Hy hữu bé trai chào đời nặng hơn 5kg

Ngày 28/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thông tin, các bác sĩ đã mổ lấy thai cấp cứu cho sản phụ là B.T.N.P. (30 tuổi, trú tại xã Quảng Trạch, Quảng Trị).

Quá trình mang thai, chị P. khám định kỳ và sàng lọc đái tháo đường ở tuần 24 với kết quả bình thường. Tuy nhiên, đến tuần 37, khi siêu âm, các bác sĩ ước tính cân nặng thai nhi gần 5kg.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho sản phụ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước tình huống sản phụ thai rất to kèm rối loạn đường huyết, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cấp cứu, bé trai chào đời nặng 5,1kg.

Theo các bác sĩ, thai nhi trên 4kg được xếp vào nhóm thai to, từ 5kg trở lên khá hiếm gặp. Sau sinh, cháu bé bị hạ đường huyết, nhờ được các bác sĩ theo dõi, điều trị, sức khỏe trẻ ổn định, bú tốt và có thể xuất viện.

Cháu bé chào đời với cân nặng hơn 5kg (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng, Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết khi thai phụ nhu cầu dinh dưỡng tăng, ăn uống nhiều hơn và cân nặng tăng nhanh, đường huyết cũng có thể tăng lên mà mẹ bầu không nhận ra. Nhiều người vẫn quen với suy nghĩ thai to là thai khỏe.

Với sản phụ, thai to làm tăng nguy cơ phải mổ lấy thai và băng huyết sau sinh, còn trẻ có nguy cơ hạ đường huyết, khó thở, thậm chí về lâu dài dễ liên quan béo phì hoặc đái tháo đường.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ, nếu thấy thai phát triển nhanh, đa ối hoặc tăng cân bất thường nên kiểm tra lại đường huyết để được theo dõi kịp thời.