể tiếp tục điều trị nội khoa, bao gồm:

Đau bụng dữ dội, cường độ tăng dần

Nếu cơn đau tăng lên nhanh, không đáp ứng thuốc thì có thể là biểu hiện của khối u lớn, hoại tử, xoắn cuống hoặc vỡ. Khi gặp tình trạng đau bất thường, chị em cần thăm khám để xác định chính xác mức độ bệnh, từ đó có phương án xử lý kịp thời.

Đau bụng kèm rong kinh, mất máu, thiếu máu

Bệnh lý như u xơ tử cung hoặc lạc nội mạc tử cung có thể gây thống kinh, khiến người bệnh kiệt sức. Nếu mất máu nhiều qua các kỳ kinh, việc phẫu thuật là cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Như trường hợp của bệnh nhân H.V (Hà Nội) bị rong kinh nhiều năm nhưng không thăm khám vì nghĩ sắp mãn kinh. Đến khi đi kiểm tra tại BVĐK Hồng Ngọc phát hiện đa u xơ tử cung, không đáp ứng thuốc điều trị nội khoa, cần phẫu thuật để đảm bảo sức khỏe sau này.

Nhiều trường hợp đa u xơ gây biến dạng tử cung (Ảnh: BVCC).

Có khối u lớn, phát triển nhanh

Các khối u có kích thước vượt mức an toàn (trên 5-7cm) có thể chèn ép tử cung, bàng quang, trực tràng, gây đau kéo dài. Trong các trường hợp này, phẫu thuật là hướng điều trị phổ biến.

Dấu hiệu cấp cứu

Cơn đau quặn bụng kèm sốt cao, buồn nôn có thể là dấu hiệu hoại tử u, xoắn hoặc vỡ thai ngoài tử cung. Nếu không phẫu thuật kịp thời, những biến chứng trên có thể gây xuất huyết ổ bụng, viêm phúc mạc và đe dọa đến tính mạng.

Hướng xử trí đau bụng do bệnh phụ khoa

Nếu đau bụng dưới kéo dài hoặc lặp lại theo chu kỳ, chị em không nên chủ quan tự điều trị tại nhà bằng thuốc giảm đau. Khám phụ khoa định kỳ và khám ngay khi có bất thường là cách hiệu quả để tầm soát những bệnh lý nguy hiểm.

“Tùy theo biểu hiện, chúng tôi sẽ chỉ định siêu âm, xét nghiệm hoặc chụp chiếu cần thiết để xác định nguyên nhân, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp”, bác sĩ Thùy cho biết.

Khám phụ khoa giúp xác định chính xác nguyên nhân gây đau và mức độ bệnh (Ảnh: BVCC).

Phương án phẫu thuật được chỉ định trong trường hợp khối u lớn gây đau bụng kéo dài kèm rong kinh, thiếu máu hoặc tình trạng cấp như xoắn, hoại tử khối u và vỡ thai ngoài tử cung. Với sự phát triển của y học hiện đại, phương pháp phẫu thuật nội soi đã được áp dụng rộng rãi, giúp bệnh nhân ít đau và nhanh hồi phục.