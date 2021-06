Kết quả xét nghiệm liên quan đến nữ nhân viên làm tóc mắc Covid-19

Dân trí Liên quan đến nữ nhân viên làm tóc mắc Covid-19 khiến cả phường phải lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng nay (15/6), đã có kết quả xét nghiệm cho 3.631 người dân.

Lực lượng y tế Nghệ An đã lấy được hơn 6.000 nghìn mẫu xét nghiệm đối với người dân phường Hà Huy Tập.

Sáng 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 7h, ngày 15/6, các cơ quan chức năng đã điều tra, truy vết được 44 trường hợp F1 liên quan đến nữ nhân viên làm tóc mắc Covid-19, trong đó có 31 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 14/6, ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức lấy được hơn 6.000 mẫu xét nghiệm của người dân trong khu vực phong tỏa ở phường Hà Huy Tập.

Liên quan đến nữ bệnh nhân làm tóc, đến sáng 15/6, qua xét nghiệm đã có 3.631 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo CDC Nghệ An, đến thời điểm này, Nghệ An chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới. Nữ bệnh nhân làm tóc đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Cán bộ CDC Nghệ An làm việc không ngơi nghỉ để kịp thời phát hiện các ca nhiễm nếu có để đẩy lùi, khống chế dịch.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 13/6, CDC Nghệ An ghi nhận một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An). Trường hợp này là chị N.T.M. - nhân viên làm tóc, 22 tuổi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, hiện tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập.

Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy từ 5/6, sau khi tiếp xúc với một người đàn ông cùng địa phương ở quê (người này đã được xác định mắc Covid-19), nữ nhân viên này ra TP Vinh, tiếp xúc nhiều người và có lịch trình hết sức phức tạp.

Đến ngày 12/6, khi có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, nữ nhân viên đến Trạm Y tế phường Hà Huy Tập khai báo y tế và được cách ly ngay sau đó.

Tính đến 7h, ngày 15/6, qua xét nghiệm đã có 3631 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng phát hiện N.T.M. khai báo không trung thực. UBND tỉnh Nghệ An đã nhờ ngành chức năng chuyên về công nghệ thông tin xác định địa điểm bệnh nhân từng có mặt, phát hiện có một số địa điểm mới ngoài thông tin chị N.T.M. cung cấp trước đó.

Cũng liên quan đến bệnh nhân này, ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Thiết lập vùng cách ly toàn bộ 4 khối dân

Chiều ngày 14/6, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định hỏa tốc số 1863/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn bộ khối 8, 9, 10, 11 và một phần khối 3, 4, 5, 6 thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Phạm vi cách ly, cụ thể: Phía Tây đường Mai Hắc Đế từ ngã tư Ga Vinh đến vòng xuyến Quán Bàu. Phía Nam đường Nguyễn Sỹ Sách đoạn từ ngã tư Ga Vinh đến ngã tư cầu Kênh Bắc. Phía Đông đường Hà Huy Tập từ ngã tư cầu Kênh Bắc đến vòng xuyến Quán Bàu.

Các công dân phường Hà Huy Tập được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi một nữ nhân viên làm tóc tại TP Vinh mắc Covid-19.

Việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2021 của Văn Phòng Chính phủ về việc Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống Covid-19.

Các khu vực còn lại thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao UBND TP Vinh, Công an tỉnh, Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo cấp độ 2 được phê duyệt tại Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Duy