Khởi tố vụ án nữ nhân viên làm tóc mắc Covid-19 làm lây lan dịch bệnh

Dân trí Liên quan đến ca mắc Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại TP Vinh (Nghệ An), Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Sáng 14/6, Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Lực lượng công an chốt chặn tại các điểm thực hiện phong tỏa, cách ly y tế thuộc địa bàn phường Hà Huy Tập, sáng 14/6.

"Vụ án này liên quan đến nữ bệnh nhân N.T.M. và 2 người đàn ông có hộ khẩu ở Hà Tĩnh", Trung tá Phạm Thành Long thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 13/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An). Trường hợp này là chị N.T.M. - nhân viên làm tóc, 22 tuổi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, hiện tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập.

Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy từ 5/6, sau khi tiếp xúc với một người đàn ông cùng địa phương ở quê (người này đã được xác định mắc Covid-19), nữ nhân viên này ra TP Vinh, tiếp xúc nhiều người và có lịch trình hết sức phức tạp.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối với nữ bệnh nhân N.T.M. (Ảnh: T. Chung).

Đến ngày 12/6, khi có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, nữ nhân viên đến Trạm Y tế phường Hà Huy Tập khai báo y tế và được cách ly ngay sau đó. Cơ quan chức năng đã truy vết và xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần với N.T.M.

Quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng phát hiện N.T.M. khai báo không trung thực. UBND tỉnh Nghệ An đã nhờ ngành chức năng chuyên về công nghệ thông tin xác định địa điểm bệnh nhân từng có mặt, phát hiện có một số địa điểm mới ngoài thông tin chị N.T.M. cung cấp trước đó.

Hoàng Lam