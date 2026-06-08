Bác sĩ cảnh báo những thói quen tập thể dục có thể gây hại cho thận

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết thời gian gần đây ông tiếp nhận không ít trường hợp người trẻ, thể trạng tốt, phải nhập viện do tổn thương thận liên quan đến thói quen luyện tập thiếu phù hợp.

Một sai lầm thường gặp là sử dụng nước ngọt hoặc đồ uống nhiều đường sau khi vận động ra nhiều mồ hôi. Theo bác sĩ, trong tình trạng mất nước, lượng đường cao có thể khiến cơ thể khó bù dịch hiệu quả, đồng thời làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Việc tập cường độ cao khi thiếu ngủ, đang sốt, nhiễm bệnh hoặc suy nhược cũng được bác sĩ khuyến cáo cần tránh. Khi cơ thể chưa hồi phục, vận động quá mức có thể gây tổn thương cơ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tiêu cơ vân, tình trạng các chất từ tế bào cơ đi vào máu và làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

Một thói quen khác là dùng thuốc giảm đau để tiếp tục luyện tập dù cơ thể đã xuất hiện đau nhức. Bác sĩ Hồng cho biết một số thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen hoặc diclofenac có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận. Nếu người tập đồng thời bị mất nước, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận sẽ tăng lên.

Mất nước, tiêu cơ vân do tập luyện quá sức và việc lạm dụng thuốc giảm đau là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận (Ảnh: AI).

Điều kiện thời tiết cũng là yếu tố cần được lưu ý. Khi tập trong môi trường nắng nóng, cơ thể phải tăng lưu lượng máu tới da để tản nhiệt. Điều này có thể làm giảm lượng máu đến thận, nhất là khi người tập đổ nhiều mồ hôi nhưng không bù nước đầy đủ.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng không nên xem nhẹ chất lượng không khí khi vận động ngoài trời. Bụi mịn PM2.5 có thể đi vào cơ thể, gây phản ứng viêm và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, trong đó có thận.

Để hạn chế rủi ro, bác sĩ khuyến cáo người dân cần uống đủ nước trước, trong và sau khi tập. Không nên vận động nặng khi đang ốm, thiếu ngủ hoặc cảm thấy kiệt sức. Người đang dùng thuốc giảm đau, có bệnh nền hoặc tiền sử bệnh thận nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi duy trì các bài tập cường độ cao.

Người tập cũng nên tránh thời điểm nắng nóng gay gắt, lựa chọn nơi thông thoáng, ít ô nhiễm và tăng cường độ vận động theo từng giai đoạn. Nếu xuất hiện đau cơ dữ dội, mệt nhiều, chóng mặt, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi tập, cần dừng vận động và đi khám.

Theo chuyên gia, tập thể dục vẫn là hoạt động có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, vận động cần phù hợp với thể trạng, điều kiện môi trường và tình trạng bệnh lý để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến thận.