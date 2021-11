Hỏi đáp vaccine Covid-19: Vì sao trẻ ngất xỉu khi tiêm phòng?

Dân trí Con tôi chuẩn bị đến lịch tiêm vaccine Covid-19, cháu khá căng thẳng vì nghe thông tin có bạn ngất xỉu sau tiêm phòng. Vì sao có hiện tượng ngất sau tiêm ở trẻ? Các phản ứng nào thường gặp sau tiêm?

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trẻ ngất sau tiêm, đây là vấn đề tâm lý của trẻ.

Những người đi tiêm, ngay cả người lớn không có bệnh lý cao huyết áp nhưng đi tiêm cũng thấy huyết áp cao lên vì lo lắng.

PGS.TS Trần Minh Điển, TS Nguyễn Công Luật trả lời các câu hỏi của độc giả trong buổi tọa đàm trên Dân trí về chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ.

Cha mẹ nên giải thích với trẻ, việc đi tiêm vaccine Covid-19 cũng giống như tiêm vaccine cúm hay các vaccine khác, không nên quá trầm trọng vấn đề. Khi trẻ đi tiêm cha mẹ đừng mắng mỏ, mà cố gắng động viên nhẹ nhàng, trẻ không nên lo lắng gì cả.

Trên thực tế, có trường hợp trẻ chưa tiêm đã ngất, có trẻ tiêm xong ngất vì lứa tuổi vị thành niên dễ nảy sinh tâm lý bất ổn cho chính bản thân, rồi tâm lý đám đông khi thấy một trẻ ngất xỉu thì có thể nhiều trẻ ngất theo.

Vì thế, hãy coi mũi tiêm này giống như mũi tiêm cúm giúp bảo vệ trẻ, gia đình, cộng đồng và vì thế không nên quá căng thẳng.

TS Nguyễn Công Luật - Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, một trong những nguyên nhân phản ứng sau tiêm đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo là phản ứng do tâm lý, đặc biệt là ở nhóm trẻ vị thành niên, trẻ mới lớn. Do vậy, trong buổi tập huấn chuyên môn ngày 29/10 cho toàn quốc, Bộ Y tế đã nhấn mạnh công tác tổ chức tiêm chủng cho trẻ em để giảm thiểu phản ứng không mong muốn do tâm lý.

Theo đó ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho cha mẹ trẻ và trẻ hiểu về lợi ích, nguy cơ, những điều cần làm trước, trong và sau buổi tiêm chủng.

Chúng tôi mong các bậc phụ huynh bình tĩnh và phối hợp chặt chẽ với nhà trường, các cơ sở tiêm chủng khi đưa con em mình đi tiêm vaccine.

Hệ thống tiêm chủng chúng ta đã có kinh nghiệm trên 30, có rất nhiều kinh nghiệm xử lý các phản ứng sau tiêm chủng. Với vaccine Covid-19, chúng ta cũng đã triển khai được gần một năm.

Sau khi tiêm, phản ứng thường gặp nhất là sốt, đau tại chỗ tiêm. Tuy nhiên, sốt trong từ 24-36 giờ không thực sự nhiều. Nếu bị sốt trên 38,5 độ C, bạn có thể cho cháu dùng thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol. Nếu sau từ 4-6 tiếng uống thuốc hạ sốt mà thấy cháu không hạ nhiệt, thì cần đưa đến cơ sở y tế để các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng của trẻ.

Hồng Hải (ghi)