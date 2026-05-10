Hy hữu: Người đàn ông bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản khi ăn cá

Ngày 10/5, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ của đơn vị đã nội soi cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 46 tuổi bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá.

Theo người bệnh, trong bữa ăn anh có sử dụng cá do người quen gửi từ tỉnh Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện cá còn mắc lưỡi câu nên dị vật theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản.

Dị vật là lưỡi câu được các bác sĩ lấy ra ngoài (Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng).

Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lòi ra ngoài miệng người bệnh. Kết quả chụp X-quang ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản, vị trí gần các mạch máu lớn, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

Các bác sĩ Khoa Tai mũi họng phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức đã nội soi cấp cứu và gỡ, lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Sức khỏe bệnh nhân ổn định.

BSCKII Hồ Xuân Trung, Phó Trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đà Nẵng, khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá, đặc biệt với cá câu do ngư dân đánh bắt trực tiếp để tránh sót lưỡi câu.

Bác sĩ lưu ý, nếu sau ăn xuất hiện các dấu hiệu như đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế ngay. Người bệnh tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật hoặc cố nuốt thêm thức ăn để “đẩy dị vật xuống”, vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu.