Việt Nam có trung tâm điều trị béo phì đa mô thức

Đây là trung tâm điều trị béo phì đầu tiên tại Việt Nam đặt trong hệ thống bệnh viện đa khoa với phác đồ điều trị đa mô thức, phối hợp nhiều chuyên khoa, giúp người bệnh giảm cân, giảm mỡ nội tạng, đẩy lùi bệnh, ngăn biến chứng thừa cân, béo phì.

Lễ ra mắt Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Tại buổi ra mắt, Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, hệ thống bệnh viện đa khoa (BVĐK) Tâm Anh, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, BVĐK Tâm Anh TPHCM, nguyên Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Chợ Rẫy, là chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh nội tiết, thừa cân béo phì, cho biết đây là Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì trực thuộc bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam.

"Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì với mô hình toàn diện, đa mô thức, cá thể hóa, tiêu chuẩn quốc tế này là giấc mơ nhiều năm nay. Bởi điều trị các bệnh tim mạch, tiểu đường, nội tiết có tốt đến đâu mà không kiểm soát được cân nặng, không giảm cân, giảm mỡ được cho người bệnh sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị các bệnh lý đó, chưa kể khó kiểm soát các biến chứng nguy hiểm sau này. Điều này giống việc chỉ cắt ngọn cỏ mà không nhổ được gốc", Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh.

Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì hoạt động cùng lúc tại BVĐK Tâm Anh TPHCM, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, Trung tâm khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh quận 7 TPHCM với tiêu chí an toàn, hiệu quả, đơn giản, dễ thực hiện.

Việt Nam hiện có gần 1/5 dân số (19,5%) thừa cân; trong đó có 2,1% béo phì. Số người béo phì ở Việt Nam có tốc độ tăng nhanh nhất trong các nước Đông Nam Á, ở mức 38%; trong khi tỷ lệ người béo phì của các nước trong khu vực là 10%-20%. Béo phì là bệnh mạn tính, gây gánh nặng đến xã hội.

Người bệnh béo phì đối diện nguy cơ mắc một hay nhiều bệnh cùng lúc như 52% viêm khớp gối, 51% tăng huyết áp, 40% ngưng thở khi ngủ, 35% triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD), 29% gan nhiễm mỡ không do rượu, 21% nhồi máu cơ tim, 21% đái tháo đường, 19% trầm cảm nặng, 9% hội chứng buồng trứng đa nang, 8% thiếu máu cục bộ, 3,5% suy tim sung huyết, 3% đột quỵ, tăng nguy cơ ung thư…

Tiến sĩ bác sĩ Lê Bá Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì giải thích, kiểm soát cân nặng và giảm béo không đơn thuần chỉ là giảm ăn và tăng vận động. Thừa cân, béo phì còn có nguyên nhân quan trọng từ bộ gen di truyền của mỗi người. Đó là lý do, nhiều người ăn ít vẫn béo hơn một số người ăn nhiều hoặc tập luyện cường độ cao, ăn uống khắt khe cũng khó giảm cân, giảm mỡ.

Hiện đa số người dân bận rộn, nhiều người không thể thực hiện những bữa ăn chuẩn dinh dưỡng hay tập thể dục đều đặn, do đó nhu cầu điều trị thừa cân, béo phì đơn giản, hiệu quả, an toàn rất lớn. Thế nhưng, thực tế hiện nay các cơ sở điều trị cho người thừa cân, béo phì khá nhiều nhưng thường riêng lẻ ở từng khoa như khoa Nội tiết, khoa Dinh dưỡng, phòng tập gym, thậm chí thẩm mỹ viện hút mỡ, tiêm hủy mỡ, phẫu thuật cắt mỡ… nhưng không mang lại hiệu quả bền vững và đôi khi thiếu an toàn, nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng.

Chưa kể việc giảm cân không đồng thời với giảm mỡ, đặc biệt mỡ nội tạng, do không tác động tận gốc đến cơ chế hình thành và tiêu hủy mỡ trong cơ thể. Đây là thách thức lớn trong điều trị bệnh béo phì mà hệ thống BVĐK Tâm Anh đã quyết tâm tìm kiếm các giải pháp, xây dựng mô hình phối hợp toàn diện, đa mô thức của nhiều chuyên khoa trong một mục tiêu chung.

Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, hệ thống BVĐK Tâm Anh có đầy đủ các phương pháp để kiểm soát cân nặng, điều trị thừa cân, béo phì chuyên sâu, toàn diện, đa mô thức theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó là sự tham gia của các chuyên gia nội tiết, điều trị béo phì nội khoa bằng các loại thuốc mới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan Y tế châu Âu (EMA) công nhận toàn cầu, điều trị bằng máy công nghệ cao hiện đại, điều trị bằng can thiệp ngoại khoa đặt bóng làm đầy dạ dày hoặc phẫu thuật thu nhỏ dạ dày…

Bên cạnh đó, có sự tham gia hỗ trợ của chuyên khoa dinh dưỡng, y học vận động, giúp khách hàng, người bệnh được chăm sóc hỗ trợ toàn diện để giảm cân, giảm mỡ, tôn vóc dáng, đồng thời giảm mỡ nội tạng, kiểm soát rối loạn mỡ máu, hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, đẩy lùi các nguy cơ biến chứng như bệnh tim mạch, tiểu đường, nội tiết…

Trung tâm còn ứng dụng máy móc công nghệ cao không xâm lấn để giảm mỡ từng vùng giúp phá vỡ, phân hủy các tế bào mỡ dưới da, được đào thải khỏi cơ thể theo con đường tự nhiên, không gây ra các biến chứng như tăng mỡ trong máu, tắc mạch.

Chị Lương Thị Loan Thanh, 45 tuổi, trước và sau 2,5 tháng điều trị tại Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì.

Chị Lương Thị Loan Thanh đã giảm hàng loạt chỉ số: 9,9kg cân nặng, 28cm vòng bụng, 5cm vòng đùi, 5cm vòng bắp tay, 12,2cm2 mỡ nội tạng, 4kg/cm2 chỉ số BMI. Chị hết rối loạn đường huyết, hết đau khớp gối, hết trào ngược dạ dày, gan nhiễm mỡ còn độ 1. Chị thay toàn bộ quần áo từ size XXL về size L.

Anh Phạm Quốc Tuấn 35 tuổi, trước và sau 3 tháng điều trị tại Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, đã giảm loạt chỉ số quan trọng gồm 7kg cân nặng, 7cm vòng bụng, 35,3cm2 mỡ nội tạng, 1,9kg/m2 chỉ số BMI.

Chị Ngô Trần Thanh Thảo 34 tuổi, trước và sau 3 tháng điều trị giảm hàng loạt chỉ số: 6kg cân nặng, 13cm vòng bụng, 20cm² mỡ nội tạng, 0,9kg/m² chỉ số BMI. Chị tăng tỷ lệ cơ, diện tích mỡ nội tạng giảm từ 125,8cm² xuống 100cm² (ngưỡng an toàn cho sức khỏe).

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TPHCM, cho biết Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì không chỉ là một phần của hệ thống khám chữa bệnh tại BVĐK Tâm Anh mà còn là hình mẫu cho sự hoàn thiện và đổi mới trong tổ chức khám chữa bệnh.

"Với thuận lợi của hệ thống bệnh viện đa khoa có nhiều bác sĩ giỏi, thiết bị máy móc hiện đại, cùng với sức mạnh của hệ sinh thái với những đơn vị dẫn đầu về nhập khẩu thuốc, vaccine, chúng tôi đã đàm phán và tiến tới thỏa thuận hợp tác với các hãng dược phẩm, thiết bị y tế lớn trên thế giới, từ đó có đầy đủ các điều kiện để thành lập trung tâm điều trị thừa cân béo phì chuẩn quốc tế tại hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Chúng tôi hy vọng trung tâm này hỗ trợ tốt cho các bác sĩ điều trị ở các bệnh viện khác và người dân trong cộng đồng có thể kiểm soát cân nặng, phòng ngừa biến chứng và ngăn tăng nặng các bệnh mạn tính không lây nguy hiểm có liên quan trực tiếp đến thừa cân béo phì như tim mạch, tiểu đường…", Phó giáo sư Trần Quang Bính cho biết.