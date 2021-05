Hơn 500 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch

Dân trí Trong ngày đầu tiên của đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19, Nghệ An đã triển khai tiêm được hơn 500 liều tới các đơn vị trên tuyến đầu chống dịch.

Đến tối 20/4, địa điểm tiêm vắc xin Bệnh viện đa khoa Khu vực Tây Nam (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) đã có 232 người được tiêm chủng.

Tối 20/4, ông Nguyễn Văn Định - GĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Nghệ An cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai tiêm được 501 trường hợp. Tất cả các trường hợp nói trên, sau khi tiêm đều an toàn tuyệt đối.

Theo đó, trong ngày đầu tiêm vắc xin, Nghệ An đã triển khai ở 3 địa điểm trên tuyến đầu chống dịch gồm: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An (huyện miền núi cao Con Cuông); Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An; Bệnh viện đa khoa TP Vinh.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực tiêm chủng Bệnh viện đa khoa TP Vinh đã tiến hành tổ chức khám sàng lọc trước tiêm, trang bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu để xử trí những sự cố ngoài ý muốn sau tiêm.

Ông Nguyễn Hồng Trường - GĐ Bệnh viện đa khoa TP Vinh cho biết: "Cán bộ, nhân viên của bệnh viện sau khi tiêm vắc xin được ngồi nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe trong vòng 30 phút trước khi ra về. Nhân viên tiêm chủng hướng dẫn chi tiết về các biểu hiện bất thường cần gọi điện đến đường dây nóng để được tư vấn hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí. Đến chiều 20/4, bệnh viện chúng tôi đã tiêm được gần 100 người, đều an toàn tuyệt đối".

Trong khi đó, tại điểm tiêm vắc xin Bệnh viện đa khoa Khu vực Tây Nam (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An - nơi đang điều trị cho 3 người dương tính virus SARS-CoV-2) đến tối 20/4, đã có 232 người được tiêm chủng.

Thành phần được tiêm là những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của huyện; nhân viên làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam, Trung tâm Y tế huyện, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng.

Đến chiều tối 20/4, bệnh viện đa khoa TP Vinh đã tiêm được gần 100 người, đều an toàn tuyệt đối.

Còn tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có hơn 1.300 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký tiêm vắc xin trong đợt này cũng đã làm các thủ tục đầy đủ.

TS.BS Phạm Hồng Phương - Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết: "Bệnh viện ưu tiên các cán bộ, nhân viên y tế tiếp xúc đầu đối với các đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19 như: Trung tâm bệnh nhiệt đới, khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, những nơi tiếp xúc đầu tiên với người bệnh đến khám, sàng lọc ban đầu. Trước khi triển khai tiêm chủng, bệnh viện đã tập huấn cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế. Trong quá trình tập huấn đã phổ biến các nội dung chỉ định, chống chỉ định, công tác sàng lọc ban đầu. Tính đến tối 20/4, Bệnh viện chúng tôi đã triển khai tiêm cho 156 người".

Cũng theo BS Phương, Bệnh viện cũng lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cho những phản ứng phụ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tối đa cho người được tiêm.

Hiện, các đơn vị trên địa bàn Nghệ An triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 chưa ghi nhận phản ứng mạnh nào sau tiêm.

Tiêm chủng Covid -19 giúp giảm nguy cơ lây nhiễm cho bản thân, bảo vệ sức khỏe chung của cộng đồng và giảm tỷ lệ nhiễm bệnh, tử vong do dịch. Khi các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, tránh tụ tập, giữ khoảng cách là chưa đủ thì tiêm chủng Covid -19 sẽ là một công cụ quan trọng để giúp ngăn chặn đại dịch.

Nghệ An tiếp nhận 18.500 liều vắc xin phòng Covid-19. Nghệ An tiếp nhận lô vắc xin phòng chống dịch Covid-19 đầu tiên với 18.500 liều. Trước đó, ngày 10/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận lô vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên của Covax Facility Astra Zeneca do Covax viện trợ đã được chuyển đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, ngay sau khi tiếp nhận, 18.500 liều vắc xin đã được chuyển đến bảo quản tại kho của CDC Nghệ An. Lô vắc xin được chuyển đến bảo quản tại kho của CDC Nghệ An. "Số vắc xin này sau đó sẽ được chuyển đến Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh; các bệnh viện và các điểm tiêm chủng để triển khai tiêm cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP. Với số lượng vắc xin còn hạn chế nên Nghệ An sẽ ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng là cán bộ y tế; lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21 của Chính phủ như những người làm công tác xét nghiệm, truy vết, làm việc tại khu cách ly, Ban chỉ đạo phòng chống dịch…", ông Định cho biết. Do vắc xin phòng chống dịch Covid-19 là vắc xin mới nên Ngành y tế Nghệ An sẽ thực hiện tập huấn cho cơ sở tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng và theo dõi xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Cũng theo ông Định, do vắc xin phòng chống dịch Covid-19 là vắc xin mới, nên ngành Y tế sẽ thực hiện tập huấn cho cơ sở tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng và theo dõi xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng nhằm góp phần giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được chủ động và hiệu quả.

Nguyễn Phê