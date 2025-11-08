iCare Pharma - Thương hiệu chú trọng ứng dụng dược liệu trong chăm sóc da đầu gàu

Xu hướng tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc tóc có nguồn gốc tự nhiên, an toàn đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm, trong đó các dòng dầu gội dược liệu đang dần chiếm ưu thế.

Theo các chuyên gia da liễu, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến da đầu bong tróc là do mất cân bằng độ ẩm và ảnh hưởng từ môi trường (ví dụ: thời tiết hanh khô, nắng nóng hoặc bụi bẩn) hoặc sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc có tính tẩy mạnh.

Đồng thời, các chiết xuất thảo dược như gừng, tràm trà, neem hay hương thảo được xem là lựa chọn phù hợp vì có khả năng làm sạch nhẹ nhàng, hỗ trợ giảm bong tróc và ngứa rát, đồng thời vẫn duy trì được độ ẩm tự nhiên của da đầu.

Nhiều nghiên cứu cho thấy gừng có đặc tính kháng viêm và kháng vi khuẩn giúp làm dịu da đầu khô và bong vảy. Tinh dầu tràm trà có hoạt tính kháng nấm, có thể hữu ích trong trường hợp da đầu bong tróc do viêm da tiết bã hoặc gàu.

Theo đó, nhiều thương hiệu trong nước đã tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng dầu gội sử dụng dược liệu từ thiên nhiên, chiết xuất từ dược liệu, trong đó thương hiệu iCare Pharma.

Dầu gội cho da đầu gàu Antisol - iCare Pharma (Ảnh: iCare Pharma).

Với định hướng phát triển các sản phẩm chăm sóc tóc an toàn và thân thiện, iCare Pharma chú trọng ứng dụng dược liệu sạch đạt chuẩn vào sản xuất. Nổi bật trong danh mục sản phẩm là dầu gội dược liệu Antisol - dòng sản phẩm được nhiều người tiêu dùng tin chọn nhờ sự kết hợp giữa thành phần thảo dược và công nghệ hiện đại.

Antisol được phát triển với công thức cân bằng pH, giúp làm sạch gàu và giảm cảm giác ngứa, đồng thời hỗ trợ duy trì độ mềm mượt cho tóc mà không gây khô xơ. Thành phần chứa vitamin E cùng chiết xuất dược liệu tự nhiên còn góp phần nuôi dưỡng và phục hồi tóc hư tổn, phù hợp với da đầu nhạy cảm.

Đại diện iCare Pharma cho biết, thương hiệu đặt yếu tố an toàn và minh bạch lên hàng đầu. Mỗi sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến quy trình sản xuất, đảm bảo giữ tinh chất tự nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

“Chúng tôi mong muốn mang đến giải pháp chăm sóc tóc dịu nhẹ, phù hợp với người Việt và điều kiện khí hậu trong nước, đặc biệt là giai đoạn giao mùa dễ gây bong tróc, ngứa da đầu”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Không chỉ chú trọng yếu tố hiệu quả, iCare Pharma còn hướng đến giá trị bền vững thông qua việc ưu tiên nguồn nguyên liệu thân thiện môi trường, phát triển chuỗi cung ứng dược liệu trong nước và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm an toàn. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc cá nhân ngày càng gắn liền với tiêu chí xanh và sạch.

Việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc có nguồn gốc dược liệu sạch, được nghiên cứu phù hợp với cơ địa người Việt như dầu gội Antisol sẽ góp phần giúp người dùng kiểm soát gàu, giảm cảm giác bong tróc và giữ da đầu khỏe mạnh hơn trong mùa hanh khô.

Đại diện thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng danh mục sản phẩm dược mỹ phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, mang lại trải nghiệm chăm sóc an toàn và dễ chịu cho người dùng.

