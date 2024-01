Phát hiện ung thư dạ dày nhờ dấu hiệu cảnh báo phổ biến

Kết quả nội soi cho thấy bờ cong nhỏ hang vị có ổ loét kích thước 2cm, bờ gồ cao, thâm nhiễm cứng, đáy giả mạc. Bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư dạ dày, giai đoạn cT1NoMo. Bệnh nhân đã được các chuyên gia hội chuẩn và thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt gần toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hiện tại bệnh nhân ổn định.

Đây là một trong 6 bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa được phẫu thuật nội soi robot trong 4 ngày (ngày 2-5/1) tại Bệnh viện K (Hà Nội) với sự tham gia của GS Rasa Zarnegar, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật robot Đại học Y khoa Weill Cornell New York (Mỹ).

Chia sẻ bên lề hội thảo khoa học về phẫu thuật robot trong ung thư đường tiêu hóa, GS Rasa Zarnegar cho biết, phẫu thuật nội soi robot đang được ứng dụng ở nhiều chuyên khoa như phẫu thuật lồng ngực, tuyến giáp, tiết niệu…

Lợi ích về mặt kinh tế là thời gian nằm viện giảm đi rất nhiều, từ đó góp phần giảm chi phí điều trị. Có những bệnh nhân thậm chí có thể ra viện trong ngày.

Với hình ảnh 3D, độ phân giải cao mổ nội soi robot giúp bác sĩ quan sát được hình ảnh tổn thương rõ nét (Ảnh: BV).

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, cho biết thêm, phẫu thuật robot điều trị ung thư tiêu hóa có nhiều ưu điểm hơn so với phẫu thuật mổ mở hay nội soi thông thường.

Cụ thể, hình ảnh quan sát rõ nét (hình ảnh trường mổ 3D độ phân giải cao), các cánh tay robot có độ linh hoạt cao giúp thực hiện phẫu tích tỉ mỉ, chi tiết giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, lấy được tối đa tổ chức ung thư, bảo tồn tối đa tổ chức lành, các mạch máu, thần kinh.

Độ di chuyển tự do của dụng cụ lên đến 520 độ giúp cánh tay robot hoạt động linh hoạt như cổ tay của con người.

"Phẫu thuật robot cũng đảm bảo thẩm mỹ, sang chấn tối thiểu, không chảy máu, giảm đau tối đa, giảm thời gian nằm viện trong khi kết quả điều trị ung thư vẫn được đảm bảo. Bệnh nhân hồi phục rất nhanh sau mổ, có thể ngày thứ nhất, thứ 2 đã đi lại bình thường, ngày thứ 3 có thể xuất viện", PGS Bình nói.

PGS Bình hy vọng, qua sự hợp tác lần này bệnh nhân ung thư của Việt Nam có thể được thụ hưởng kỹ thuật đỉnh cao của thế giới mà không cần phải đến Mỹ. Trong tương lai phẫu thuật robot sẽ ngày càng khẳng định vị thế của nó là trong lĩnh vực ung thư, về hồi phục sớm sau mổ và phẫu thuật triệt căn.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày

Những năm gần đây, số lượng các bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa tăng mạnh. Ung thư đường tiêu hóa là một trong những bệnh ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất tại Việt Nam.

Chuyên gia Mỹ và bác sĩ Bệnh viện K thực hiện ca mổ nội soi robot (Ảnh: BV).

Theo Thống kê của Tổ chức Ung thư Thế giới, tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận mới hơn 17.000 người ung thư dạ dày, 14.000 ca ung thư đại tràng. 3.200 ca ung thư thực quản. Ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp hiện nay và con số mắc ung thư dạ dày hàng năm trên thế giới có xu hướng gia tăng.

Dưới đây là 4 dấu hiệu không thể bỏ qua, rất dễ nhầm lẫn với đau dạ dày thông thường, nhưng cũng có thể cảnh báo ung thư dạ dày:

- Đầy tức bụng: Lúc đầu, triệu chứng đau rất giống với trong loét dạ dày chính vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn.

Cảm giác nhanh no này có thể do khối u gây ra, nhưng cũng có thể do tình trạng không phải ung thư mà là đầy bụng - xảy ra khi một người có cảm giác rằng có thứ gì đó đang cản trở dạ dày của mình.

- Chán ăn: Mất cảm giác thèm ăn chắc chắn là một điều cần hết sức chú ý.

- Sút cân chưa rõ nguyên nhân, mệt mỏi: Sút nhiều cân trong thời gian ngắn, kèm theo cảm giác luôn no, chán ăn buồn nôn, mệt mỏi thì đó có thể là cảnh báo ung thư dạ dày.

- Nôn ra máu, ợ chua, đầy bụng sau khi ăn, đi ngoài phân màu bất thường thì rất có thể cảnh báo bạn đã mắc ung thư dạ dày.