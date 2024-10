Khi có triệu chứng, bệnh ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị khoa học "Tiến bộ trong nội soi cắt tách niêm mạc (ESD) đường tiêu hóa" diễn ra ngày 25/10 tại Bệnh viện 19-8.

Đại tá - PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8, cho biết, Việt Nam nằm trong vùng có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao. Khoảng 10 năm trước đây, đa số các ca bệnh được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, có di căn sang các tạng khác, khi đó dù đã được phẫu thuật tỷ lệ tử vong vẫn rất cao.

Ung thư dạ dày là bệnh ung thư có độ ác tính cao. 5 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ý thức người dân nâng lên, đi khám sớm nên tỷ lệ phát hiện bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm tăng lên rõ rệt.

Đại tá - PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 (Ảnh: H.B).

Theo PGS Tuyền, với bệnh ung thư nói chung và ung thư đường tiêu hóa nói riêng trong đó có ung thư dạ dày, việc phát hiện sớm giúp người bệnh có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn.

Phát hiện sớm ung thư dạ dày là khi tế bào ung thư mới chỉ khu trú ở lớp niêm mạc chưa xâm lấn sang các phần khác của dạ dày. Khi đó tỷ lệ di căn đến các cơ quan khác rất thấp, tỷ lệ điều trị triệt căn rất cao.

Trong đó, cắt tách dưới niêm mạc (ESD) là thủ thuật can thiệp tối thiểu điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa, trong đó có ung thư dạ dày.

Bác sĩ Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 19-8, cho biết thêm, một trong những phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay giúp điều trị triệt để ung thư dạ dày sớm là nội soi can thiệp cắt tách niêm mạc dạ dày.

Đây cũng là phương pháp ưu việt hàng đầu trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa hiện nay với ưu điểm là bảo tồn đường tiêu hóa, giảm thiểu đau đớn, giúp người bệnh tránh được đại phẫu cắt bỏ đoạn ống tiêu hóa.

Phát hiện ung thư dạ dày như thế nào?

Theo Bác sĩ Nguyễn Thế Phương, giảng viên bộ môn nội, Đại học Y Hà Nội, các bệnh ung thư đường tiêu hóa, trong đó có ung thư dạ dày, thường không có triệu chứng ở giai đoạn sớm, khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng nghĩa là bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Hiện nội soi cũng là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm ung thư dạ dày.

Cắt tách niêm mạc dạ dày là một trong những phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện đại hàng đầu thế giới để điều trị triệt để ung thư dạ dày sớm (Ảnh: T.B).

Bệnh ung thư có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa trên như thực quản, dạ dày. Trước đây, người bệnh thường đến viện khi đã có biến chứng, giai đoạn muộn nên kết quả điều trị không khả quan, tỷ lệ sống sót thấp.

Ngày nay với các kỹ thuật nội soi mới, các bác sĩ có thể phát hiện và xử lý các tổn thương sớm. Các bác sĩ có thể cắt hoàn toàn những tổn thương này qua nội soi mà không làm thay đổi sinh lý tự nhiên của cơ quan.

Phương pháp cắt tách dưới niêm mạc (ESD) được ứng dụng, là thủ thuật can thiệp tối thiểu điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa được thực hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào những năm 1990.

Dưới đây là 4 dấu hiệu không thể bỏ qua, rất dễ nhầm lẫn với đau dạ dày thông thường, nhưng cũng có thể cảnh báo ung thư dạ dày:

- Đầy tức bụng: Lúc đầu, triệu chứng đau rất giống với trong loét dạ dày chính vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn.

Cảm giác nhanh no này có thể do khối u gây ra, nhưng cũng có thể do tình trạng không phải ung thư mà là đầy bụng - xảy ra khi một người có cảm giác rằng có thứ gì đó đang cản trở dạ dày của mình.

- Chán ăn: Mất cảm giác thèm ăn chắc chắn là một điều cần hết sức chú ý.

- Sút cân chưa rõ nguyên nhân, mệt mỏi: Sút nhiều cân trong thời gian ngắn, kèm theo cảm giác luôn no, chán ăn buồn nôn, mệt mỏi thì đó có thể là cảnh báo ung thư dạ dày.

- Nôn ra máu, ợ chua, đầy bụng sau khi ăn, đi ngoài phân màu bất thường thì rất có thể cảnh báo bạn đã mắc ung thư dạ dày.

Những người có nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày nên định kỳ nội soi nhằm phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi đó tỷ lệ chữa khỏi cao hơn.